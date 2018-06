FOTO - Pixabay

Růst bitcoinu byl zmanipulovaný

Polovinu růstu ceny bitcoinu a dalších digitálních měn v loňském roce lze připsat na vrub soustředěné cenové manipulaci a nikoli poptávce investorů.

K tomuto závěru dospěl profesor Texaské univerzity John Griffin a potvrdil tak podezření, o kterém se mluvilo už v době boomu na trhu kryptoměn, uvedl list The New York Times (NYT).

Řada odborníků už v té době vyjádřila obavy, že ceny digitálních měn rostly přinejmenším z části díky aktivitám Bitfinexu, jedné z největších a nejméně regulovaných kryptoměnových burz. Profesor Griffin sledoval tok digitálních žetonů, které přicházely a odcházely z Bitfinexu a objevil několik zřetelných modelů, které naznačují, že někomu či některým lidem se na burze podařilo dosáhnout zvýšení cen těch měn, které na jiných burzách oslabovaly. Dotyčný nebo dotyční k tomu využili sekundární kryptoměnu tether, která byla vytvořena a prodávána vlastníky Bitfinexu za účelem skupování jiných digitálních měn, napsal NYT. Představitelé burzy v minulosti manipulace popírali a nyní na žádosti listu, aby se k článku vyjádřili, nereagovali.

Autoři materiálu nemají e-maily ani dokumenty, které by dokázaly, že burza Bitfinex o manipulaci s cenami věděla, nebo za ně byla zodpovědná. Vědci se museli spolehnout na miliony záznamů o transakcích zachycených technologií blockchain, což je šifrovaná databáze transakcí s kryptoměnami. Ze sledování toku tetherů zjistili, že cena bitcoinu stoupala v hodinách bezprostředně poté, co tethery proudily do několika dalších burz, vesměs tam, kde cena klesala. Tyto toky se na celkovém zpevnění bitcoinu podle nich podílejí minimálně polovinou. Ještě rychleji než bitcoin se ve zmíněných obdobích zvyšovaly díky nákupům za tethery ceny dalších kryptoměn jako etheru a zcashe. Tato praxe skončila, když Bitfinex letos přestal nové tethery vydávat.

(čtk)