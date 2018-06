Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci o změnách v dávkách na bydlení nejednali

Poslanci se k projednávání změn u dávek na bydlení, které připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí, nedostali. Program mimořádné schůze, kterou kvůli tomu iniciovali lidovci, zhruba po dvouhodinové debatě, neschválili. Vystoupit tak mohli pouze poslanci s přednostními právy.

Připravované změny u dávek na bydlení by podle lidovců zvýšily riziko chudoby až u čtvrt milionu domácností, zejména rodin s dětmi a seniorů. Chtěli proto ministerstvo přimět k odkladu tohoto záměru.

Šéfka resortu Jaroslava Němcová (ANO) své záměry před poslanci hájila. Systém sociálních dávek byl podle ní léta koncipován tak, že se lidem nevyplatí pracovat, obce mohly rozprodat své byty a ubytovny a příležitosti se chopily soukromé skupiny. »Pomáháme lidem, ale zejména pomáháme soukromému byznysu v této oblasti,« uvedla. Aniž někoho jmenovala, existuje podle ní mnoho politiků, kteří vlastní ubytovny a byty, do nichž dávky směřují. Navrhované změny podle ní omezí nadužívání a zneužívání dávek.

Mimořádná schůze se ale nakonec neuskutečnila, protože poslanci nechválili její program. Nepodpořili ho zástupci hnutí ANO, ČSSD, KSČM a SPD. Upozorňovali na to, že jde o záměr, který ještě neprojednala vláda, novely zatím nedoputovaly do Sněmovny a mohou se ještě měnit. Proto je podle nich předčasné o nich v dolní komoře diskutovat.

Návrh je nesystémový, tvrdí kraje

Za klub KSČM na to poukázala jeho místopředsedkyně a stínová ministryně práce a sociálních věcí Hana Aulická Jírovcová. Nemá podle ní smysl na schůzi jednat o zákonech, které zatím neprošly legislativním kolečkem, nedostaly se do Sněmovny a navíc je pravděpodobné, že u nich dojde i na základě komentářů a připomínek z krajů a obcí k razantním změnám. »Proto bych byla radši, kdyby si zástupci poslaneckých klubů sedli k jednomu stolu se zástupci krajů a obcí a tam si vydiskutovali veškeré parametry a náměty,« vysvětlila postoj komunistických poslanců.

Pokud jde o obě kritizované normy, novela o státní sociální podpoře podle Aulické nepřináší až tak zásadní dopady do příspěvků na bydlení, podstatně horší to ale je podle ní s novelou o hmotné nouzi, kde dochází ke změně parametrů z 80 na 60 % nákladů na normativní bydlení. »Kraje tento návrh opravdu nevnímají jako systémový a chtěly by to řešit jinými cestami. KSČM se s tím ztotožňuje, a do budoucna vidí potřebu sloučit dávky na bydlení do jedné dávky a stanovení maximální částky na nájemné a služby ve výši obecního nájemného bydlení,« uvedla Aulická parametry, o nichž by zástupci KSČM chtěli diskutovat. »Pro nás je to jedna ze zásadních věcí, které bychom chtěli prosadit,« dodala poslankyně.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik připomněl, že KSČM prosazuje, aby ten, kdo nedosáhne na vlastnické bydlení, měl rozumnou šanci získat bydlení. »Dostupné důstojné bydlení v 21. století ve střední Evropě je základním lidským právem,« vysvětlil přístup KSČM k tomuto problému.

ČSSD v čele resortu návrh stáhne

Z podobných důvodů jako KSČM program nepodpořily ani další kluby. »Ten návrh se teoreticky může ještě tisíckrát změnit a není úplně logické, abychom my, jako politici, rozšiřovali, nebo měnili bitevní pole v tom smyslu, že si nepočkáme, až ten zákon přijde sem v nějaké podobě, ale budeme se už zabývat návrhy zákonů, které jsou někde v nějakém meziresortu. To přece nemá žádnou logiku,« prohlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Zároveň deklaroval, že pokud sociální demokracie povede ministerstvo práce a sociálních věcí, stáhne chystaný návrh změn v dávkách na bydlení. »Pokud budeme mít ministerstvo práce a sociálních věcí, takový návrh náš ministr stáhne,« řekl Chvojka.

Němcová uvedla, že její případný nástupce bude mít na takový krok právo. Varovala před tím, že bude pokračovat stav, kdy se obcím vyplácí prodávat nemovitosti a soukromníkům rozjíždět takzvaný obchod s chudobou.

Dostupné bydlení pro řádné občany

Rovněž podle předsedy SPD Tomia Okamury není šťastné vyvolávat kvůli změnám v dávkách mimořádnou schůzi. Zároveň kritizoval plošné podpory lidem, kteří by mohli pracovat, ale nepracují. »Stát, kraje a obce musí zajistit dostupné bydlení pro řádné občany,« uvedl.

Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek je naopak přesvědčen, že »Sněmovna by měla být informována o chystaných krocích«.

V ČR se vyplácejí dvě dávky na bydlení, příspěvek a doplatek. Vypočítávají se z normativních nákladů, které každý rok podle cen nájmů a energií stanovuje vláda. U příspěvku na bydlení chce ministerstvo zúžit okruh lidí, kteří mají na dávku nárok. Například by nevznikl nově lidem, kterým by po odečtení nákladů na bydlení zůstal víc než dvojnásobek životního minima. Zjišťovalo by se také, kdo v domácnosti skutečně bydlí. U doplatků na bydlení by se lidem v ubytovnách započítávalo 60 procent normativu místo nynějších 80 procent. U jednotlivce by činil pokles podle Němcové 1100 korun měsíčně, u vícečlenné rodiny 700 korun.

