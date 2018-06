Ilustrační foto - wikimedia commons

Chorobná britská mstivost není až letošního data

Britské úřady si vzaly na mušku ruské milionáře, kteří podnikají v Británii, a snaží se jim zabavit majetek.

Nebo je také nepouští na britské území, jako se to stalo majiteli fotbalového klubu Chelsea Romanu Abramovičovi. Tomu propadlo dlouhodobé vízum a nové mu Britové nechtějí dát. Abramovič se kvůli tomu stal izraelským občanem, má tak na britské území poměrně snadný přístup. Ale může o něj přijít, pokud by na britském území pracoval. To je zakázané.

Podle světových médií se Britové chorobně mstí Rusům a hlavně jejich prezidentu Vladimiru Putinovi. List Izvestija však upozorňuje, že snaha nějak zasáhnout Putina není nijak nová. První velká kauza se táhne už pět let a stále není dořešena.

Zlatá vejce

Klenot ze zlata a drahých kamenů ve tvaru velikonočního vejce vyráběl v 19. a počátkem 20. století petrohradský zlatník a klenotník Carl Peter Fabergé, potomek hugenotských uprchlíků z Německa. Celkem jeho dílna vytvořila nejméně 71 klenotů, z toho 52 na zakázku carské rodiny. Po revoluci se vejce poztrácela. Dnes je známa existence 43 klenotů, které na aukcích dosahují vysokých cen.

Rusko Fabergého vejce považuje za unikátní součást národní kultury a jakousi kulturní spojnici dějin, vysoce si jich cení a to včetně prezidenta Putina, který je několikrát přišel za doprovodu médií do ruských muzeí obdivovat.

Vejce pro Rusko sbírá miliardář Alexandr Ivanov, který Putina v muzeích doprovázel. Založil dokonce Fabergého muzeum v německém Baden Badenu. Muzeum je majetkem Ruské federace. Klenotů ve tvaru velikonočního vejce se týká i první »nenávistná kauza«.

Zatčení na letišti

Před pěti lety nakoupil Ivanov drobné starožitnosti z dílny Fabergého v Londýně. Jeho kancelář vyřídila povolení k vývozu, Ivanov s částí nakoupeného zboží odcestoval do Moskvy, jeho tajemník Sergej Avtonoškin byl ovšem zadržen. Nejprve ho na letišti Heathrow nepustili přes celnici, drželi ho tam tak dlouho, až mu uletěl spoj. Pak mu poradili, aby si zamluvil místo v dalším letu a z celnice ho pustili. Když si »zabukoval« místo v letadle, zjistil, že všechny průchody přes celní prostor, kromě toho, který je určen občanům EU, jsou zavřené. Nijak se nad tím nepodivoval, byla už noc, vydal se tedy »k průchodu EU«. Tam se na něj vyřítilo osm mužů, spoutali ho a zatkli. Při výslechu se stále vyptávali na »kohoutí vejce«, které mezi starožitnostmi hledali. To se ovšem objevilo na scéně mnohem později a pod jiným názvem. Proti Avtonoškinovi nevznesly nakonec britské úřady žádné obvinění, proti Ivanovovi hned čtyři: vinily jej z terorismu, praní špinavých peněz, pašování a podvodů. Ivanovovi hrozil doživotní trest. Najal si renomovanou právní kancelář, které trvalo pět let, než všechna obvinění vyvrátila a nakonec i dosáhla omluvy britského ministerstva zahraničí. Prý se »stala chybička«. Až na to, že Britové vrátili zabavené starožitnosti ve zbědovaném stavu, některé se nedají ani restaurovat. Dvě Britové prodali. Prostě tak – považovali je za majetek Koruny, tvrdili, že stejně propadnou státu, tak je prodali.

Akce Dante

Právní kancelář sice stála Ivanova 600 000 liber, ale kromě vyvrácení obžaloby provedla i detektivní práci s velmi zajímavým výsledkem. Podle ní byla proti Ivanovovi v roce 2013 spuštěna akce tajných služeb pod krycím názvem Dante, jejímž cílem bylo ovládnutí Fabergého muzea v Baden Badenu. Počítalo se s tím, že násilné převzetí muzea, po obvinění z přechovávání kradených starožitností, Putina rozčilí. Operace stála 25 milionů liber utracených hlavně za velice podrobnou kontrolu Ivanovových obchodních aktivit. A také za razii v muzeu, povolení k ní pomohly zařídit německé tajné služby.

Rotschildův klenot

Jedno Fabergého vejce prodala rodina Rotschildů v roce 2007 v auční síni Chrities za 14 milionů liber. Jedná se o opravdový skvost. Zlaté vejce s drahokamy a hodinami obsahuje kohoutka z drahých kamenů, který každou hodinu zakokrhá. Kupcem se stal Ivanov, který všude rozhlašoval, že vejce bude ozdobou muzea. Britové vtrhli do muzea v Badan Badenu právě proto, aby klenot našli, když ho u Avtonoškina neobjevili. Rotschildovo vejce však v muzeu nebylo. Britové se nechali napálit. Ivanov sice klenot do muzea přivezl, ale brzy následovala cesta do Moskvy, kde se vejce ocitlo v trezoru, miliardář prostě podle svých slov vytušil, že jinde by klenot nebyl v bezpečí. Podle Ivanovovy právní kanceláře měla britská tajná služba připraven falešný dokument, že miliardář vejce ukradl, protože nezaplatil clo. To ovšem bylo součástí aukční ceny, jak kancelář musela po dobu dlouhých pěti let dokazovat.

Rotschildovo vejce nyní vystavuje petrohradská Ermitáž, Ivanov je v roce 2014 věnoval prezidentu Putinovi a ten obratem, k 250. výročí vzniku Ermitáže, předal vzácnou starožitnost petrohradskému muzeu. Když to média oznámila, prý se v britské premiérské pracovně dal »vztek krájet«.

A bude asi i dál, očištěný Ivanov teď mohl zažalovat Korunu o náhradu škody za poškozené a ztracené starožitnosti. Žaloba zní na víc než dvě miliardy liber, tolik se rozhodli žádat Ivanovovi advokáti za fyzickou a morální škodu. Jsou přesvědčeni, že uspějí.

