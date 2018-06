Kultura versus odpovědnost

Ani já jsem neviděl brněnské představení Naše násilí, vaše násilí. Rozhodně však musím reagovat na nedávný článek od mé kolegyně a kamarádky Andrey Cerqueirové Dukova falešná morálka. Při vší úctě k ní myslím si, že se skutečně hluboce mýlí. Jsem ten poslední na světě, kdo by se zastával církevní politiky a kléru. A úplně poslední, kdo by měl problém s nahotou. Co se nahoty týká, já sám ve své vlastní tvorbě prošel doslova voluntaristickým obdobím, kdy jsem si myslel, že mohu vše. Abych posléze zjistil, že nahotu musíme chápat především jako součást lidské duševní rovnováhy a něco, co je intimní součástí každého z nás. Tím však neodpírám jiné pojetí dnešních umělců. Tvrdím však, že každý z nás musí v tom případě převzít odpovědnost za dopady na chování společnosti. Ale v současné době je používání nahoty obecný trend a nahota je jako obchodní komodita nebo programový nástroj k stržení pozornosti a konfrontaci, jež dnes dehonestuje především ženy, i když máme plná ústa rovnoprávnosti žen a mužů. Tolik k nahotě.

A teď k tvůrčí svobodě. Definice umění obsahuje i posun směrem ke kvalitativně vyššímu duševnímu obohacení. A mně se skutečně nezdá, že způsob, jenž byl prezentován, posune společnost a obohatí ji. Jedna z podstatných věcí, podle mého názoru, je, že politika se týká úplně veškeré činnosti člověka a společnosti, neboť předurčuje náš život vcelku. Předurčuje, jakou cestou se naše společnost i my sami budeme v budoucnu odebírat. Demokracie funguje výhradně na principech rovnosti a vzájemného uznání, jinak to demokracie jednoduše není. Tedy respektu k jiným názorovým či kulturně odlišným subjektům. A formu demokracie a svobody určuje vyspělost kultivovanosti společnosti i jednotlivce. Tedy, pokud máme společnost posouvat pokrokovým směrem, nelze jinak, než na těchto mravních principech. Pokud společnost neodsoudí nemorálnost podobného kulturního projevu, sama se chová nedemokraticky a de facto demokracii popírá. Divadlo je nástroj kulturní výchovy, kultivace a duševní potrava pro celou společnost, nejen pro zájmovou skupinu.

Jestliže se vzdáme morálních principů ve společnosti, bude si potom dělat opravdu každý, co chce, ale pak to bude anarchie, a to chceme? Ptám se. Politické vyznění tohoto představení je odsouzeníhodné pro svůj nehumánní, nevkusný a zvrácený necitlivý přístup k ostatním etnikům ve společnosti.

A co se týká symbolu českého národa? Není to pouze rekvizita a zvlášť, pokud to má politický podtext či vyznění. To je urážka státních symbolů, které jsou v Ústavě zakotveny jako státní symboly. A tohle jasně poukazuje, jak k těmto věcem přistupujeme. Můžu se tedy domnívat, že senátorka Wagnerová klade nezodpovědnou svobodu slova nad samotnou Ústavu. Většina umělců si dnes myslí, že může vše, bez ohledu na druhé. Jen tu samotnou odpovědnost za konfrontaci a rozdělení společnosti nikdo z nich na sebe nevezme. Natož, aby si vzali odpovědnost za kulturní výchovu společnosti. Je tohle progres? Ne! A komu se to hodí?

A něco na závěr. Režisér tohoto představení je možná členem Svazu komunistů Chorvatska, ale žádný komunista to není! Komunista totiž takto neuvažuje a rozhodně takto nečiní. Jde spíš o značnou ostudu pro všechny komunisty, nejen ty chorvatské. Komunisté totiž vždy na první místo stavěli lepšího, humánně smýšlejícího a konajícího člověka, a i když takoví úplně nejsme, je naší povinností se k tomuto vzoru přibližovat co nejblíž. Každý chybujeme, ale tohle představení je programově a cíleně prezentováno právě proto, aby rozdělovalo společnost.

Vedení Divadla Husa na provázku a pořadatelé festivalu moc dobře věděli, co to způsobí a jaké dopady to bude mít ve společnosti. Ale jakoukoli etickou odpovědnost vůči společnosti jednoznačně odmítají. A co se týká »Slušných lidí«, to je jen buď důsledek nebo součást nějaké hry či dokonce součást představení. I to je politika, ale nikoli komunistická, levici neslouží, spíše naopak. I proto taková představení odmítám.

Roman BLAŠKO