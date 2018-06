Elity promluvily

Rok 2018 skýtá mnoho příležitostí připomenout 100. výročí vzniku ČSR. Snad není u nás muzeum, které by nepřipravilo nějakou výstavu; premiéři Slovenska a ČR před časem zahájili v Bratislavě putovní výstavu o společném státě; právě v tomto týdnu byla »federálně« udělena novinářská Krameriova cena; velmi sympaticky byl zakončen letošní ročník hudebního festivalu Pražské jaro slovensko-českým, resp. česko-slovenským repertoárem. Dokonce i dvě státní hymny znějící v úvodu koncertu za sebou tak trochu napodobily někdejší hymnu československou.

To v Brně to bylo jinak. V rámci kontroverzního podniku pořádaného tamní radnicí Meeting Brno se konala debata historičky umění Mileny Bartlové, filozofa Václava Bělohradského a politologa Ondřeje Slačálka. Téma provokativní: Rok 1918 – vítězství, nebo tragédie?. Dva ze tří diskutujících se nepokrytě přihlásili k tomu, že to byla, věřte nevěřte, tragédie!

Podle Bartlové »jsme ztratili (rozpadem Rakousko-Uherska) především příslušnost k širšímu celku, který měl navíc jako hlavní komunikační jazyk jednu z řečí světových. Obě tyto položky jsou velká ztráta, která poznamenala celých sto let, a jistě na nás bude mít vliv i do budoucna.« Pozoruhodný názor, uvědomíme-li si, že Bartlová pochází z rodiny Zdeňka Mlynáře, Rity Klímové a Stanislava Budína. I pro prominentního filozofa Bělohradského je říjen 1918 »jednoznačně tragédií, která začala už smrtí korunního prince Rudolfa, když se ukázalo, že rakousko-uherská monarchie není schopna stát se moderní konstituční monarchií…« Zdá se, že oba nedoceňují skutečnost, že na ruinách mnohonárodnostní monarchie, kde si všechny národy opravdu nebyly rovny, vznikla republika!

Bělohradský do toho ještě zamíchal Zdeňka Nejedlého, protože my Češi o svých dějinách prý mluvíme pod Nejedlého »intoxikací«. Náš národ si údajně pěstuje »velmi vzletnou historii, a pod tím pozlátkem je hodně krve«. Ano, krve bylo v našich dějinách opravdu hodně, a tekla proto, že byl národ někým hnán na válečná jatka nebo bojoval za svou vlastní emancipaci, národní svobodu, jazyk…, což stálo oběti.

Jediný, kdo měl z této trojice rozum, byl levicový politolog Slačálek, jenž vnímá říjen 1918 na prvním místě jako vysvobození. Vždyť posledním aktem monarchie, jak poznamenal, bylo otevření stavidel první světové války.

Pánům profesorům Bartlové a Bělohradskému bych ráda připomněla, že se znalostmi stoleté historie a z pozice současnosti nelze hodnotit tehdejší události, které logicky spěly ke svému vyvrcholení. Platí to, co vždycky – příčiny mají následky. Dnes kritizovat první ČSR, že nebyla federací nebo že v ní byl zabudován deficit demokracie, je snadné, ale ahistorické. Vše má svůj čas. Je zajímavé, že prostí lidé, často bez jakýchkoli titulů, vnímají zrod ČSR jinak, opravdově - jako jednoznačně pozitivní krok kupředu. Je-li něco tragédií, pak tedy to, jakou taky máme inteligenci…

Monika HOŘENÍ