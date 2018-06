Každý z kandidátů KSČM má šanci

Ačkoli do červencové uzávěrky nominací kandidátů do Senátu zbývá dost času, mnohé strany a hnutí už mají jasno. Některé vsadily na ověřené politické harcovníky, jiné dávají přednost celostátně či místně známým osobnostem, nebo jen chtějí voliče chytit na lákavá jména.

KSČM postaví své kandidáty ve všech 27 letošních volebních obvodech.

»Velký důraz klademe na obhajobu mandátu Václava Homolky v Chomutově, který je senátorem už dvě volební období, toto je tedy jeho třetí, a věříme, že také úspěšná kampaň. Myslíme si, že velkou šanci má bývalá poslankyně Milada Halíková, která kandiduje v Karviné, starosta v Tvrdonicích Zdeněk Tesařík, nominovaný za Břeclav,« řekl našemu listu Petr Šimůnek, první místopředseda ÚV KSČM. Jedním dechem však dodal, že každý z kandidátů KSČM má určitou šanci ve svém volebním obvodě. Jakou? To je těžké vždy před volbami odhadnout. Všichni mají důvěru a podporu ÚV KSČM. »Také jsme měli volby, kdy jsme z prvního kola do druhého postoupili ve 12 senátních obvodech, nebo v roce 2012 poslanec Jiří Dolejš postupoval do druhého kola z prvního místa v Praze 8, stejně jako v Náchodě tehdejší poslankyně Soňa Marková. A to jde o pravicové obvody,« zdůraznil Šimůnek. Dodal i to, že ve druhém kole se však už téměř všichni – tedy voliči ostatních kandidátů, spikli proti nim, takže se senátory nestali. Rozhodně se však ukázalo, že jsou ve svých obvodech známými a také uznávanými osobnostmi.

Petr Šimůnek, první místopředseda ÚV KSČM.

KSČM má tedy nyní jediného senátora, Václav Homolka vstupuje po dvou obdobích, kdy byl členem horní komory parlamentu, do své třetí volební kampaně. Nebude to mít lehké, ale komunisté počítají, že své místo v Senátu si vybojuje i pro třetí volební období. Každé další křeslo v Senátu by už podle Šimůnka KSČM považovala za velký úspěch.

Šimůnek ještě připomněl, že volby do Senátu budou v říjnu provázet volby komunální. Některé akce kandidátů se tak budou prolínat. Budou i volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy. »Půjde nám o obsazení velké radnice, teď máme čtyři zastupitele, rádi bychom další čtyři roky alespoň v těch čtyřech mohli pokračovat. Je tam velká snaha změnit jeden volební obvod na víc volebních obvodů, čímž by nám výrazně ztížili vstup do zastupitelstva,« konstatoval Šimůnek, který je sám členem pražského zastupitelstva.

Bojí se Hilšer Homolky?

V Karviné KSČM postavila bývalou primátorku Havířova, exposlankyni Miladu Halíkovou. Silného protivníka bude mít v současném šéfovi klubu ČSSD Petru Víchovi, který tu křeslo obhajuje. Na Rokycansku bude komunista Zdeněk Chýnovský čelit ostřílené sociální demokratce, exministryni, senátorce Miladě Emmerové.

Zajímavé souboje se rýsují v hlavním městě. Ředitel vinohradské nemocnice Robert Grill by se mohl v Praze 2 utkat se známým hercem Vladimírem Kratinou (za ODS), a neúspěšným prezidentským kandidátem Markem Hilšerem. V Praze 12 čekají výraznou političku, exposlankyni, expertku KSČM na školství Martu Semelovou takoví protivníci jako školský odborář František Dobšík (za ČSSD), ale i neúspěšný hradní kandidát Pavel Fischer, za kterým stojí ODS. Ani další neúspěšný vyzyvatel Miloše Zemana Jiří Drahoš nechce zůstat mimo politické dění, kandiduje v Praze 4, podporují ho lidovci, STAN, TOP 09 a Zelení.

Dlužno podotknout, že ani jeden z neúspěšných prezidentských kandidátů si nezvolil k senátnímu vrcholu náročnější výstup. Pražské obvody, které si vybrali, jsou vlastně pro ně ty nejlehčí. Hrají tedy na jistotu. Kdyby chtěl opravdový souboj třeba Marek Hilšer, mohl kandidovat v rodném Chomutově. Ale tam by ho čekal tvrdý ořech v podobě Václava Homolky!

Půjde i o souboje starostů

Žhavými favority v souboji o senátorský post budou na Břeclavsku i dva starostové. Tvrdonický Zdeněk Tesařík z KSČM skončil ve volbách před šesti lety druhý za dlouholetým senátorem Janem Hajdou, který v únoru zemřel. Mikulovský starosta a Rostislav Koštial tu kandiduje za ODS. Lidovec Richard Zemánek v minulých senátních volbách skončil na třetí pozici, a letos si kampaň zopakuje.

Překvapením pro mnohé může být, že lidovci nasadili do Senátu svého předsedu Pavla Bělobrádka. Ten řekl, že KDU-ČSL bude usilovat o to, aby se stala nejsilnějším klubem v horní komoře parlamentu. Nyní jsou nejsilnější sociální demokraté, kteří mají 24 senátorů a 13 křesel obhajují. Neméně zajímavé je, že v Praze 8 bude za lidovce bojovat tlumočník a překladatel Hayat Okamura, bratr šéfa SPD Tomia Okamury. KDU-ČSL má se 16 senátory druhý nejpočetnější klub, obhajuje tři mandáty.

Sociální demokraté svůj kandidátský tým omladili, přesto sázejí na známá jména. Do volebního klání má jít i bývalá mluvčí expředsedy Jiřího Paroubka Lucie Orgoníková či sedminásobná mistryně světa v kuželkách Naděžda Dobešová (kandiduje v Třebíči). Orgoníková poslední dva roky byla náměstkyní vicepremiéra pro vědu Pavla Bělobrádka, předtím ředitelkou kabinetu ministra školství Marcela Chládka (ČSSD), se na Chrudimsku utká např. s exministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL). V horní komoře by však mohla pracovat i se svým někdejším šéfem Paroubkem, kterého podporuje ostravská ČSSD, rozhodnout však musí předsednictvo strany 15. června. KSČM bude na Chrudimsku zastupovat Jaroslav Hájek. Za ČSSD bude v tomto obvodě kandidovat starosta Hlinska Miroslav Krčil, mj. asistent současného senátora Jana Veleby (SPO). Ten už svůj post neobhajuje.

Do kampaně jde i exposlanec Šenfeld

Za ODS budou senátní křeslo obhajovat teplický primátor, dlouholetý člen Senátu Jaroslav Kubera a Jaroslav Zeman, barvy ODS v horní komoře bude hájit i primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati, ke kandidatuře se nechal zlákat i bývalý policejní prezident a první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) – a to na Náchodsku. Jeho protikandidáty budou kromě lidovce Bělobrádka místostarosta Náchoda Miroslav Brát (za ČSSD) a bývalá dlouholetá poslankyně Soňa Marková, stínová ministryně KSČM pro zdravotnictví. Dosavadní senátor Lubomír Franc (ČSSD) končí.

Na Havlíčkobrodsku nominaci ohlásil bývalý hokejista a současný trenér Vladimír Martinec, za kterým stojí SNK ED a strana Soukromníků.

Herec Oldřich Navrátil za TOP 09 na Třebíčsku kandidovat nebude, sdělil, že se nepodařilo získat podporu jeho kandidatury u ostatních pravicových stran. Lidovci nominovali na Třebíčsku Marii Dudíkovou, někdejší šéfku transfuzního střediska. Do voleb tady jde jako nezávislý i šéfredaktor Horáckých novin Petr Chňoupek. Nyní je senátorem za Třebíčsko František Bublan (za ČSSD), který své místo už neobhajuje. Na Litoměřicku se do boje pustí dlouholetý bývalý poslanec KSČM Josef Šenfeld, který se mj. utká s litoměřickým starostou Ladislavem Chlupáčem. Mandát tam už neobhajuje lékař Hassan Mezian (ČSSD).

(ku)