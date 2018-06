FOTO - Pixabay

Věk pro vstup na sociální sítě: 15 let

Děti si asi budou moci samy založit účet na sociální síti až poté, co mají v kapse občanku. Sněmovna nechce tuto hranici snížit z 15 na 13 let, jak to s ohledem na realitu a v souladu s evropskými pravidly ochrany osobních údajů (GDPR) požadují někteří poslanci.

Sněmovní ústavně právní výbor snížení hranice na 13 let tento týden podobně jako další výbory dolní komory nedoporučil. Vládní návrh říká, že děti do 15 let nebudou moci bez souhlasu rodičů udělit provozovatelům internetových služeb souhlas se zpracováním osobních údajů. Ministerstvo vnitra původně navrhovalo dvouleté snížení, vláda však stanovila věk 15 let v souladu s věkovou hranicí občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti dětí. Sněmovna se názorově rozdělila. »Přikláním se k tomu, aby tato hranice byla stanovena až na 15 let. Jakmile má takto starý člověk občanský průkaz, snad se víc zamýšlí nad některými věcmi. K sociálním sítím mám kladný vztah, ale v tomto případě se přikláním k věku 15 let,« reagovala pro Haló noviny stínová ministryně školství KSČM Gabriela Hubáčková.

Člen školského výboru Ivo Pojezný (KSČM) tvrdí, že rodiče by vždy měli vědět, co jejich dítě, kterému ještě není ani 15 let, dělá. A měli by si to umět zkontrolovat, protože »Facebook může skýtat různá nebezpečí pro děti, které si ho samy neuvědomují. Proto se také neumí bránit, i když ve škole mají počítačovou výchovu, výchovu moderní komunikace apod. Přesto neumějí odolat některým lákadlům, což pro ně může mít zlé dopady. Třeba ve vztahu k různým psychicky narušeným lidem apod.,« řekl našemu listu Pojezný. Podle něj jsme toho svědky dnes a denně, vidíme, že děti jsou schopné komunikovat s celým světem a prostory mají otevřené. »Právě to skýtá velké nebezpečí. Navíc mohou nechtěně vyzradit informace, které by vyspělý člověk neposkytl,« dodal Pojezný. Podle něj je obrana těchto dětí nyní téměř nulová.

Snížení věkové hranice marně prosazovali Piráti a Dominik Feri (TOP 09). »Pojďme dělat zákony, které jsou alespoň trochu v souladu s realitou,« uvedl Mikuláš Ferjenčík (Piráti), podle kterého by poslanci neměli být vnímáni dětmi jako »páprdové« a »kašpaři«. Jakub Michálek (Piráti) připomněl průzkum, podle něhož tři pětiny dětí věkové omezení na internetu ignorují, anebo uvádějí věk vyšší než skutečný.

»Chráníme i proti vůli těch třináctiletých ty třináctileté,« namítala ve výboru exministryně spravedlnosti Helena Válková. Podobně jako Jana Levová (SPD) argumentovala potřebou zralosti dítěte. Podle Marka Bendy (ODS) by snížení hranice rozšířilo internetovým společnostem přístup k osobním údajům na další věkové skupiny. »Netuším, proč snižováním hranice těm společnostem vycházet vstříc,« uvedl.

Hlavní je rodina a škola, sám zákon nic nevyřeší

Také předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů je pro alespoň 15 let věku, v podstatě se shoduje s argumentací KSČM. »Jsem názoru, že rodiče nesou zásadní odpovědnost za pohyb dětí na síti, je nutno, aby byl ten věk vyšší,« uvedla. S tím souhlasí exposlankyně, expertka KSČM na školskou problematiku Marta Semelová. »Měli by jim vysvětlovat, aby nevěřili všemu, co si najdou na internetu. Teď jsem četla informaci agentury Garten, že za čtyři roky bude na internetu minimálně každá druhá zpráva nepravdivá, manipulativní. A děti jsou důvěřivější, nemají zkušenosti,« prohlásila pro náš list Semelová. Nelíbí se jí, že rodiče mnohdy posadí děti před počítač a nevědí, co na něm dělají – hlavně že nezlobí. Podle Semelové závislost na sociálních sítích začíná být problém i u malých, třeba sedmiletých dětí.

Pokud jde o věk, kdy může mít dítě svůj účet na sociální síti, je Semelová pro 15 let. Má však obavy, že i když to zákon stanoví, účinek bude minimální. »Dá se to obcházet, děti to určitě dělat budou jako dosud. A je nezjistitelné, zda se nařízení dodržuje. Pokud by to bylo ověřitelné, aby to něco skutečně řešilo, jsem pro. Jsem k tomu však dost skeptická,« zdůraznila pro Haló noviny Semelová. Proto klade největší důraz na výchovu v rodině a ve škole.

Unijní norma umožňuje státům zvolit věkovou hranici pro souhlas se zpracováním údajů mezi 13 a 16 lety. Odbory i zaměstnavatelské svazy požadovaly nejvyšší hranici. Ministerstvo vnitra označovalo za nepřiměřené, aby téměř šestnáctileté dítě potřebovalo souhlas svých zákonných zástupců například k instalaci a využívání komunikační aplikace nebo sociální sítě, když je plně trestně odpovědné.

(ku)