Němci začali obhajobu porážkou s Mexikem, propadali při brejcích

Fotbalisté Německa zahájili obhajobu titulu mistrů světa překvapivou porážkou 0:1 s Mexikem. Ve svém úvodním vystoupení na šampionátu v Rusku propadali v obraně a po jednom z brejků je potrestal Hirving Lozano. V odpoledním utkání porazilo Srbsko 1:0 Kostariku. Od 20:00 se pětinásobní mistři světa z Brazílie střetnou ve šlágru skupiny E se Švýcarskem.

Svěřenci trenéra Joachima Löwa přitom před rokem na Poháru FIFA přehráli Mexičany 4:1, jenže tentokrát potvrdili, že je turnaj nezastihl v ideální formě, když z posledních sedmi duelů vyhráli jediný. Na druhé straně Němci přišli o sérii 15 soutěžních zápasů bez porážky.

"Měli jsme herní plán, který jsme si stanovili už před šesti měsíci. A to rychle přepínat do útoku. A i přes změny v sestavě jsme se ho drželi. Hirving Lozano je neuvěřitelný útočník a hodně nám pomáhal k rychlému přechodu do útoku," chválil mexický trenér Juan Carlos Osorio.

V historii se jen třikrát stalo, že obhájce začal šampionát porážkou. A to v případě Argentiny v roce 1990, Francie v roce 2002 a Španělska na minulém turnaji v Brazílii. Druhé utkání skupiny F mezi Švédskem a Jižní Koreou je na programu v pondělí.

"Začátek nám nevyšel a teď musíme vyhrát zbylé zápasy. Jsem přesvědčen, že na to máme. Musíme se tomu postavit čelem, protože turnaj je ještě dlouhý," řekl trenér Německa Joachim Löw. "Teď jsme pod tlakem a víme, že musíme ve zbylých dvou zápasech získat šest bodů," přidal záložník Toni Kroos.

Němci se sice snažili od začátku diktovat tempo, ale po ztrátách míče měli velké problémy s rychlým přechodem Mexičanů do útoku. A to především s rychlonohými Lozanem a Velou. Ti několikrát zaměstnali německou obranu v čele s brankářem Neuerem.

Obhájci titulu se ale nepoučili a v 35. minutě pykali, když opět zaspali při návratu do defenzivy. Mexičani rychlou kombinací vyrazili do brejku, Hernández našel nabíhajícího Lozana a křídelník z PSV Eindhoven po zasekávačce na Özila propálil Neuera na bližší tyč.

"Nevím, jestli je to nejvýznamnější výhra v historii Mexika, ale jedna z největších určitě. Je to skvělý vstup do turnaje, když porazíte obhájce titulu. Pro mě osobně je to teď asi nejdůležitější gól kariéry. Všichni jsme snili o startu na mistrovství světa a já teď dal gól obhájci titulu," radoval se Lozano.

Mexická defenziva naopak působila velmi pevně, a tak jedinou vážnější šanci Němců v první půli přinesl Kroosův přímý volný kop. Záložník Realu Madrid sice mířil přesně k tyči, jenže brankář Ochoa předvedl výtečný zákrok, míč vyšťouchl na břevno a zabránil takřka jistému gólu.

Do druhé půle nastoupili Němci přece jen koncentrovaněji a hrálo se zejména na polovině Mexika. Jenže většinou si vytvořili jen náznaky bez přesnějšího zakončení. Naopak Mexiko mělo velkou šanci, když německá obrana opět propadla a Hernández se s Velou hnali sami na jediného obránce. Hernández však nezvládl přihrávku.

Mexiko se pak spoléhalo hlavně na obranu, stáhlo Velu s Lozanem a do hry šel i devětatřicetiletý stoper Márquez. Ten si tak připsal start už na pátém MS, což se dosud povedlo jen Němci Lotharu Matthäusovi a dalšímu Mexičanovi Antoniu Carbajalovi.

Favorit už se pak dostával jen ke střelám z dálky, jenže Kroos pálil těsně vedle a střídající Brandt další hezkou střelou trefil jen vnější tyč. Mexiko tak mohlo slavit teprve druhou výhru nad Německem a první od roku 1985. Němci zase prohráli zahajovací zápas na MS poprvé od roku 1982.

Srbsko díky přímému kopu Kolarova na MS porazilo Kostariku 1:0

Hráči Srbska vstoupili do šampionátu vítězstvím 1:0 nad Kostarikou. Úvodní duel skupiny E v Samaře rozhodl v 56. minutě kapitán Aleksandar Kolarov krásným gólem z přímého kopu.

"Nejdůležitější pro mě je, že jsme dnes hráli jako tým a byli maximálně soustředění. Musíme však zůstat pevně nohama na zemi a jako tým i pokračovat," řekl novinářům trenér Srbska Mladen Krstajič.

Středoamerický čtvrtfinalista minulého šampionátu na MS prohrál poprvé po pěti utkáních. V dalších zápasech Kostaričané budou hrát s Brazílií a Srbové rovněž v pátek se Švýcarskem.

"Myslím, že to bylo hodně vyrovnané utkání, ale nedokázali jsme využít šance jako soupeř. Teď nás čeká druhý a šestý tým žebříčku FIFA. Bude to těžké, ale řekl jsem týmu, že ještě není konec," upozornil kouč Kostariky Óscar Ramírez.

Do první větší šance se dostala už ve druhé minutě Kostarika. Ureňa dostal přesný pas do šestnáctky, jenže zaváhal při zpracování a z velkého úhlu gólmana Stojkoviče nepřekonal. Později volný González po rohu hlavičkoval nad branku.

Ve 29. minutě zahrozili i Srbové. Milinkovič-Savič si naběhl za obranu, ale slabou střelou Navase nezaskočil. Brankář Realu Madrid předtím zneškodnil i nebezpečný centr Ivanoviče, který se stal novým srbským rekordmanem se 104 reprezentačními starty. Krátce před pauzou ještě mířil vedle Kostaričan Calvo.

V úvodu druhého poločasu zahodil velkou šanci Mitrovič, kterého tváří v tváří vychytal vyběhnutý Navas. Balkánské mužstvo získalo velkou převahu a v 56. minutě otevřelo skóre. K přímému kopu ze zhruba 25 metrů se postavil bek Kolarov a levačkou perfektně zatočil míč přes zeď k tyči.

"Ten přímák přišel v důležité chvíli. Věděl jsem, že pokud to trefím, mohu tím změnit celý zápas. Přesně to jsem udělal a jsem za to rád," konstatoval obránce AS Řím Kolarov.

Středoameričané, kteří mají nejstarší tým na ruském šampionátu, si z následného tlaku žádnou gólovou příležitost nevypracovali. "Pokoušeli jsme se postupovat podle plánu a útočit po křídlech, ale oni dokázali vstřelit gól ze standardní situace. S tím nemůžete nic dělat," podotkl Ramírez.

Čtvrt hodiny před koncem mohl pojistit vedení střídající Kostič, ale i kvůli Navasově teči netrefil míč před odkrytou brankou. Kostič pak ve slibné pozici vypálil nad břevno. Srbové si i v hektickém závěru, kdy senegalský rozhodčí Diedhiou zkoumal na videu faul náhradníka Prijoviče a nastavil osm minut, těsný náskok pohlídali.

"Hráči měli správný přístup a postoj, byli jednotní. V posledních týdnech jsme udělali hodně práce. Museli jsme být kompaktní v obraně i útoku a to bylo klíčové," prohlásil Krstajič, jehož výběr se dostal na MS poprvé od roku 2010.

Nedělní zápasy MS:



Skupina E:

Kostarika - Srbsko 0:1 (0:0)

Branka: 56. Kolarov. Rozhodčí: Diedhiou - Camara, Samba (všichni Sen.) - Turpin (video, Fr.). ŽK: Calvo, Guzmán - Ivanovič, Prijovič. Diváci: 41.432.

Kostarika: Navas - Gamboa, Acosta, González, Duarte, Calvo - Venegas (60. Bolaňos), Guzmán (73. Colindres), Borges, Ruiz - Ureňa (67. Campbell). Trenér: Ramírez.

Srbsko: Stojkovič - Ivanovič, Milenkovič, Tošič, Kolarov - Matič, Milivojevič - Tadič (83. Rukavina), Milinkovič-Savič, Ljajič (70. Kostič) - Mitrovič (90. Prijovič). Trenér: Krstajič.

20:00 Brazílie - Švýcarsko (Rostov).

Skupina F:

Německo - Mexiko 0:1 (0:1)

Branka: 35. Lozano. Rozhodčí: Faghaní - Sochandán, Mansúrí (všichni Írán) - Irrati (video, It.). ŽK: Müller, Hummels - Moreno, Herrera. Diváci: 78.011.

Německo: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (80. Gomez) - Kroos, Khedira (60. Reus) - Müller, Özil, Draxler - Werner (86. Brandt). Trenér: Löw.

Mexiko: Ochoa - Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo - Herrera - Layún, Guardado (74. Márquez) - Vela (58. Álvarez), Hernández, Lozano (66. Jiménez). Trenér: Osorio.

(čtk)