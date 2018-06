Ilustrační FOTO - Haló noviny

Babiš: Evropský rozpočet je nepřijatelný

Návrh rozpočtu Evropské unie na příští programovací období je pro českou vládu nepřijatelný, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) během návštěvy v Pardubicích.

»Návrh evropského rozpočtu je pro nás naprosto nepřijatelný. V tom, že se Brusel znovu snaží prosazovat své představy a my potřebujeme dostat peníze do investic. Proto mapujeme investiční potřeby a chceme vyjednávat na další období 2021 a dál, aby se peníze skutečně našly, aby se to neztratilo na nějakých rekvalifikacích, školeních a tak dále,« řekl Babiš.

Například ministerstvo práce a sociálních věcí má v současném programovém období vyčleněno z evropských fondů 58 miliard korun. Podle Babiše by ale peníze byly spíše potřeba na investice ve zdravotnictví a školství.

Česká republika bude podle návrhu EK moci z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti v příštím finančním období 2021-2027 získat až 17,8 miliardy eur (asi 454 miliard Kč) v cenách roku 2018. Při započtení inflace by měl český podíl dosáhnout 20,1 miliardy eur (přes 512 miliard Kč).

(ste)