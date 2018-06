Weinsteinova manželka: Byla jsem naivní

Manželka amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina, módní návrhářka Georgina Chapmanová, připustila, že byla v minulosti velmi naivní. O sexuálních výpadech svého muže nevěděla, řekla americkému módnímu magazínu Vogue.

Dvaačtyřicetiletá Chapmanová poskytla větší rozhovor médiím více než půl roku poté, co nyní 66letého Weinsteina, spoluzakladatele filmových studií Miramax a The Weinstein Company, začaly první ženy obviňovat ze sexuálního obtěžování. To zažehlo kampaň #MeToo, díky které se ženy na celém světě začaly svěřovat se svými negativními zkušenostmi se sexuálním obtěžováním nebo násilím. Jen Weinsteina od loňského října obvinilo z nevhodného chování přes 70 žen včetně slavných hereček jako je Gwyneth Paltrowová, Salma Hayeková nebo Angelina Jolie. Chapmanová manžela už po prvních obviněních opustila a ohlásila rozvod, zatím jsou ale stále manželé.

Vztek i vykolejení

»Existovala část mého já, která byla strašně naivní. Opravdu naivní,« řekla britská návrhářka prestižnímu módnímu časopisu. Ona sama o případech manželova nevhodného chování nic nevěděla. »Kvůli tomu je to tak neskutečně bolestivé. Věřila jsem, že máme šťastné manželství. Svůj život jsem milovala,« svěřila se Chapmanová. Po odluce shodila několik kilogramů a dlouho se neodvažovala vyjít z domu. »Nechci ze sebe dělat oběť, protože to nejsem. Jsem žena v hrozné situaci, ale v tom nejsem sama,« zdůraznila. Někdejší filmový producent Weinstein se přiznal k nevhodnému chování, ale opakovaně odmítl obvinění, že nutil ženy k sexu bez jejich souhlasu. S Chapmanovou se Weinstein oženil v roce 2007 a má s ní dvě děti ve věku pět a sedm let. »Co jim budou lidé říkat? Svého otce milují,« povzdechla si návrhářka a vyhrkly jí slzy. Nyní prožívá chvíle vzteku, zmatenosti a vykolejení.

Také bojkot Marchesy

Chapmanová vede se svou přítelkyní značku Marchesa. Zpočátku se objevily výzvy k jejímu bojkotu, protože nikdo nechtěl být s Weinsteinem nijak spojován. Na galavečeru v newyorské Metropolitní opeře, který se konal začátkem minulého měsíce, ale velmi známá herečka Scarlett Johanssonová už na sobě šaty z módního domu Marchesa opět měla. Weinsteinův právník mezitím v rozhovoru s BBC řekl, uvedla ČTK, že jeho mandant se cítí osamocený a je rozhněvaný. Obvinění mnoha žen podle jeho tvrzení vůbec neodpovídají skutečnosti. Počátkem května došlo ještě k další události v souvislosti s případem. Ze své funkce odstoupil newyorský prokurátor Eric Schneiderman, který loni v říjnu zahájil vyšetřování Weinsteina. I jeho totiž několik žen obvinilo z násilí a vyhrožování.

