Merkelová se bojí dominového efektu

Jednostranné kroky v oblasti migrace by podle německé kancléřky Angely Merkelové (CDU) mohly vést k dominovému efektu a mít negativní dopad na Evropskou unii.

S dalšími unijními státy proto bude jednat o tom, zda vracet některé migranty rovnou z německých hranic. Merkelová to řekla na tiskové konferenci v Berlíně po zasedání vedení křesťanských demokratů (CDU).

Nepřímo také odmítla časové ultimátum od sesterské Křesťanskosociální unie (CSU), která chce, aby se v případě neúspěchu vyjednávání začalo s vracením běženců z hranic spolkové republiky v červenci.

»Při všem, co děláme - takové je naše přesvědčení ze strany CDU - musíme zastupovat společně německé a evropské zájmy. Proto nechceme postupovat jednostranně, bez domluvy a na úkor třetích,« zdůraznila šéfka německé vlády. »Jsme přesvědčeni, že nepředjednané vracení (migrantů) z hranic naší země, která se nachází v srdci Evropy, by mohlo vést k negativním dominovým efektům,« poznamenala také.

Příští dva týdny se proto kancléřka chce pokusit najít ohledně vracení migrantů z německých hranic shodu s dalšími evropskými státy. Merkelová, která obecně migrační plány svého ministra vnitra Horsta Seehofera (CSU) podporuje, situaci začátkem července znovu posoudí. »Neexistuje tedy žádný automatismus,« poznamenala ale k tomu, že by se začátkem července začalo s vracením běženců z hranic, což v případě neúspěchu vyjednávání s dalšími zeměmi požaduje koaliční CSU.

Vedení bavorské strany, kterou na podzim čekají zemské volby, příslušné usnesení schválilo jednomyslně. Předseda CSU na tiskové konferenci v Mnichově uvedl, že policii nařídí, aby do země okamžitě přestala pouštět lidi, kteří mají do Německa zakázaný vstup nebo zde nemohou pobývat. S dalšími opatřeními, mezi něž by mělo patřit hlavně vracení migrantů, kteří už byli registrováni v jiné zemi Evropské unie, chce vyčkat do začátku července.

Postup CSU vůči CDU tvrdě kritizoval místopředseda křesťanských demokratů Armin Laschet, který hovořil o neférovém chování. Není možné, aby se tak chovala sesterská strana, je přesvědčen. CSU vyčetl mj. to, že dosud politikům CDU neposkytla Seehoferův migrační plán, který se stal předmětem sporu.

Situace se v uplynulém týdnu vyhrotila natolik, že Seehofer pohrozil zavedením opatření vůči migrantům i přes nesouhlas Merkelové, což by nejspíše vedlo ke konci současné vlády. Merkelová přesto poznamenala, že si dokáže představit další spolupráci se svým ministrem.

Půlka z Aquariuse do Francie

Zhruba polovina ze 629 migrantů z lodi Aquarius, kteří v neděli dorazili do španělského přístavu Valencie, bude chtít odjet do Francie. Rozhlasové stanici Cadena SER to řekla španělská vicepremiérka Carmen Calvová. Podle záchranářky z organizace Lékaři bez hranic, která plula s migranty na lodi Aquarius, je mezi těmito běženci přes 80 žen. Oficiální počty měla podle serveru eldiario.es valencijská regionální vláda zveřejnit.

Migranti z lodě Aquarius, z nichž většina jsou Afričané a několik je jich z Afghánistánu a Pákistánu, prošli hned po příjezdu do Valencie zdravotní prohlídkou. V pěti místních nemocnicích jich skončilo 144, včetně ženy, která porodila během plavby.

Všechny ženy na palubě před naloděním trpěly zneužíváním či násilím. Mnohé mají jizvy, některé i zlomeniny. »Všichni trpěli, i muži, ale to nejhorší zažily ženy, některé musely v Libyi zaplatit pašerákům vlastním tělem,« uvedla zdravotnice.

Španělská média připomněla, že o víkendu připlulo k jižním břehům Španělska také přes 1000 dalších běženců. A zatímco v celé EU počet žádostí o azyl vloni klesl (na více než 720 000), ve Španělsku opět vzrostl. Žádostí o mezinárodní ochranu bylo v této jihoevropské zemi podáno vloni 31 120, což je nejvíce za posledních třicet let. Letos do května zaregistrovaly místní úřady už 17 000 žádostí. Informovala o tom nevládní organizace Španělská komise pro pomoc uprchlíkům (Cear). Podle ní čeká nyní na vyřízení přes 42 000 žádostí.

Organizace Cear na tiskové konferenci rovněž uvedla, že španělské úřady vloni vyhověly jen 35 % žádostí o azyl, o rok dříve to bylo procentuálně asi dvakrát tolik. Vloni se Španělsko zařadilo na šestou příčkou v EU za Německo (222 560), Itálii (128 850), Francii (98 635), Řecko (58 705) a Británii (33 780 žadatelů).

Nejvíce žádostí o mezinárodní ochranu podali ve Španělsku vloni i předloni Venezuelané, na druhém místě pak byli podle ČTK Syřané.

