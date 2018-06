Odpočatý Federer korunoval návrat na trůn 98. titulem

Lepší začátek po takřka tříměsíční pauze si Roger Federer před Wimbledonem nemohl přát. Na trávě ve Stuttgartu už v sobotu oslavil návrat do čela světového žebříčku a dnes tamní Mercedes Cup poprvé vyhrál. Turnajových vítězství má po dnešku už 98. Kanadského finalistu Milose Raonice šestatřicetiletý Švýcar přehrál 6:4 a 7:6.

Loni po vynechání antukové sezony prohrál Federer ve Stuttgartu hned svůj první zápas v osmifinále. Tentokrát ale došel po více než dvouměsíční pauze až na vrchol. "Mám radost. Myslím, že to bylo z mojí strany dobré finále. Celý turnaj jsem odehrál velice dobře, s ohledem na to, že jsem chvíli nehrál. Je to skvělý comeback," pochvaloval si Federer.

V pondělním vydání žebříčku Federer vystřídá potřetí v sezoně na prvním místě Španěla Rafaela Nadala. Aby se ale v čele udržel až do Wimbledonu, musí v příštím týdnu obhájit loňský titul v jiném německém městě Halle. V All England Clubu, kde před rokem rovněž kraloval, pak bude útočit už na devátý triumf a celkově 21. grandslamový.

"Každý titul na trávě je speciální. A vyhrát poprvé turnaj ve Stuttgartu je splněný sen. Poslední roky jsem o to tvrdě bojoval. Konečně to vyšlo," řekl Federer, jenž svou sbírku trofejí z travnatých turnajů rozšířil na 18. Na trávě vyhrál 16. utkání v řadě.

Nejvíce titulů - 109 - má na kontě Jimmy Connors. Federer je druhý, o čtyři méně má Ivan Lendl. Čtvrtý Nadal je zatím na čísle 79.

Kruničová slaví v Hertogenboschi první titul, mužům vládl Gasquet

Richard Gasquet vyhrál francouzský souboj ve finále v Hertogenboschi a získal 15. titul v kariéře. Krajana Jérémyho Chardyho porazil 6:3, 7:6. Mezi ženami dotáhla na nizozemské trávě životní turnaj až k premiérovému triumfu na okruhu WTA srbská tenistka Aleksandra Kruničová. Finálový zápas s Belgičankou Kirsten Flipkensovou otočila ve vítězství 6:7, 7:5 a 6:1.

Jednatřicetiletý Gasquet si na okruhu ATP zahrál 30. finále v kariéře a v soubojích o titul má poloviční úspěšnost. První letošní pokus v únoru v Montpellieru prohrál s krajanem Lucasem Pouillem, druhou možnost proti Chardymu už ale nepustil a za hodinu a půl získal třetí trofej z trávy. Právě na tomto povrchu přitom sbírku titulů načal, od triumfů v Nottinghamu v letech 2005 a 2006 ale na zeleném pažitu na další úspěch čekal.

Kruničová i Flipkensová svedly v sobotu třísetové semifinálové bitvy, přičemž rodačka z Moskvy Kruničová vyřadila turnajovou jedničku Coco Vandewegheovou z USA. Proti Flipkensové sice v tie-breaku neuhrála ani míček, ale druhou sadu vybojovala 7:5 a pak už ztratila jediný game. První singlové trofeje se dočkala v 25 letech.

Bartyová získala v Nottinghamu druhý titul v kariéře

Australská tenistka Ashleigh Bartyová získala na trávě v Nottinghamu druhý titul v kariéře. První nasazená hráčka potvrdila ve finále roli favoritky a domácí Johannu Kontaovou zdolala za dvě hodiny a pět minut 6:3, 3:6, 6:4. Britská tenistka se tak stejně jako vloni musela spokojit s cenou pro poraženou finalistku.

Dvaadvacetiletá Bartyová letos o vítězství neúspěšně usilovala už v Sydney, na loňský premiérový triumf v Kuala Lumpuru dokázala navázat až nyní. Kontaová, jež v semifinálovém utkání loňských finalistek oplatila porážku obhájkyni titulu Donně Vekičové, musí na první úspěch sezony dál čekat.

Poslední Britkou, která dokázala na domácí půdě vyhrát turnaj WTA, tak zůstala Sue Barkerová, jež brala trofej v Brightonu v roce 1981. Na trávě naposledy uspěla Virginia Wadeová v Eastbourne 1975. Další šanci na zápis do historie bude mít Kontaová příští týden v Birminghamu, kde jí los pro první kolo přisoudil Petru Kvitovou.

Tenisový turnaj mužů ve Stuttgartu

(tráva, dotace 729.340 eur):

Dvouhra - finále:

Federer (1-Švýc.) - Raonic (7-Kan.) 6:4, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - finále:

Petzschner, Pütz (Něm.) - Lindstedt, Matkowski (Švéd./Pol.) 7:6 (7:5), 6:3.

Turnaj mužů a žen v Hertogenboschi v Nizozemsku (tráva):

Muži (dotace 686.080 eur):

Dvouhra - finále:

Gasquet (2-Fr.) - Chardy (Fr.) 6:3, 7:6 (7:5).

Ženy (dotace 250.000 eur):

Dvouhra - finále:

Kruničová (7-Srb.) - Flipkensová (Belg.) 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.

Turnaj žen v Nottinghamu

(tráva, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Bartyová (1-Austr.) - Kontaová (4-Brit.) 6:3, 3:6, 6:4.

Čtyřhra - finále:

Rosolská, Spearsová (3-Pol./USA) - Buzarnescuová, Watsonová (Rum./Brit.) 6:3, 7:6 (7:5).

(čtk)