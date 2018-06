FOTO - Pixabay

Falešná zpráva o německém rozvodu

Krátkodobý šok a úlek v pátek v Německu způsobila informace o tom, že se předseda Křesťanskosociální unie (CSU) Horst Seehofer rozhodl vypovědět letité spojenectví se sesterskou Křesťanskodemokratickou unií (CDU) kancléřky Angely Merkelové.

Záhy se však ukázalo, že jde o zprávu satirického magazínu Titanic.

Jak vážně některá média falešnou zprávu vzala, ukazuje podle pozorovatelů na složitost současné politické situace v Německu. Zprávu do celého světa po poledni vypustila agentura Reuters, která se přitom odvolávala na twitterový účet rozhlasové a televizní stanice HR. Za několik minut o ní informovaly některé německé weby i zpravodajské televize, které okamžitě začaly rozebírat, co konec letitého spojenectví CDU a CSU a s ním ruku v ruce jdoucí konec vlády znamená. Než ale šokující novinku stačili okomentovat první pozvaní experti, ukázalo se, že ji do světa vypustili recesisté.

Zpráva, kterou by zřejmě za normálních okolností nikdo nebral vážně, způsobila tak silný rozruch kvůli tomu, že mezi CDU a CSU nyní skutečně panuje nebývalé napětí, které podle některých může dokonce ohrozit i další fungování velké koalice CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD).

Vyhrocuje se totiž spor mezi kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) a ministrem vnitra Horstem Seehoferem (CSU) o vracení části uprchlíků přímo z hranic spolkové republiky, s níž sousedí i ČR. Snahy Seehofera podporuje hlasitě jeho Křesťanskosociální unie, zatímco za Merkelovou se postavilo vedení sesterské Křesťanskodemokratické unie. Otevřeně už se začíná hovořit o vážné vládní krizi.

Již několikátá pře obou politiků ohledně migrace se týká Seehoferových plánů vracet hned na německých hranicích zpět běžence, kteří už byli registrováni v jiném státu EU, ve Švýcarsku nebo v Norsku. Zatímco německé právo s takovým postupem obecně počítá, podle některých odborníků by odporoval evropským předpisům, a proto se proti němu staví i Merkelová, která v oblasti migrace požaduje celoevropská řešení.

Politici CSU, které na podzim čekají zemské volby v Bavorsku, a proto chtějí v oblasti migrace působit rozhodně, už ztrácejí trpělivost. Seehofer podle německých médií dokonce pohrozil tím, že rozhodnutí vracet běžence přímo z hranic učiní sám bez ohledu na názor kancléřky. To by ve spolkové republice prakticky nemělo obdobu.

(čtk)