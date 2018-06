Petro uznal porážku, kolumbijským prezidentem byl zvolen Duque

Kolumbie bude mít od srpna nejmladšího zvoleného prezidenta v historii, bude jím pravicový politik Iván Duque. Při nástupu do úřadu začátkem srpna mu bude 42 let. V nedělních volbách porazil Duque o 2,3 milionu hlasů kandidáta levice Gustava Petra. Ten i přes porážku dosáhl s osmi miliony hlasů rekordního vítězství pro levici, která v této tradičně konzervativní zemi podle deníku El País ani nikdy nepostoupila do druhého kola prezidentských voleb.

S vítězstvím Duqueho, který je členem strany exprezidenta Álvara Uribeho, vyvstaly ale obavy o mírovou dohodu z roku 2016, která v zemi ukončila půlstoletý konflikt vlád s levicovými povstalci z hnutí FARC. Duque a Uribe, který je v zemi stále velmi populární, patří k hlasitým kritikům dohody, za niž nynější prezident Juan Manuel Santos dostal Nobelovu cenu.

Kolumbie bude mít od 7. srpna první ženu v úřadu viceprezidenta od vzniku Kolumbijské republiky v roce 1886. Stane se jí exministryně obrany a obchodu Marta Lucía Ramírezová (63). Duque už také v kampani slíbil, že nejméně polovinu z jeho vlády budou tvořit ženy.

V nedělním druhém kole voleb získal po sečtení všech výsledků Duque 54 procent hlasů a Petro 41,8 procenta hlasů. Účast byla rekordních 53 procent, což je skoro stejně jako v prvním kole 27. května. Tehdy přišlo 53,4 procenta voličů, což byla nejvyšší volební účast v prezidentských volbách od roku 1974.

Petro uznal, že prohrál. Uvedl ale, že to není žádná porážka. "Pro tuto chvíli nebudeme vládnout," uvedl 58letý Petro na twitteru.

Zvolený prezident Duque už potvrdil, že provede "korekce" mírové dohody. "Tento mír, který jsme si vysnili a který vyžaduje opravu, se dočká korekcí, aby byly oběti v centru procesu, aby byla zaručena pravda, spravedlnost a náprava," prohlásil Duque v prvním projevu po volebním vítězství. Samotnou dohodu nelze zrušit, lze ale změnit její uvádění do praxe. Zbývá přijmout asi čtvrtinu zákonů vyplývajících z dohody, kontroverzní jsou zejména ty o soudech pro bývalé povstalce.

Bývalí povstalci z FARC, kteří založili loni stranu Revoluční alternativní síla Kolumbie (rovněž se zkratkou FARC), vzápětí apelovali na Duqueho, aby prokázal "zdravý rozum". "Země potřebuje úplný mír, který nás přivede k očekávanému usmíření," uvedlo hnutí. Strana, která má na základě mírové dohody zaručeno deset křesel v parlamentu, vyzvala Duqueho k setkání.

Vystudovaný právník Duque, který v letech 2001 až 2013 působil v Meziamerické bance pro rozvoj (IDB), bude řídit čtvrtou největší ekonomiku Latinské Ameriky podle hrubého domácího produktu. Řešit bude muset mimo jiné humanitární krizi uprchlíků z Venezuely, kteří do Kolumbie v předchozích letech uprchli před ekonomickou a politickou krizí v sousední zemi. Duqueho vláda se také bude muset potýkat s gangy, které v obchodu s kokainem zaujaly místa po povstalcích z FARC.

(čtk)