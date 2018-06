Veřejné zakázky elektronicky

Zátěžové testy na provozování Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadávání veřejných zakázek dopadly dobře. Systém je plně funkční a má certifikát nejvyšší bezpečnosti.

»Abychom rozptýlili veškeré obavy, tak jsme se rozhodli, že koncem května uděláme zátěžové testy ve velkém předimenzování denní působnosti. Zátěžové testy dopadly dobře. Dělali jsme je ve spolupráci s hlavním architektem ČVUT a vládním zmocněncem pro IT Vladimírem Dzurillou. Můžeme říci, že NEN je funkčním nástrojem srovnatelným s mnoha státními weby, jako například CzechPointem. Další zásadou je bezpečnost, NEN má označení A+,« uvedla ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová (za ANO).

Podle ní dostanou dva úřady výjimku, a to ministerstvo dopravy a ministerstvo zdravotnictví. »Zejména u ministerstva dopravy je to logické. Oni potřebují více času, protože mají vlastní robustní systémy například pro Ředitelství silnic a dálnic. Takže využijí výjimku do konce roku, aby ty systémy mohli začít převádět. Podobné je to u ministerstva zdravotnictví například v případě fakultních nemocnic,« doplnila ministryně. V jednání je výjimka také pro Úřad vlády ČR. Podle Dostálové ne kvůli stávajícímu systému, ale z důvodu nedostatku personálu.

Elektronické zadávání veřejných zakázek bude od října povinné pro všechny. Ovšem kraje nebo obce si budou moci vybrat mezi NEN a soukromými placenými profily, jako jsou například Gemin nebo Tendermarket. »Ale chtěli bychom pro ně připravit takový servis, aby to i pro ně bylo zajímavé. Pokud stát nabízí něco zdarma, tak věříme, že i kraje a obce k tomu přistoupí,« uvedla dále Dostálová.

Celkové úspory pro veřejné zadavatele, kteří budou používat NEN, se podle ní budou pohybovat od 70 do 85 milionů korun ročně. »I když budeme ten systém rozvíjet a nasazovat nejlepší možné dostupné databáze, přes tuto částku bychom se neměli dostat,« dodala ministryně.

Národní elektronický nástroj byl spuštěn v roce 2015. Celkové náklady na jeho provoz zatím činily 256 milionů korun, z toho 85 procent uhradila Evropská unie. Aktuálně je v něm evidováno 654 zadavatelů napříč veřejnou správou. Jde například o ministerstva, obce a sektorové zadavatele. V současné době je v NEN 17 602 zakázek za 85,2 miliardy korun. To je asi pětina trhu všech veřejných zakázek, v poslední době podle Dostálové tento podíl prudce roste.

