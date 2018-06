V pěti zemích slyší muslimové i v současnosti při večerní modlitbě výstřel z děla. Ti v Bangladéši (na snímku) patří mezi ně. FOTO – ČTK/AP

Vítaná rána z děla. Může začít noční hostina

K jednomu z nejpopulárnějších zvyků muslimského postního měsíce ramadánu patří střelba z děla v době večerní modlitby. Oznamuje totiž přerušení půstu a možnost pořádně se znovu najíst. V některých zemích se tato tradice udržuje dosud.

Jak uvádí server Arab News, patří k nim Egypt, Spojené arabské emiráty, Bangladéš, Kuvajt a Saúdská Arábie, v níž se z děla pálí v horách v blízkosti Mekky. Pro občany Mekky je střelba z děla srdeční záležitostí. Policie se stará o to, aby se zvyk dodržel o každém ramadánu; když se blíží západ slunce, začnou se děti těšit na další výstřel. »Když byla v Mekce před 75 lety zřízena policie, byla jí svěřena údržba a péče o dělo. Když skončí Íd (svátek íd al-fitr na konci ramadánu), vrací se dělo na speciální místo. Několik dní před zahájením ramadánu se vyveze na kopec. O střelný prach se stará zvláštní skupina, aby se nikomu nic nestalo,« řekl policejní mluvčí Abdal Muhsín Majmaní.

Vzpomínky na staré časy

Saúdskoarabské sdělovací prostředky se palbě z děla s oblibou věnují, protože v divácích tato nejméně celá desetiletí dlouhá tradice vyvolává vzpomínky na staré časy. V Medíně jsou děla dokonce dvě. Jedno je na hoře Sala. Za vlády krále Fajsala bylo to druhé umístěno na kopec nedaleko hradu Kubáa. Letos se ale v Medíně nestřílí, protože děla nefungují. Příští rok chce ovšem město tento zvyk určitě obnovit.

Počátek tradice je často kladen do Egypta 19. století, někdy ale ještě hlouběji, až do století patnáctého. Výstřel měl muslimům zvěstovat, že nadešel čas přerušit půst. Později se zavedlo ještě jedno střílení, a to při ranní modlitbě jako připomínka zahájení nového postního dne.

Několik příběhů

Existuje několik příběhů o tom, jak střílení začalo. Jeden praví, že mamlúcký sultán v Káhiře chtěl v 15. století vyzkoušet jedno z nových děl a test padl zrovna na chvíli večerní modlitby o ramadánu. Občané se ale domnívali, že bylo vystřeleno na upomínku přerušení půstu. Sultán si povšiml, že lidem »novinka« udělala radost, a rozhodl se palbu opakovat každodenně. Ve druhém příběhu je hlavním aktérem vládce Egypta z počátku 19. století Muhammad Alí. Také on nechal vypálit z německého děla v době večerní modlitby o ramadánu a lidé to pochopili stejně, jako tomu bylo v předchozím případě. Třetí legenda zahájení zvyklosti přisuzuje vicekráli Ismáílovi, který vládl Egyptu a Súdánu koncem 19. století. Opět šlo o vojenskou zkoušku děla, které vystřelilo o večerní modlitbě. Když se to doneslo vicekrálově dceři Fátimě, nařídila opakovat palbu v tutéž dobu. Dodnes někteří mluví o původu kanonády o ramadánu jako o »Fátimině dělu«.

(ava, čtk)