Většina ateistů a věřících má společný zájem

Spolek působící v České republice »Srbské sdružení sv. Sáva« uspořádal v Praze na Novotného lávce debatu na téma Původ ateismu. V ní si vyměnili názory tři řečníci-filozofové: srbský host, profesor Aleksandar Radojkovič z Bělehradu, Jiří Hejlek a Josef Skála, oba též publicisté. Každý se k problému postavil podle svého světonázoru.

Radojkovič, jenž se hlásí k pravoslavné víře, je přesvědčen, že ateismus je »vrcholnou zbožností«, i ateisté jsou vlastně věřící, protože i když nevyznávají žádného boha, akceptují aspoň nějaké »posvátno«.

Protestant Hejlek by to podepsal, Skála té tezi nabídl jiný smysl: »Mravní zásady, půvabně shrnuté v Desateru, imponují i nám, marxistům. O to víc ovšem největší myšlenkový průlom křesťanství – idea lidské rovnosti v jejím plném, a ne liberálně okleštěném smyslu. Hlavně proto se za dědice prvních křesťanů považujeme napříč světem, my v Čechách a na Moravě navíc i za dědice husitské éry, tedy první protifeudální revoluce v celé zemi a schopné ubránit se křižácké přesilovce po dlouhých patnáct let.« Tím, s kým vedeme a povedeme rozhodný boj, pokračoval Skála, je klerikalismus a tmářství, a ne lidé, pro něž je víra povznášející mravní oporou. Ostatně ani v KSČM už ateismus není ve stanovách, vysvětlil. Cílem komunistů je »emancipace na tomto světě, a ne pasivní čekání na spásu až ‚na onom‘. Svět, v němž je osvobození každého podmínkou emancipace všech,« řekl. O to více chtějí marxisté navázat na dialog marxismu a křesťanství, slibně rozvinutý už v 60. letech, »vstříc reformátorské kuráži« papeže Jana XXIII. a II. vatikánského koncilu. I na diskuse s veličinami teologie osvobození, jichž se Skála účastnil v Latinské Americe, včetně debat s teology-ministry sandinovské vlády v Nikaragui v 80. letech. Pokrokové krédo, opřené o křesťanskou víru, dokázal mistrně mobilizovat i lídr bolívarské revoluce Hugo Chávez, voják a velký znalec evangelií. »My, marxisté, si ruce na účet ‚toho nahoře‘ mýt nehodláme. Snad nám to jednou v očistci promine,« uzavřel žertem Skála.

Vše to, co je na světě potřeba zásadně změnit, je v zájmu plebejské většiny – a lhostejno zda v Boha věří, či nikoli. Proti privatizaci zisků a znárodňování ztrát a nákladů se všemi stále vážnějšími následky musí lidé »spojit síly napříč rozdílnými světovým názory«.

(mh)