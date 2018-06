Polovina afghánských dětí bez vzdělání

Téměř polovina afghánských dětí nechodí do školy. Vyplývá to ze společné zprávy afghánského ministerstva školství a Dětského fondu OSN UNICEF. Hlavními příčinami této situace jsou boje, chudoba i předčasné sňatky. Týká se to asi 3,7 milionu neboli 44 procent Afghánců ve věku od sedmi do 17 let. Podle agentury AFP jde o nejhorší výsledek v otázce školní docházky v Afghánistánu od roku 2002.

Po svržení radikálního hnutí Tálibán v roce 2001 začalo ve školách přibývat jak chlapců, tak dívek. Podle nynějších údajů je však mezi 3,7 milionu dětí, které nechodí do školy, 60 procent děvčat. V oblastech, kde je situace nejhorší, do školy nechodí až 85 procent dívek. Jde o provincie Kandahár, Hílmand, Zábul a Uruzgán na jihu země a o provincie Vardak a Paktika ve střední části Afghánistánu. Obyvatelstvo tam tvoří hlavně Paštunové a působí tam především bojovníci Tálibánu.

Odhad UNICEF

Dětský fond OSN UNICEF odhaduje, že z těch dětí, které jsou zapsány do základní školy, jich do konce školního roku 300 000 chodit přestane. Hrozí to ve venkovských oblastech, kde žijí chudé rodiny nebo kde není bezpečná situace a lidé se proto musejí stěhovat. »Přemísťování a předčasný sňatek mají vliv na to, zda děti zůstanou ve škole. Hlavní důvody toho, že děti, hlavně dívky, přestanou chodit do školy, je nedostatek učitelek, špatný stav škol a bezpečnostní problémy,« stojí ve zprávě. K dalším faktorům pak dokument řadí negramotnost rodičů, chudobu a školní poplatky.

Ze získaných údajů vyplývá, že pokud děti do školy nastoupí, 85 procent z nich dokončí alespoň základní stupeň. UNICEF proto považuje za zásadní docílit toho, aby děti do školy chodit začaly. Zástupkyně UNICEF v Afghánistánu Adele Khodrová řekla, že »tato situace nemůže pokračovat, protože děti, které nechodí do školy, jsou vystaveny riziku, že budou zneužity nebo naverbovány radikálními skupinami«.

Nejhorší bilance

Podle zprávy vypracované pro americký Kongres měli povstalci letos v dubnu v rukou 20 procent afghánského území. Vláda má pod kontrolou 56 procent teritoria a o zbytek se vedou boje, což je nejhorší bilance od roku 2001.

(ava, čtk)