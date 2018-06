REPROFOTO - ČT

Pro KSČM je Miroslav Poche nedůvěryhodný

Komunisté odmítají podpořit ve funkci člena vlády nominanta ČSSD, europoslance Miroslava Pocheho. Pokud by se Poche stal ministrem zahraničí ve druhé vládě designovaného premiéra Andreje Babiše (ANO), vyloučilo by to toleranci vlády ANO-ČSSD ze strany KSČM.

V neděli to řekl předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, který byl spolu se šéfem Starostů Petrem Gazdíkem hostem první části Otázek Václava Moravce ČT.

Filip vysvětlil, že komunisté se již v dubnu vyjadřovali proti nominaci Pocheho a jak Babiš, tak předseda ČSSD o tom věděli. »Máme pro to dobré důvody a je to názor naší členské základny,« uvedl s tím, že vždy při jednáních kladl vyjednávací tým KSČM důraz na sedm programových bodů KSČM a na podmínku, že na ministry musí být nominovány důvěryhodné osobnosti, které budou schopny naplnit ústavní mandát ministrů vlády ČR. Takovou důvěryhodnou osobností Poche však není. »Říkali jsme to velmi razantně, a dopředu,« zdůraznil Filip. »Nebudu vzpomínat na jeho (Pocheho) působení v politice pražské, to je jiná kapitola, mně jde o to, jak se chová v Evropském parlamentu,« pokračoval Filip. Vadí mj., jak se v EP vyslovil pro finanční sankce i pro ČR, pokud nebude přijímat migranty. »On se postavil proti České republice. To je ten důvod, pro který nechceme Miroslava Pocheho.«

Jiní jsou mnohem kvalifikovanější

Předseda ČSSD Jan Hamáček požádal Filipa, aby se s Pochem sešel a též pomohl zorganizovat jeho schůzku na Hradě. Filip se s Pochem setkal v Lidicích 10. června, kde Poche vyslechl od Filipa stanovisko komunistů. »Řekl jsem na rovinu, že je to nedůvěryhodný člověk, a nedůvěryhodné lidi tam nechceme. Pan premiér Babiš i pan prezident řekli, že pan Poche tam nebude,« zdůraznil v pořadu předseda ÚV KSČM. »Miroslav Poche místo toho, aby myslel na potřeby soc. dem., jasně preferuje sám sebe jako ministra,« prohlásil Filip, který nehodlá riskovat, že by KSČM ztratila mandát na vyjednávání o podpoře vzniku vlády a její toleranci »kvůli jednomu jménu, které se dá nahradit mnohem kvalifikovanějším člověkem a mnohem zodpovědnějším člověkem v zahraniční politice, který nelže a který se chová alespoň programově jako sociální demokrat«. Jak jsme uvedli v sobotním vydání Haló novin, za přijatelného kandidáta by KSČM považovala například bývalého ředitele Zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Hynka Kmoníčka nebo ministra zahraničí ve Fischerově vládě Jana Kohouta.

Překvapený Hamáček

První reakcí předsedy ČSSD Hamáčka, jenž byl v neděli hostem diskusního pořadu TV Prima a poté se připojil do Otázek prostřednictvím videovstupu, bylo překvapení. Podle něho na žádném jednání nezaznělo, že by komunisté nepodpořili vládu, do níž by zasedl Poche. Vznikl tak určitý spor mezi předsedy obou stran. Filip trvá na tom, že sociální demokraté o kategorickém odmítnutí Pocheho ze strany KSČM věděli. »Řekli jsme to panu Hamáčkovi už předtím, než bylo spuštěno referendum (ČSSD o vstupu do vlády),« uvedl s odkazem na svědky - premiéra Babiše a předsedu poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika, »protože jsme byli u Jana Hamáčka v kanceláři, a řekli jsme to«.

Na Hamáčkovo vystoupení v OVM reagovala pro náš list předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM): »Neustále překvapený Hamáček. Jestli hovoříme o restitucích, vojenských misích či nominaci europoslance Pocheho na ministra zahraničí, což jsou pro KSČM jasné atributy, Hamáček neslyší, a co se Pocheho týká, řídí se heslem ‚zapírat, co to jen půjde‘. Buď tedy KSČM bude hovořit hlasitěji, nebo předseda ČSSD navštíví příslušného lékaře, aby se mu vrátil v plné míře sluch.«

Na otázku moderátora pořadu, zdali je Hamáček ochoten přemluvit Pocheho, aby na své nominaci netrval, šéf soc. dem. odpověděl, že nikoho přemlouvat nebude a má v tom oporu i v sociálnědemokratickém poslaneckém klubu. Pokud je tedy Poche překážkou, je třeba problém řešit, připustil Hamáček.

Ať si zamete…

V neděli odpoledne, po diskusních pořadech, se Poche vyslovil, že na své nominaci na ministra zahraničí netrvá, ale předpokládá, že na ní trvá ČSSD. Sám prý neuvažoval o tom, že by od nominace ustoupil na doporučení Babiše. Pokud by ale jeho jméno mělo být jedinou překážkou vytvoření vlády, tak to zváží.

V druhé části OVM, kterých se Poche účastnil spolu s europoslanci Petrem Ježkem (nestr.) a Janem Zahradilem (ODS), uvedl - snad ve snaze smýt ze sebe pochyby - že »vítačů uprchlíků« je nejvíce ve frakci EP, kde jsou zařazeni čeští europoslanci za KSČM. Na to ostře odpověděl pro Haló noviny komunistický europoslanec Jiří Maštálka - pan Poche by si měl zamést před vlastním prahem, protože ve frakci socialistů je vítačů »až až«. »Ačkoli v GUE/NGL zaujímají některé strany vítací pozici, tři komunističtí europoslanci zásadně nikoli. KSČM drží český národní zájem, postupuje vždy v souladu se zájmy ČR, tedy i v otázce migrace. Jsme proti přerozdělování, jsme kritičtí vůči dublinskému projektu,« řekl Maštálka.

Babiš po setkání s prezidentem

V neděli navštívil premiér Babiš prezidenta Miloše Zemana na zámku v Lánech, aby mu představil jména ministrů své druhé vlády za ANO a ČSSD. Na každý post je navržen jeden kandidát. Žádná jména Babiš na podvečerní tiskové konferenci neuvedl, s výjimkou Františka Koníčka (v médiích byl dosud zmiňován jako nominant na ministerstvo průmyslu), který totiž v kabinetu nebude.

Miloš Zeman se od pátku setká s kandidáty na ministerské funkce, protože v tomto týdnu ho od úterý do čtvrtka čeká výjezd do Ústeckého kraje. Setká se tedy i s Miroslavem Pochem. »Očekávám, že problém (s Pochem) vyřešíme,« ubezpečil Babiš na tiskové konferenci a uznal, že názor prezidenta i KSČM na tohoto politika je relevantní, jinak totiž vláda nevznikne. »Musíme hledat řešení společně s panem Hamáčkem a KSČM,« sdělil Babiš. Premiér stále počítá s tím, že o důvěře pro jeho druhou vládu bude Sněmovna hlasovat 11. července.

Po schůzce Zemana s premiérem v Lánech na Facebooku uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, že prezident požádá europoslance Pocheho, aby zvážil svoji kandidaturu na funkci ministra zahraničí, a usnadnil tak vznik vlády a její toleranci. Předtím Ovčáček uvedl, že šéf ČSSD slíbil prezidentovi před začátkem vnitrostranického referenda, že navrhne jiného ministra zahraničí než Pocheho. »Slovo dané prezidentu republiky nedodržel,« uvedl mluvčí prezidenta na Twitteru.

(mh)