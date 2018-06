Na úvod MS Rusko deklasovalo Saúdskou Arábii

Fotbalisté domácího Ruska v zahajovacím utkání mistrovství světa porazili 5:0 Saúdskou Arábii. Zápas na moskevském stadionu v Lužnikách, na který poprvé v historii dohlížel videorozhodčí, rozhodl dvěma góly Denis Čeryšev, zbývající branky přidali Jurij Gazinskij, Arťom Dzjuba a Alexandr Golovin.

Domácí trenér Stanislav Čerčesov prokázal velmi šťastnou ruku, protože Čeryšev i Dzjuba se prosadili poté, co přišli na trávník jako střídající hráči. Rusko díky nim ukončilo sedm zápasů a od loňského října trvající sérii bez vítězství. V dalším utkání nastoupí sborná proti Egyptu, Saúdskou Arábii čeká Uruguay.

Rusové měli od začátku navrch a už ve 12. minutě se ujali vedení. Po centru z levé strany před Gazinským upadl jeden ze stoperů a domácí reprezentant otevřel střelecký účet šampionátu. Záložník Krasnodaru dal první gól v reprezentačním dresu.

Hráči Saúdské Arábie neměli v prvním poločase jedinou střelu na branku, nejblíže byl v 21. minutě Šahláví, jehož pokus skončil těsně vedle. Vzápětí přišel další důležitý moment, když si na druhé straně při sprintu poranil stehenní sval Dzagojev a musel střídat.

Na hřiště místo něj přišel Čeryšev a byl to právě on, kdo ve 43. minutě poslal Rusko do dvoubrankového vedení. Po rychlém brejku sice nedostal od Zobnina dobrou přihrávku, přesto si dokázal přehodit padajícího obránce a i on si připsal první zásah v národním týmu.

Skvěle vyšlo střídání Čerčesovovi i ve druhém poločase. V 70. minutě totiž poslal na hřiště Dzjubu a ten zvýšil na 3:0 po pouhé minutě na trávníku. Prosadil se po centru Golovina, který přesnou přihrávkou připravil už úvodní gól pro Gazinského.

Také u čtvrtého zásahu figurovali střídající hráči. Dzjuba v první minutě nastavení sklepl míč Čeryševovi, který šikovně křížnou střelou šajtlí překonal brankáře Majúfa. Vzápětí se povedenou ranou z přímého kopu z hranice vápna dočkal gólové odměny za dobrý výkon Golovin.

Hlasy po utkání:

Stanislav Čerčesov (trenér Ruska): »Vítězství v prvním zápase je velmi důležité, ale nic neřeší, protože turnaj tímhle utkáním nekončí. Nicméně takový výsledek jsme nečekali, ale předvedenou hru ano, protože jsme se na to připravovali. Hráčům musím pogratulovat, protože splnili, co měli. Možná teď budeme až v přehnané euforii, ale jsem rád, že jsme fanouškům udělali radost. Také mi volal prezident, pogratuloval mně i hráčům a řekl, ať takhle hrajeme dál. Jak je na tom Dzagojev, to ještě nevíme, ale taková zranění obvykle bývají vážná a nemusel by si už na turnaji zahrát. Ale zítra ho čeká další vyšetření a budeme vědět víc.«

Juan Antonio Pizzi (trenér Saúdské Arábie): »Nemyslím, že nás ovlivnilo to, že jsme v prvním zápase hráli proti domácí reprezentaci. Musíme se z toho poučit a koncentrovat se na další zápas. O tom, jestli i nadále povedu tenhle tým, mluvit nemůžu. Moje filozofie je dělat věci, jak nejlépe umím, a přenést to na hráče. Některé věci ovlivnit nemůžu a tohle je jedna z nich. Budu dál pracovat, protože naší práci stejně jako hráčům věřím. Věřte mi, že v dalším zápase budeme hrát lépe. Ano, zkomplikovali jsme si cestu za naším cílem, ale neměli bychom být souzeni jen na základě jednoho zápasu.«

Denis Čeryšev (záložník Ruska, střelec dvou gólů): »Nejde popsat, co cítím... Mám radost, že jsme vyhráli a já mohl pomoci týmu. Mám také radost kvůli mojí rodině, protože vždycky, když jsem byl zraněný, tak se mnou společně trpěla. A jestli je to splněný sen? Sen se mi splnil, když jsem byl v konečné nominaci. O něčem takovém se mi nesnilo ani v nejdivočejších snech. Před prvním gólem jsem dostal špatnou přihrávku a nemohl jsem udělat nic jiného. U druhého jsem zase neměl moc času na přemýšlení, takže jsem jen kopl do míče a byl z toho gól.«

Rusko - Saúdská Arábie 5:0 (2:0)

Branky: 43. a 90.+1 Čeryšev, 12. Gazinskij, 71. Dzjuba, 90.+5 Golovin. Rozhodčí: Pitana - Bellati, Maidana (všichni Arg.) - Irrati (video, It.). ŽK: Golovin - Džasím. Diváci: 78.011.

Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutěpov, Ignaševič, Žirkov - Samedov (64. Kuzjajev), Gazinskij, Dzagojev (24. Čeryšev), Zobnin, Golovin - Smolov (70. Dzjuba). Trenér: Čerčesov.

Saúdská Arábie: Majúf - Braík, Usáma Havsáví, Umar Havsáví, Šahrání - Davsárí, Utajf (64. Muválad), Faradž, Džasím, Šahrí (72. Bahabrí) - Šahláví (84. Asírí). Trenér: Pizzi.

(red)