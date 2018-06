Rozhovor s Ludvíkem Berouskem

Berousek otevřel nový Zoopark

Ludvík Berousek, chovatel exotických zvířat m.j. pro film a televizi, se svým synem otevřel pod hradem Karlštejnem již druhý soukromý Zoopark, ve kterém mohou návštěvníci obdivovat nádherné lvy, tygry, leopardy, nosály, opice a mnoho dalších exotických zvířat. Zvládl ho na zelené louce vybudovat za pouhé tři měsíce. Jak se mu to podařilo, co vše tam ještě plánuje a čemu se bude věnovat v budoucnu, jsme se ho zeptali přímo v jeho soukromé chovné stanici v Bášti nedaleko Prahy.

Vy jste známý chovatel šelem, chováte ale i mnoho dalších, převážně exotických, zvířat. Co je dnes vaší hlavní pracovní náplní?

Naší hlavní činností je provozování dnes již dvou zooparků v Doksech a pod Karlštejnem. Zároveň se ale stále specializuji na chov a drezůru zvířat pro film a televizi a v neposlední řadě již deset let spolupracuji, respektive moji lvi vystupují s Lucií Bílou v Muzikálu Carmen, přesně od roku 2008. Některá zvířata také prodávám. Ale například s chovem šelem pro cirkus jsem již skončil. To dnes pro mě již nemá smysl.

Vaše zvířata vystupovala v mnoha filmech, posledním největším počinem bylo natáčení filmu Úkryt v Zoo. Letos už proběhlo nějaké filmování?

Naposledy jsme letos nahrávali »mluvící« zebru v reklamě pro jistou společnost. Přišli za mnou s nápadem mluvící zebry, což pro mě nebyl problém. Báli se, že budou svými nápady zebru nějak trápit, ale já vím, že to je velmi jednoduché. Stačilo, abych zebru zavřel do menšího boxu a dal jí jako dobrotu hodně tvrdou kedlubnu. Ona pak jen zvědavě koukala a usilovně mlela hubou a přežvykovala. A mluvení bylo na světě.

Filmování ale není asi tím nejhlavnějším příjmem. Na co se nyní soustředíte?

Nejdůležitější jsou pro nás zooparky. Ten v Doksech funguje již čtvrtým rokem, a letos jsme otevřeli nový v Karlštejně.

A čí to byl nápad udělat zoopark právě pod nejznámějším českým hradem?

O tom, že bych otevřel i druhý zoopark jsem přemýšlel již dříve. Svěřil jsem se se svým nápadem panu Janu Dostálovi, který vlastní mimo jiné třeba Hotel Mlýn, a ten mi ukázal asi čtyřhektarovou louku. A když mi navrhl, že pro něj není problém, aby zafinancoval postavení zooparku s tím, že já tam dodám zvířata a se synem to povedu, bylo rozhodnuto. Takže jsme od ledna začali navrhovat klece a výběhy, nechali je postavit a svařit. Dělali jsme to vlastně jen já se synem, dvěma pomocníky a svářečem. Velmi pomohl a odpracoval i Jan Dostál. A za tři a půl měsíce jsme dokázali postavit na zelené louce nový zoopark.

To je poměrně rychlé.

Díky tomu, že jsme nemuseli řešit finance a mohl jsem se věnovat čistě projektu a stavbě, tak to šlo rychle od ruky. Za to patří velký dík právě Janu Dostálovi. Kdybych to měl dělat sám, tak by to trvalo rok dva, jestli bych do toho vůbec tedy šel.

A Zoopark Karlštejn povedete přímo vy?

Karlštejn povede syn. Tak jako má Zoopark Doksy u Máchova jezera syn Robert Berousek, mladší syn, tak Zoopark Karlštejn povede Ludvík Berousek junior, můj starší syn.

O tom, jaká zvířata tam chováte, jsme již psali. Plánujete ale osazení zoo obměňovat, nebo přidat další?

Ano, vedle lvů, tygrů, opic, levhartů, velboudů, bizonů a mnohého dašího chceme návštěvníky lákat i na změny.

Například už nyní se připravuje terén vzadu na vybudování jezírka pro aligátory. Další jezírko pak bude uprostřed. Zároveň chceme i obměňovat zvířata, každý měsíc jeden dva druhy, aby bylo stále co objevovat. Například tam budeme mít lemury hnědé nebo papoušky kakadu. Navíc je tam mnoho zvířat, která máme na prodej. Minishetlandy, kravičky zebu, oslíky, mláďata velbloudů dvouhrbých, kozy walliserské, nebo lamy.

A jak proběhlo otevření zooparku? Mají o něj turisté zájem?

V pátek, když jsme otevírali na Den dětí, byla návštěvnost slabší, protože pršelo, ale o víkendu již bylo návštěvníků hodně. Proběhl i slavnostní zahajovací oběd se všemi sponzory, a mnohými dalšími důležitými lidmi.

V pondělí byla návštěvnost velmi slabá, takže budeme zoopark v pondělí zavírat.

Zároveň jsme uvažovali o prodloužení otevírací doby během prázdnin, ale kluk, provozovatel, sám řekl, že to není dobré. Otevřeno tedy bude po celou sezonu od deseti do šesti. Syn totiž musí každé ráno s pomocníky celou zoo uklidit, vyklidit boxy, klece a výběhy, a třeba i zalít 30 nově vysázených stromků. Snacha, která pracuje v pokladně, pak musí navařit na celý den a zajistit běžné povinnosti doma. Během dne navíc předvádí některé šelmy, dohlíží na ježdění na ponících či větších cobech, vodí velblouda Aliho. Odpoledne pak poslední návštěvníci odcházejí až po šesté, kdy se teprve všechny šelmy krmí. Kdyby se totiž krmily ráno, celý den by pak nažrané prospaly.

Zoopark v Karlštejně bude pouze pro turisty, nebo plánujete i jiné akce?

Již tam najíždějí i první autobusy s dětmi, pořádáme tedy exkurze pro žáky, a pokud je zájem a čas, tak i s výkladem. Už dostavujeme i parkovací místo pro alespoň 6 autobusů, aby se měly kde otáčet.

To ale znamená další nárůst dopravy v místě. Jak se na to dívají zdejší občané?

No, ze začátku bylo přijetí vlažné, tak na čtyřicet procent. Ale jak tam pracujeme a máme některá zvířata již od dubna, tak začali postupně poznávat, že jim vlastně pomáháme. Že jezdí turisté se dívat i na zvířata a ne jen na hrad. A teď, kdy jsme otevřeli, jezdí mnoho turistů i v jiné dny než jen na víkend, což znamená i více návštěvníků do místních restaurací, obchodů, kiosků atd.

To samé jsme měli i v Doksech. První rok tam na nás psali místní nejrůznější petice a dnes jsou rádi, že tam jsme, protože jsme výrazně zvýšili návštěvnost celého města. Jen v okolních restauracích jsme zvýšili tržby o čtyřicet padesát procent.

Plánujete ještě v Zooparku Karlštejn další dostavby nebo rozšíření?

Určitě. Chceme tam otevřít malý lunapark pro děti, už jsou objednané atrakce z Německa a Holandska. Hodláme také vybudovat divadlo – malý amfiteátr. Pavel Zedníček by tam pak chtěl mít své představení. Uvádět své divadlo. A plánujeme další zábavné akce a pořady pro děti.

Provozovat takový velký chov a zooparky k tomu je velmi náročné. Co na to říká třeba vaše žena?

Tak ta už je řádně nas… naštvaná. Už mě několikrát upozornila, ať se zastavím a podívám do občanky, kolik mi je vlastně roků. Jen než jsme otevřeli Karlštejn, tak jsem tři a půl měsíce musel vstávat ve čtyři hodiny ráno, abych nejprve nakrmil všechna zvířata co mám tady v Bášti do osmi hodin, po deváté na Karlštejně, kde se pracovalo každý den - zima, sníh, mráz, déšť, furt – domu jsem se dostal před pátou a opět jsem krmil. Až do večera. A to každičký den.

Takže teď jsem moc rád, že Karlštejn už vede syn. Já se mu do toho nechci moc šťourat, on si už tam vymýšlí sám. A já se budu věnovat již jen svému chovu tady a maximálně vyjíždět na Carmen. Nebo případné natáčení.

Helena KOČOVÁ