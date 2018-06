Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM: Prioritou je obnovit družstevní bydlení

Prioritou KSČM v oblasti bydlení je obnovit družstevní bydlení. V průběhu semináře věnovaného bytové politice v ČR, který se konal v Senátu, to uvedl stínový ministr KSČM pro oblast místního rozvoje František Beneš.

»Bytovou politikou máme zpracovanou už dlouho a před každými komunálními volbami ji upřesňujeme. Naší prioritou je obnovit družstevní bydlení. Byt v osobním vlastnictví není to pravé,« řekl Beneš. V poslední době podle něj dochází stále častěji mezi obyvateli bytových domů k projevům nevraživosti či k různým naschválům. »Chtěli bychom obnovit družstevní bydlení, je sice pravda, že se staví, ale je to nedostačující,« dodal Beneš.

Osobně prý nemá rád pojem sociální bydlení. »Sociální bydlení by mělo označovat domy s pečovatelskou službou, mělo by být pro lidi v akutní nouzi, ale nemůže to být bydlení s perspektivou. Bydlení by mělo být bez přívlastků,« míní Beneš.

Předseda Stále komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil (ČSSD) poukázal na fakt, že pro letošní rok je na ministerstvu pro místní rozvoj alokováno pouze 300 milionů korun na tři typy bytů. »Znamená to, že každá dvacátá obec by mohla postavit jeden byt. Bylo by ale potřeba, aby každá obec mohla postavit alespoň dvacet bytů. Než by k tomu došlo, tak by se ty peníze musely šetřit 400 let,« uvedl.

Koncepce bydlení se neplní

Náměstek ministerstva pro místní rozvoj David Kopitz souhlasil s tím, že 300 milionů ročně je skutečně málo. Připomněl, že ministerstvo připravuje zákon o sociálním bydlení, který bude cílit na lidi, kteří jsou na hranici chudoby a jsou ohroženi bytovou nouzi. »V tuto chvíli to je zhruba 1,5 procenta všech domácností, znevýhodněných skupin, které je možné podporovat těmito byty, je ale podle statistik pět procent i více,« uvedl. Vedle finančních podpor je podle něj potřeba se zamyslet nad celkovou koncepcí bydlení v ČR. Dodal, že ministerstvo aktuálně pracuje s koncepcí, která je platná do roku 2020.

Předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba podotkl, že zmíněná koncepce měla tři hlavní úkoly - zajistit přiměřenou dostupnost všech forem bydlení, vytvořit stabilní prostředí v oblasti bytové legislativy a snížit investiční dluh v bydlení. »Ani jeden z těchto bodů nebyl splněn,« konstatoval Taraba. Dostupnost se zhoršuje, velikost bytů jde dolů, nájemné vztahy se uzavírají na dobu určitou, shrnul současný stav. Koncepce podle něj není otázkou jenom státu, ale také obcí. »Pokud se toto u nás nezmění, bude to problém,« dodal.

Řešení situace je v rukou státu a obcí

Předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes informoval o tom, že v ČR chybí 72 tisíc malometrážních bytů pro seniory. Pokud jde o finanční dostupnost nájemného bydlení pro osamělé seniory, v Praze jsou vyšší náklady na bydlení než je penze, příspěvek na bydlení přitom nekompenzuje ani polovinu těchto nákladů, v Brně tvoří náklady na bydlení 80 procent penze. »Těžkým životním podmínkám seniorů v Praze ale i dalších krajských městech neodpovídá současné nastavení dávek na bydlení, řešení situace je v rukou státu a obcí,« uvedl.

Zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček poukázal na nízkou úroveň právního vědomí týkajícího se bydlení. Za bydlení je podle něj odpovědný stát, ministerstva pro místní rozvoj a sociálních věcí však nespolupracují. »Je potřeba jmenovat vládního zmocněnce pro bydlení a vyjasnit si roli státu a obcí,« dodal.

Senátor Jaroslav Doubrava (S.cz) poukázal na beztrestnost devastace bytů a celých domů. »Nikdo se nezajímá o to, kdo ty byty zlikvidoval,« uvedl s poukazem na situaci v Janově a v Ústí nad Labem.

Na to navázala pražská zastupitelka Marta Semelová (KSČM), která poukázala na to, že v Praze jsou tisíce prázdných a chátrajících bytů. »Nikdo se o to nestará, legislativa by se tím měla zabývat,« uvedla. Za problém považuje také sdílené bydlení a bezdomovectví. »Mělo by se začít diskutovat o tom, jakým způsobem to řešit. Mnoho lidí do této situace spadlo vlastní vinou, ale řada lidí je v tom nevinně a úloha státu a obcí by tady měla sehrávat svoji roli,« míní Semelová.

(jad)