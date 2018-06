Kubánská kometa zářila na Zlaté tretře

Výkon středečního večera na Zlaté tretře předvedl kubánský dálkař Juan Manuel Echevarría, který skočil 866 centimetrů. Každým ze čtyř zdařených pokusů překonal na vítkovickém stadionu dosavadní rekord mítinku svého trenéra Ivána Pedrosa (835 cm) a ve třetí sérii předvedl nejdelší skok na světě od roku 2009.

Echevarría navázal na nedělní veleskok 883 cm, ke kterému mu ve Stockholmu pomohl nepatrně silnější vítr, než dovolují pravidla. V Ostravě jasně porazil i dosavadního lídra tabulek Jihoafričana Luva Manyongu (831), český reprezentant Radek Juška skončil šestý (785).

Pavel Maslák doběhl na čtvrtce čtvrtý za 45,94 a musel se sklonit i před specialistou na trojskok Američanem Christianem Taylorem (45,58). Suverénně vyhrál bronzový medailista z MS Katařan Abdalelah Harún časem 44,63.

Devadesátka odolala

Vicemistrovi světa Vadlejchovi se vítězný pokus povedl ve druhé sérii a přiblížil se jím na 66 centimetrů svému letošnímu maximu. »Je to skvělé. Ale mám poslední závody takové lehce smíšené pocity z toho, že pořád mi tam něco chybí. Ale to vítězství je neuvěřitelné. Thomas Röhler se nikdy nedá porazit jenom tak,« komentoval český oštěpař triumf.

Výškaři Mutaz Essa Baršim a Danil Lysenko se přetahovali o rekord Zlaté tretry. Jako první ho překonal ruský reprezentant, ale nakonec mu ani 236 cm nestačilo k vítězství. Katarský lídr světových tabulek skočil v taktickém souboji ještě o dva víc.

Staněk to »napálil«

Koulař Tomáš Staněk medailové umístění vydřel posledním pokusem (21,46). Soutěž ale zahájil třemi přešlapy. "Ty přešlapy byly lepší než zapsaný výkon a chybělo málo, abych to ustál. Jsem nadmíru spokojený. Konečně jsem po zranění třísla mohl házet naplno,« řekl český rekordman.

Sedmadvacáté narozeniny oslavil tím nejlepším možným způsobem. Staněk skončil za vítězným Novozélanďanem Tomasem Walshem (22,16) a Polákem Michalem Haratykem (22,08) a o tři centimetry pokořil olympijského vítěze Američana Ryana Crousera.

Staněk týdny bojuje s bolestmi v pravém třísle. V Ostravě mu od nich prý značně pomohl doktor Dobeš. »Hlavně díky němu jsem mohl házet tak jako dneska. I když v rozcvičování mě to trochu píchlo, v závodě jsem už mohl házet normálně. U prvního hodu jsem to taky trochu ucítil, u druhého už to bylo lepší a pak jsem si říkal, že když už to tak nebolí, tak že to můžu rozjet a začal jsem to tam pálit,« prozradil Staněk.

Zvažuje, že dokonce přehodnotí i své nejbližší plány a pozmění závodní program. »Myslel jsem si, že nějaké závody zruším a budu se raději léčit, ale možná to ještě proberu s trenérem. Ale v léčbě ještě budu určitě pokračovat, když vidím, jaké to má výsledky,« dodal.

Z výsledků

MUŽI: 200 m (-0,9): 1. Brown (Kan.) 20,05, 2. Richards (Trin.) 20,09, 3. Gulyjev (Tur.) 20,09. 400 m: 1. Harún (Katar) 44,63, 2. Santos (Dom. rep.) 45,43, 3. Taylor (USA) 45,58, 4. Maslák 45,94, 8. Šorm 46,74. Tyč: 1. Wojciechowski (Pol.) 575, 2. Kendricks, 3. Houston (oba USA) oba 560. Dálka: 1. Echevarría (Kuba) 866, 2. Manyonga 831, 3. Samaai (oba JAR) 815,… 6. Juška 785. Oštěp: 1. Vadlejch (88,36, 2. Röhler (Něm.) 87,28, 3. Mardare (Mold.) 80,48,… 5. Veselý 79,87, 8. Frydrych 74,08.

ŽENY: 200 m (-0,8): 1. Schippersová (Niz.) 22,52, 2. Ahouréová (Pobř. sl.) 22,60, 3. Kambundjiová (Švýc.) 22,78. 1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 4:02,45, 2. McDonaldová (Brit.) 4:04,41, 3. Vrzalová 4:04,80,… 7. Mezuliáníková 4:06,12, 10. Mäki 4:11,74.

(red)