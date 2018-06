Demokracie je diskuse, ale má svá pravidla

Jsme demokratickou stranou. Jsme demokratický stát. Hájíme demokratické hodnoty. Tato a další ubezpečování slýcháme denně z úst politických koryfejů zleva doprava a zpět. Je tomu tak skutečně? Není! Především proto, že demokracie je třídní. Vždy odpovídající zájmům, požadavkům a vizi konkrétního politického (ekonomického a sociálního) subjektu. Místo mnoha jiných připomínám stále aktuální slova V. I. Lenina, který důsledně hovořil o buržoazní demokracii, nikoli o demokracii jako takové. Chtěl tím dát najevo, že demokracie jako taková neexistuje. Ano, existuje jen demokracie pro někoho, neboť vždy je jen zástěrkou skutečného mocenského boje. Koneckonců v pravlasti demokracie rozhodovalo o osudu polis několik málo otrokářů splňujících majetkový cenzus.

Pohled do minulosti ukazuje zajímavý vývojový trend politických stran a levicových odborů. Začaly revolučními či radikálními pokusy o přestavbu světa, časem však nabývaly stále více konzervativních rysů, jako by se smiřovaly se světem, jaký je. Zpočátku fungovaly jako revoluční demokratické síly, postupně se ale demokratické prvky a hodnoty ztrácely jsa nahrazovány populismem, oportunismem a kabinetním intrikářstvím. To je například v podstatě vzniku nejrůznějších variant povolebních koalic politicky a programově neslučitelných stran a hnutí. Jak může levicový protestní volič přijmout podporu miliardáře slibujícího vyšší spoluúčast pacientů ve zdravotnictví či v penzích? Obstojí pohádka o reprezentantovi domácího kapitálu, který slouží dolním deseti milionům spoluobčanů? Co je demokratického na tom, že každý patnáctý volič je vyloučen z rozhodování o své budoucnosti kvůli tzv. vstupnímu kvoru do sněmovny? Takových otázek a podivností demokratického uspořádání jsou desítky.

Oblíbený slogan tvrdí, že demokracie je diskuse. Souhlasím s dodatkem, že tato diskuse musí být rovnoprávná, řízená parametry platnými a respektovanými všemi účastníky, kteří by se měli především naučit naslouchat. Tak tomu bohužel většinou není. O pokleslé kultuře a tristním obsahu diskusí se může každý občan přesvědčit v pořadech »od Moravce po Jílkovou« s dominancí televize Barrandov. Jejich účastníci by si měli uvědomit, že hádky a křik nejsou argumenty. A dále i to, že člověk bytostně přesvědčený o své pravdě ji nemusí mít. Je potěšitelné, že diskutující z řad KSČM patří k nejslušnějším, nejfundovanějším a nejpřesvědčivějším. Je to mj. důležitý předpoklad i pro to, aby se ke KSČM vrátili voliči, kteří dočasně sedli na lep slibům ANO či extrémnímu národovectví SPD.

Ladislav ŠAFRÁNEK