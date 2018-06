Zachovali jsme se jako zbabělci

Rezoluci odsuzující izraelské vraždění na hranicích Pásma Gazy podpořila většina států OSN. Tady Spojené státy neměly práva veta. Proti jejímu schválení se se svými satelity postavily USA a Izrael. Na to, aby rezoluce byla zamítnuta, chybělo mnoho hlasů. Byly však i země, které se zdržely hlasování. Mezi nimi také my.

Jak ale hodnotit tento náš alibismus? Jako neznalost poměrů v regionu, a tudíž raději budeme mlčet? Tomu ovšem nevěřím, protože málokterá země má v regionu takové zastoupení jako my. Nebo litujeme, že jsme tak neuváženě podpořili přesun americké ambasády do Jeruzaléma? Je to možné. Ale ani tady bych důvod nehledal. Za USA jsme se v případě přesunu ambasády z Tel Avivu postavili uváženě a sami se k přesunu přihlásili (osobně to ovšem neschvaluji), a že bychom dnes toho litovali? Nemělo by to logiku.

Je možné, že jsme se nechtěli oddělovat od států Evropské unie, které se postavily za rezoluci, a alespoň jsme se tvářili, že nemáme názor, abychom nebyli kritizováni. To ovšem je pokrytectví. Názor, že vše zavinilo hnutí Hamás, který propagují USA a Izrael, že on vlastně všechno vyvolal a sto dvacet mrtvých je vlastně jen důsledek napadení židovského státu ze strany Hamásu, je přitažený za vlasy. Začátek je totiž u přesunu americké ambasády do Jeruzaléma, pak teprve následovalo několik raket, které nikoho neohrozily a kamení, které mohlo ohrozit maximálně vojáky na čáře. Ti odpověděli ostrou střelbou. Ne do vzduchu, ale do lidí. Často do ještě ne dvacetiletých kluků. Neodsoudit to, je hodné opovržení. Nezemřel totiž jen jeden jediný člověk, ale opravdu sto dvacet lidí, a to nikoli v jediném vypjatém dni.

Takže jak chápat naše zdržení se hlasování? Jako zbabělost? Když bychom se totiž připojili k podporovatelům jedné či druhé strany, pak by nám to protistrana mohla vyčítat. Takže je lepší se schovat a čekat, jak to dopadne? Jenže zatím na hranicích s Gazou umírají lidé, mladí lidé. Proti kamení jsou kulomety a nejmodernější zbraně. Mrtví jsou jen na jedné ze stran. Na té s kamením. Už to by mělo každé slušné společenství pohnout k jednání. I proto většina států sdružených v OSN schválila odsuzující rezoluci směřující na Izrael. Jen my jsme se zachovali jako zbabělci bojící se vyjádřit svůj názor.

Jaroslav KOJZAR