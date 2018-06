Birmingham zkázou našich tenistek

Karolíně Plíškové odveta s Magdalénou Rybárikovou za loňský Wimbledon nevyšla a úvodní letošní zápas na trávě prohrála. V prvním kole turnaje v Birminghamu podlehla slovenské rivalce 2:6 a 3:6. Vypadly také Kateřina Siniaková a na Mallorce Markéta Vondroušová.

Světová sedmička Plíšková před rokem na wimbledonské trávě ztroskotala na Rybárikové ve druhém kole. Dnešní odplatu začala hrozivě, dvakrát neudržela servis a prohrávala už 0:4. Až pak ji podání podrželo, snížila, ale sadu už nezachránila.

Rybáriková pokračovala v tlaku a Plíšková v nevynucených chybách. V pátém gamu získala rodačka z Piešťan další brejk a jistě kráčela za postupem, k němuž si pomohla osmi esy. Česká jednička této statistiky na okruhu si jich připsala jen pět a také 19 chyb oproti deseti z rakety soupeřky.

Rybáriková, 19. hráčka žebříčku, si tak zvedla sebevědomí před obhajobou semifinále na travnatém grandslamu. Česká jednička by měla startovat ještě v Eastbourne a pak se pokusí prolomit wimbledonské trápení, kde dosud nepřešla druhé kolo.

"Karolína je skvělá hráčka, mám k ní respekt. Ale dneska si myslím, že neměla nejlepší den. Všechno to bylo o servisu a returnech, v tom jsem byla lepší. A to bylo klíčové," uvedla po zápase trvajícím jen 63 minut Rybáriková, šampionka turnaje v Birminghamu z roku 2009.

Siniaková nedotáhla do úspěšného konce slibně rozehraný zápas s Kristinou Mladenovicovou a francouzské tenistce podlehla 6:1, 2:6, 4:6. Pro obě hráčky se jednalo o letošní první zápas na trávě. Dvaadvacetiletá Siniaková prohrála s o tři roky starší Mladenovicovou po halovém turnaji v Petrohradu i druhý letošní zápas.

V Birminghamu ještě startují obhájkyně loňského titulu Petra Kvitová, Barbora Strýcová a úspěšná kvalifikantka Kristýna Plíšková.

Vondroušová v duelu na Malorce s bývalou světovou čtyřkou a vítězkou US Open 2011 přišla šestkrát o podání. Po hladce ztracené první sadě měla v druhém setu šanci na vyrovnání. O šestnáct let starší soupeřce vzala hned v jeho úvodu servis a brejk si držela až do stavu 5:4, kdy podávala na zisk setu. Zkušená Stosurová si však vzala podání v pravý okamžik zpět a psychické výhody využila následně k ukončení zápasu.

Talentovaná Vondroušová, jež je aktuálně na 104. místě světového žebříčku, tak ztratila už čtvrtý zápas za sebou. Po vyřazení v druhém kole ve Stuttgartu v závěru dubna vypadla v 1. kole na Roland Garros a nyní prohrála dvakrát po přechodu na trávu.

(red)