Slibuji, co jsem odvolal

Zajímavý to týden. Člověk si už jenom říká, jestli to snad myslí světoví vůdci vážně, protože takovéhle chování snad nedovolí ani učitelka v mateřské školce. Oni to ale bohužel nejspíš myslí smrtelně (pro nás) vážně, a o to to je poněkud smutnější…

Tož začněme od konce. Vody naposledy rozvířila schůzka Kim - Trump. Úmyslně píši Kima napřed, jelikož on se při ní dokázal prezentovat přeci jenom o něco lépe, respektive Trump se při ní neprezentoval fakticky vůbec, leda tedy podpisem pod jakýmsi papírem fixou, zatímco Kima byla plná média díky tomu, že vyšel na procházku z hotelu. No není ten Kim vítězem?

Ale vážně, už jen díky rozhořčení válečných štváčů je možné vysledovat, že schůzka skutečně k jakémusi oteplení vztahů či možná když už ne posunu přímým krokem vpřed, tak alespoň ne zpátky, dospěla. Přesto ale, z mého pohledu přinesla pouze jakési sliby a pseudozáruky. Naivně jsem si přitom před setkáním myslel, že má jít o uzavření míru či alespoň o denuklearizaci Korejského poloostrova, z výsledků je ale jasné, že jde jen o likvidaci sotva funkčního jaderného arzenálu na severu, o jihu nemluvě… Co se pak míru týče, USA slibují, že severu zaručují bezpečí, pokud (dokud) ho tedy nenapadnou, no prostě fraška, přesto – alespoň nějaký ten pokec proběhl, a to je dobře.

Trump byl překvapivě nepřekvapivý, možná proto, že se chvilku předtím vyblbnul na summitu G7. Krom toho, že většina veřejnosti ho vnímá spíše veskrze jednu PR fotku, kde se zdá, že sedícího Trumpa za přihlížení všech ostatních peskuje Merkelová (z jiných úhlů to opravdu vypadá jinak, byť faktem je, že americký prezident jako jediný seděl), tak přitom šlo o vyhlášení obchodní války prakticky celému světu. Chápu, že mu na Kima nezbyly síly poté, co vlastně ani ne tak dávno vypověděl i klimatické dohody a znepřátelil si tak i ten zbytek světa, který zrovna neohrožuje silou, ať už obchodní nebo vojenskou. Prostě Trumpova Amerika především se pomalu, ale jistě stává Amerikou o samotě. Je mi vcelku líto obyčejných Američanů, ale pro zbytek světa to rozhodně katastrofa nebude.

Trump mi celkově trošku reverzně připomíná jednu známou českou pohádku, v níž zazní: Slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám, co jsem odvolal. Akorát u něj je to: Sliby nic neznamenají (jako pro USA nikdy) a odvolat lze očividně vždy vše. Navíc je plno lidí, co si vykládají slova našeho pana krále jinak…

Tomáš CINKA