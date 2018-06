Ilustrační FOTO - Pixabay

Bruselská diktatura ničí naši energetiku

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v Evropské unii by měl v roce 2030 činit 32 procent. Podle agentury Reuters se na tom shodli vyjednavači EU.

To je sice vyšší cíl než 27 procent navrhovaných členskými státy a Evropskou komisí, ovšem některé vlády a Evropský parlament prosazovaly alespoň 35 procent.

Podle britské nevládní organizace Sandbag se v roce 2017 podílely větrné, solární a biomasové zdroje na výrobě elektřiny v EU 20,9 procenta.

»Tato dohoda je těžce vydobytým vítězstvím ve snaze o uvolnění skutečného potenciálu Evropy v přechodu k čisté energii,« napsal komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Canete na Twitteru.

Podle původního návrhu Evropské komise měl podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu v roce 2030 činit 27 procent, což je kompromis členských států. Některé z nich se zdráhají podporovat příliš vysoké cíle, protože jejich energetika je stále značně závislá na uhlí a plynu.

»Dnes brzy ráno se v Bruselu upekl nový cíl v #OZE do 2030, a to 32 procent. To znamená, že výrobu elektřiny z OZE cca 20TWh v ASEKu (Aktualizaci státní energetické koncepce - pozn. ČTK) plánovanou na 2040 bychom měli mít už o 10 let dříve. Trialog EU institucí k energetickým úsporám vrcholí. Do konce června bude hotovo na úrovni 32% (možná 33%). Dopad na české hospodářství cca 1000 mld. Kč do 2030 tedy cca 1,5 % HDP ročně. Dva roky na to upozorňuji,« napsal na Twitteru generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.

