FOTO - Pixabay

Penze do parlamentu

Ruská vláda v sobotu odeslala do parlamentu návrh zákona o postupném zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu z nynějších 60 na 65 let u mužů a z 55 na 63 let u žen.

Poslanci rovněž podle agentury TASS dostali vládní návrh zákona o zvýšení daně z přidané hodnoty z 18 na 20 %. Vedení parlamentu předpokládá, že zákony, o jejichž schválení nikdo nepochybuje, by mohly nabýt platnosti na podzim.

O zvýšení hranice pro odchod do penze se v Rusku diskutuje už dlouhá léta, od původního rezolutního odmítání Kreml postupně přešel k vysvětlovací kampani odůvodňující nepopulární krok. Rusko mění penzijní věk poprvé po 90 letech, věková hranice pro odchod do důchodu v dosavadní výši byla stanovena ještě za Sovětského svazu v roce 1928. Tehdy činil průměrný věk 43 let, nyní o třicet více.

Státní média upozorňují, že zvýšení věkové hranice se vzhledem k rozložení jednotlivých etap dotkne Rusů narozených až po roce 1959 a žen narozených po roce 1964. Poprvé se návrh na pozdější odchod do důchodu objevil už v roce 1997, ještě zhruba o deset let později Kreml podobný krok vylučoval.

List Vedomosti v pátek napsal, že státní úředníci dostali pokyn pečlivě sledovat nálady obyvatelstva. Ruské vedení se podle něj obává hromadných demonstrací. Pokud se objeví, je údajně vláda připravena reformu oddálit nebo změkčit.

Žádné informace o velkých protestech zatím v tisku nejsou. Jen rozhlasová stanice Echo Moskvy, hlavní mediální tribuna ruské opozice, ohlásila demonstraci několika set důchodců v Novosibirsku. Na internetu se objevují protestní petice, celkem je podepsaly už statisíce lidí.

V Rusku podle posledních statistik žije asi 147 milionů lidí, z nichž je necelá třetina v důchodovém věku. Víc než čtvrtina důchodců pracuje. Průměrný starobní důchod v Rusku dosahuje částky zhruba 14 400 rublů (5000 korun). Vláda slibuje, že po dokončení penzijní reformy se důchody zvýší v průměru o tisíc rublů měsíčně.

Prezident Vladimir Putin slíbil při nástupu do současného funkčního období silnou sociální politiku, především odstranění chudoby. To vyžaduje tvorbu nových pracovních míst a zvýšení penzí, které drží řadu důchodců v nepříznivé ekonomické situaci. Podle vlády bude stát na silnou sociální politiku potřebovat osm bilionů rublů. Musí ušetřit na penzích, zvýšit DPH a hlavně daň z těžby nerostných surovin. Růst daně by měl být doprovázen snížením vývozních cel na ropu a ropné výrobky. Jak se Putin vyjádřil, cesta k blahobytu paradoxně začíná bolestnými kroky.

(čtk)