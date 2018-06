Ilustrační FOTO - Pixabay

Proč to lékaři-cizinci mají v ČR tak těžké

Cílem ministerstva zdravotnictví není jakkoli neúměrně ztěžovat výkon zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta uchazečům, kteří své odborné vzdělání získali mimo členské země EU. V reakci na písemnou interpelaci sociálního výboru Sněmovny a stínové ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hany Aulické Jírovcové to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

»Ministerstvo zdravotnictví však pouze usiluje o to, aby tito uchazeči prošli řádným procesem uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání v ČR, tj. aprobační zkouškou, a bylo tak zaručeno, že zdravotní služby pacientům v ČR budou poskytovány osobami s náležitými odbornými znalostmi a také s patřičnou znalostí českého jazyka,« uvedl ministr.

Palčivějším problémem než peníze je podle Aulické dostatečné a stálé personální pokrytí všech koutů ČR zdravotnickým personálem. »Demografický vývoj je dlouhodobě předpověditelný. Pokud by na našich lékařských fakultách nestudovala 1/3 cizinců namísto našich studentů, a byla by zabezpečována lepší stabilizace našich absolventů v ČR, mohla by být prognóza příznivější,« tvrdí poslankyně.

Jednu z dalších možností, jak stav řešit, vidí i v zapojování více zdravotnického personálu z řad cizinců. To však předpokládá i lepší péči ministerstva zdravotnictví o jejich odbornou způsobilost, odborné předpoklady a odborný růst. Aulická uvedla, že už dva Vojtěchovi předchůdci přislíbili citlivou nápravu v oblasti požadavků na vykonání atestační zkoušky u lékařů. »Ale jak jsem se opakovaně přesvědčila, nic se nezměnilo. Jakoby naše profesní komory úmyslně nastavily v součinnosti s ministerstvem kritéria těžší, než mají při studiu domácí absolventi lékařských fakult. Jako by se lékaři bránili takto své konkurenci a zajišťovali si podmínky jen pro růst svých platů nebo odměn a pozic,« prohlásila.

Neznamenají vyšší nároky diskriminaci?

Proto se Aulická obává, že šance cizinců z třetích zemí na odpovídající pracovní zařazení jsou velmi ztížené, tvrdé podmínky pro složení potřebné zkoušky je vyřazují ze samostatné práce, i když jsou v našich zdravotnických zařízeních nepostradatelní, ale takto také levnější. Pracují často v místech a na místech, o které naši lékaři neprojevují zájem. »Přitom jsou na ně kladeny větší nároky než na jejich domácí kolegy, kteří nejsou prosti chybných rozhodnutí, ale novou zkoušku již vykonat nemusejí. Tito cizinci tento stav považují za diskriminaci!« napsala v interpelaci komunistická poslankyně.

V čem je problém? V tom, že tato zkouška obsahuje najednou čtyři státnice - 300 otázek ze čtyř různých oborů, a ještě v češtině. Pokud cizinec v některé části neuspěje, což je většina, nezbývá, než se přihlásit znovu, poplatek zaplatit znovu, a tak stále dokola. »Nevím, jak by dopadli naši studenti, kdyby museli jednotlivé zkoušky udělat v jednom dni a ještě v cizím jazyce. Pohrdavý postoj některých našich akademiků k jejich vzdělání v zemi původu pokládám za nemístný a necitlivý,« uvedla Aulická. Zajímá ji proto, zda ministerstvo připravuje rozdělení aprobačních zkoušek dle jednotlivých oborů odděleně v různých termínech a od kdy, zda bude zohledněna skutečnost, že se opakuje pouze ta oborová zkouška, u které lékař neuspěl, nikoli všechny čtyři, a zda je možné upřednostnit v hodnocení více praktické a klinické zkušenosti. Ptá se rovněž, zda ministerstvo bere v úvahu i zkušenosti z uznávání způsobilosti i v okolních zemích, např. v SRN - Sasku, které jsou také povinny dodržovat legislativu EU.

Čeští absolventi mají vyšší úroveň

Ministr Adam Vojtěch v odpovědi uvedl, že ministerstvo zdravotnictví připravilo vyhlášku o zkušebním řádu aprobační zkoušky, kterou nyní projednává legislativní rada vlády. Cílem je zkvalitnit a dosáhnout větší transparentnost průběhu aprobačních zkoušek. Samotný rozsah aprobační zkoušky odpovídá státním závěrečným zkouškám příslušných studijních programů na vysokých školách v ČR, přičemž aprobační zkouška je koncipována jako zkouška ověřující - zda uchazeč předmětné znalosti získal. »Uchazeč totiž přichází do ČR s již ukončeným vzděláním z domovského státu. Aprobační zkouška tak pro něj skutečně představuje již jen ověření znalostí, které získal předcházejícím studiem v domovském státě. Požadavek tohoto ověření vyplývá též z evropské legislativy, která u předmětných zdravotnických povolání stanoví minimální standardy na obsah vzdělávání. V rámci členských států EU jsou u předmětných zdravotnických povolání v tomto harmonizovány již samotné vzdělávací systémy,« sdělil ministr. A dodal, že při uznávání odborných kvalifikací získaných v třetích zemích je potom každý členský stát povinen zajistit ověření splnění těchto minimálních standardů, neboť v těchto zemích harmonizace studijních systémů neexistuje. »Zřejmě i z tohoto důvodu, tak z dosavadní praxe při realizaci aprobační zkoušky vyplývá celkově nižší úroveň odborných znalostí těchto absolventů oproti absolventům příslušných českých vysokých škol,« prohlásil.

Jinde v EU se na jazyk klade větší důraz

Pokud jde o požadavek znalosti českého jazyka k výkonu příslušného zdravotnického povolání v ČR, Vojtěch uvedl, že jeho znalost se u těchto uchazečů ověřuje tím, že aprobační zkouška probíhá v češtině. »V jiných členských státech EU jsou stanoveny daleko přísnější podmínky na znalost místního jazyka k výkonu příslušného zdravotnického povolání, jako např. složení jazykové zkoušky odpovídající úrovni společného evropského referenčního rámce pro jazyky B2 až C1. V tomto smyslu tedy v aprobační zkoušce neshledávám žádné diskriminační prvky,« zdůraznil v odpovědi na dotazy poslankyně KSČM ministr.

Sdělil, že aprobační zkouška má od 1. 7. 2017 už jen tři části – písemnou, praktickou a ústní. Písemné testy zjednodušeně řečeno obsahují znalosti českého zdravotnictví a poskytování zdravotních služeb v ČR, praktická část se podle nového prováděcího předpisu uskuteční v konkrétním akreditovaném zařízení v délce šesti měsíců. V závěrečné ústní zkoušce před odbornou komisí uchazeč obhajuje tzv. případovou studii. Ústní zkouška tedy podle jeho slov není ryze teoretickou, ale ověřují se také praktické zkušenosti uchazeče. Nová právní úprava aprobační zkoušky se dotkne zejména její praktické části. Tu bude možné uskutečnit jen v předem akreditovaných zařízeních. Jiné změny ministerstvo nyní neplánuje.

(ku)