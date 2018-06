FOTO - Haló noviny/Vladimír SLOBODZIAN

Vládě již nestojí nic v cestě

Sestavování nové vlády jde do finiše. KSČM ji bude tolerovat, pokud její programové prohlášení bude obsahovat sedm programových požadavků. V pátek se na tom shodl Výkonný výbor ÚV KSČM. Také sociální demokraté se definitivně rozhodli pro vstup do vlády, když je k tomu vyzvalo vnitrostranické referendum.

Definitivní rozhodnutí, zda KSČM vládě důvěru vysloví, bude na Ústředním výboru KSČM, který se sejde v sobotu 23. června, rozhodl Výkonný výbor ÚV KSČM.

Jeho rozhodnutí bylo podle předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa jednoznačné. »Šlo o velmi konsensuální rozhodnutí. Tím nechci říci, že nezazněly pochybnosti. Ta věc má mnoho konsekvencí a bylo potřeba do detailu prodiskutovat všechny varianty vývoje. Zazněla i upozornění na některá rizika, která budeme podstupovat, a zazněly i návrhy, jak tato rizika eliminovat,« řekl Haló novinám Filip.

Komunisté vládě nebudou podle Filipa dávat žádný bianco šek. KSČM bude tlačit na splnění svých podmínek a bude-li mít pocit, že byla zrazena, svou důvěru kabinetu odejme. »Jestliže důvěru vyslovíme, neznamená to, že ji vyslovujeme navěky. Když začneme důvěru ztrácet, sejdeme se s partnery k dohadovacímu řízení, a když ji ztratíme definitivně, dohodu prostě vypovíme,« vysvětlil Filip.

Sedm základních podmínek pro podporu druhé vlády Andreje Babiše (ANO) je dlouhodobě známých: Kabinet by měl prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před zcizením do zahraničních rukou. Komunisté také trvají na valorizaci důchodů, zabránění dalšího nárůstu ceny bydlení a podpoře výstavby obecních bytů a na udržení kvalitní dostupné zdravotní péče bez navyšování spoluúčasti. »Podmínku sedmi základních programových bodů opírá KSČM o poskytnutí záruk, že nebude více navyšována účast ČR v zahraničních vojenských misích bez mandátu Rady bezpečnosti OSN,« doplňuje stanovisko výkonného výboru (celé znění přetiskujeme níže).

Jasno má už i ČSSD. Do vlády s hnutím ANO vstoupí. Ve vnitrostranickém referendu se pro tuto variantu vyslovilo 58,3 procenta straníků. Po jednání předsednictva to oznámil předseda ČSSD Jan Hamáček. Hlasování se zúčastnilo 64 procent členů ČSSD, přesně to bylo 11 404 lidí. Vojtěch Filip jejich rozhodnutí ocenil. »Očekával jsem podobný výsledek. Odpovědnost vůči státu zvítězila,« řekl Filip našemu listu. Výsledky referenda v ČSSD s úlevou přivítal i premiér Babiš. »Již jednou jsme spolu ve vládě byli a ta vláda byla úspěšná. Věřím, že může být úspěšná i vláda nová,« řekl Babiš. Proti účasti ve vládě se postavily Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Královéhradecký a Jihomoravský kraj. Nejmenší podporu měla koaliční spolupráce na Ústecku, kde bylo proti účasti ve vládě 61,32 procenta hlasů. Nejvyšší podporu naopak vláda s ANO získala na Vysočině (76,53 procenta) a ve Středočeském kraji (76,28).

Dnes se Babiš setká s Hamáčkem a zítra navštíví prezidenta Miloše Zemana, kterému má v plánu představit již i jména ministrů své druhé vlády. Otazník visí zejména nad kandidátem sociálních demokratů na ministra zahraničí Miroslavem Pochem. Na zasedání Výkonného výboru ÚV KSČM se diskutovalo i o něm. Vojtěch Filip uvedl, že Poche není trnem v oku jen prezidentovi republiky Miloši Zemanovi. Také KSČM má výhrady. »Je to člověk, který je naší členskou základnou vnímán jako nedůvěryhodný. Vzhledem k jeho názorům na otázky migrace a kvót. Jeho vyjádření, že největší hrozbou pro Českou republiku je Ruská federace mluví samo za sebe,« řekl Haló novinám po zasedání výkonného výboru Filip. Podle jeho mínění na něj ve vládě ale tak jak tak místo nejspíše nezbude. Za přijatelného kandidáta by Filip považoval například bývalého ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Hynka Kmoníčka, nebo ministra zahraničí ve Fischerově vládě Jana Kohouta.

Výkonný výbor KSČM rovněž rozhodl, že v týmu KSČM, který vyjednává o toleranci nové vlády, nahradí Jiřího Dolejše místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič.

Hlasování o důvěře vládě by se podle Andreje Babiše mohlo konat 11. července.

(ste)