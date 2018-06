Gregor Gysi v Praze FOTO - Haló noviny/Roman JANOUCH

Rozhovor Haló novin s Gregorem Gysim, prezidentem Evropské levice, poslancem Bundestagu za Die Linke.

Kosovem to začalo. Západ jen válčil a válčil...

S vaším stranickým kolegou, zemským premiérem Duryňska Bodo Ramelowem, jste před 14 dny v Praze otvírali českou pobočku Nadace Rosy Luxemburgové (RLS). Na neformální večeři s KSČM, SDS a dalšími partnery jste podle poslance PSP ČR Jiřího Dolejše řešili spolupráci, koordinaci a koherenci levice nejen před eurovolbami 2019, tak jaký máte dojem z bohatého programu tady u nás?

České republice věnujeme nemalou pozornost. Máme tu jednu stranu, která je součástí Evropské levice (EL), a to je právě Strana demokratického socialismu (SDS), a pak máme KSČM, která má pozorovatelský status. A to je důležité proto, že sice ČR leží uprostřed, v samém srdci Evropy, ale patří k té sféře vlivu SSSR. My pak už v ní máme jen jednu malou maďarskou a jednu malou bulharskou stranu, ale jinak strany bývalého východního bloku nejsou vůbec zastoupeny. Tady by proto ty dvě české strany mohly udělat kus práce - protože mají stále ještě styky a značná propojení mezi bývalými socialistickými státy, jakož i německá Die Linke.

Takže to je téma, které bylo na zmiňované večeři klíčové. Mluvili jsme ale ještě o dvou dalších otázkách, protože Evropská unie je ohrožena - zejména z důvodu nové vlády v Rakousku, ale i v Itálii. Klademe si otázku: Pokud pravice rozbíjí EU, měla by se na tom levice podílet?! Odpověď je nasnadě. Proto bylo důležité řešit i to, jak postavit na nohy takovou nějakou rozumnou kampaň pro volby do EP v příštím roce. Budou-li totiž nejrůznější názory a pohledy v EL nadále tak velmi rozdílné, tak to asi nebude jednoduché...

Jak byste zhodnotil otevření pobočky RLS v Praze? Jaký bude její hlavní význam?

Tato regionální kancelář samozřejmě bude nadále navazovat kontakty mezi levicí. V Praze se na mne kolegové například obrátili s přáním, abych zorganizoval rozhovor mezi novými představiteli komunistické strany v Praze a Berlíně.

Dalším úkolem této nadace bude, že bude sledovat vývoj v ČR a může tyto informace předávat například studentům, protože čím víc o sobě lidé v zemi vědí, tím jsou si bližší.

Bodo Ramelow byl přijat premiérem Babišem. Vylíčil mu tolerantní přístup německé Levice vůči migrantům, snahu o jejich zapojení na trhu práce i dát jim šanci, aby za nimi v budoucnu mohli přijet jejich příbuzní, pokud se začlení do nové společnosti. Bohužel u nás i česká levice je v tomto směru značně uzavřenější a nedůvěřivá. Jak je to s ostatními členy a pozorovateli EL? Jaký přístup převažuje? Pokud vím, i v Die Linke. už se objevují protimigrační nálady - viz Nové sociální hnutí Sahry Wagenknechtové...

Ano, u nás v německé Levici jsou také různá pojetí a názory. Právě Sahra je proti tomu tolerantnějšímu přístupu a rozšiřování počtu uprchlíků. Ale já vždy říkám levici, že pokud bychom chtěli dosáhnout na některé ty momentální pravicové voliče, tak určitě ne tím, že jim budeme vycházet vstříc, ale naopak - že je přesvědčíme o opačném názoru. A toto jsem také říkal všem mým partnerům při pohovorech v Praze.

V EL jsme speciálně o této otázce ještě nějak výrazně nediskutovali, řešíme spíš takové různé pohledy, nápady a rozpory v tom, zda obecně evropskou integraci ještě víc posilovat, nebo zda se spíš vracet zpět k národním státům?! A to je dost velká těžkost právě při přípravách voleb do EP.

Proto jsem apeloval na strany EL, abychom se soustředili spíš na to, co máme společné, a udělal jsem takový seznam těch společných rysů. Protože jedině na základě těchto společných prvků je možné vést společný úspěšný volební boj.

Ve věci protiruských sankcí, které jako kontraproduktivní Ramelow u premiéra Babiše také nastínil, je předpokládám na levici jednota?

Myslím si, že drtivá většina, možná dokonce všichni členové německé levice odmítají protiruské sankce. Spousta lidí ve společnosti tento postoj schvaluje, i já si myslím, že je třeba s Ruskem vést dialog a ne ho postihovat sankcemi, protože to škodí ekonomice nejen jejich, ale i naší. Rusko se jistě dopustilo chyb, to ale Západ také. Proto bychom si teď spíš měli jít naproti.

Jistěže oddělení Krymu bylo z hlediska mezinárodního práva protiprávní, to ale i oddělení Kosova bylo protiprávní. A Kosovem to začalo! Západ pořád jen válčil a válčil a myslel si, že to mezinárodní právo už nepotřebuje. A teď za to dostáváme vystavený účet...

Zúčastnil jste se následného česko-německého kolokvia RLS k 50. výročí Pražského jara?

Nezúčastnil, ale považuji jeho pořádání za velmi důležité. Vždyť v historii lidstva existovaly jen tři pokusy nastolit demokratický socialismus. A všechny byly zničeny vojenskou silou...

Co dělat proto, aby se to počtvrté už povedlo?

(Úsměv). To je otázka... Ale připomněl bych nejprve ty tři pokusy. Jednak Pařížskou komunu, pak právě Pražské jaro a konečně Allendeho úsilí v Chile...

Cháveze tam neřadíte?

Cháveze ne. Ale nebyl tak daleko (úsměv). U něj šlo spíš o nezávislost na USA.

Pokud by měla levice pro sebe získat někdy většinu společnosti, tak už nesmí si prostě zahrávat s důvěrou lidí, nesmí ztratit tu důvěru. A k tomu patří to, aby nás volila většina lidí. Ale stejná většina nás pak těch hlasů taky může zbavit. Neměli bychom proto nikdy více budovat nějakou diktaturu, abychom nastolili znovu moc, kterou jsme kdysi měli!

V jaké pozici je EL v roce 2018? Shodujete se na potřebě boje s politikou šetření, tzv. úsporných opatření, boje za práci a důstojné mzdy. Co ale otázky oddlužení Jihu a koheze v evropském rozpočtu? A daří se progrese ve spolupráci s GUE/NGL?

Je tu stálá výměna informací mezi sekretariátem EL a dalšími evropskými stranami. Já jsem EP navštívil a hovořil jsem o všem na frakci GUE/NGL. Konkrétně v těch otázkách, které jste zmínil, skutečně panuje všeobecně jednota. A to nám umožňuje onen společný boj na evropské úrovni. Jsme všichni proti přísným a nadměrným úsporným opatřením, která jsou vnucována Jihu, k částečnému oddlužení se také stavíme pozitivně, zasazujeme se o to, aby pracovní podmínky byly lidštější, a jsme také pro daňovou spravedlnost, abychom zabránili chudobě. Prostě děláme vše pro to, abychom v příštím EP dovedli působit víc jednotně...

Roman JANOUCH