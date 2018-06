Obyvatelé Dillí se dusí pod mračnem prachu

Indickou metropoli Dillí sužuje znečištěný vzduch a extrémní teploty, které ještě umocňuje neobvyklé mračno prachu usazené nad městem.

Obyvatelé si stěžují na dýchací potíže, podle mnohých se už v metropoli nedá žít. Místní vláda dočasně zakázala veškeré stavební práce a nasadila hasiče, kteří město kropí. Lidem doporučila, aby vycházeli ven jen v případě nutnosti.

»V tomto případě na sebe prach váže toxické znečišťující látky. Míra znečištění ovzduší je osm až devětkrát vyšší než obvykle. Při dýchání se do nás dostávají toxické látky, které mohou způsobit velmi vážné zdravotní problémy,« řekla stanici BBC Anumita Rojčaudhuríová z Centra pro vědu a životní prostředí.

»Dnes ráno bylo v Dillí hrozné počasí. Když jsem se vzbudila, zjistila jsem, že místo vzduchu dýchám prach,« stěžovala si jedna uživatelka Twitteru. »Právo na čistý vzduch by mělo být součástí 'práva na život' (jak jej zakotvuje ústava),« napsal další uživatel.

Dillí už tak patří mezi nejvíce znečištěná města světa. Mezi ta další se řadí egyptské hlavní město Káhira, bangladéšská metropole Dháka, Bombaj v Indii anebo čínské hlavní město Peking.

Už tak neblahou situaci ale v hlavním městě Indie nyní komplikuje počasí. Prachový povlak nad městem odborníci přičítají prachovým bouřím v nedalekém indickém státě Rádžasthán, který z velké části pokrývá poušť.

»Před monzunovou sezonou to není nijak nezvyklý jev,« myslí si o situaci v indické metropoli meteorolog Kuldíp Srivastava. »Prachové mračno se letos drží nezvykle dlouho, protože se opozdil příchod monzunových dešťů,« dodal.

V důsledku znečištění ovzduší umírá každoročně na celém světě kolem sedmi milionů lidí. Ve své nové zprávě to uvádí Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž se tento údaj za posledních šest let prakticky nezměnil.

Dillí letos počasí sužuje opakovaně. Ještě koncem zimy přicházely pískové bouře, které město ochromily třikrát v krátkém sledu.

(pe, čtk)