Všechno je jinak

Tak jsem se dozvěděl, že jen »profesionálové mají řídit hlavní město«, tedy ti správní, což lze číst na plakátech a bilboardech TOP 09 a Starostů. Kde? No přece v pražském Metru. Prostě dosud profesionálové město neřídili, proto se na nás z papíru usmívají pan předseda Pospíšil a paní expředsedkyně Marvanová. Jeden z nich zřejmě míří na post primátora (primátorky), protože oni dva jsou přece profesionálové.

Je sice brzy na předvolební propagandu, ale obě strany spojené v jedno bojové seskupení vědí své. Každé opakování téhož ve voličích zanechá stopu a později, když se zatím nerozhodnutý občan rozhoduje, komu dát svůj hlas, jistě si na ně vzpomene. Předpokladem je, že volič nemá nikoho, nebo žádnou stranu, kterou by preferoval, i když i to se správným působením na něj může změnit. Mnozí navíc volí známé osobnosti, protože je zná z obrazovek a program je jim šumafuk (oni si to stejně později udělají po svém a ti známí jsou jistě i movitější a budou méně krást). Když se k tomu dodá ještě heslo o profesionálech, může to zabrat. Kdo by totiž nechtěl, aby cokoli, tedy i řízení hlavního města, neměli v ruce ti, co tomu rozumějí, profesionálové. A profesionály jsou přece jak Pospíšil, tak Marvanová, kteří prošli řadou politických stran a i ministerskými funkcemi, byli poslanci, předsedové politických stran. Nebo to je jen »výkřik do tmy«?

Kdo z našich občanů by nevolil raději profesionála než amatéra, který neví, co chce a vlastně na voličích se učí, jak co funguje. Když totiž potřebujete opravit kotel nebo zprovoznit počítač, na koho se obrátíte? Ti chytří na profesionála, ti hloupí se do toho pustí sami s výsledkem, který může dopadnout špatně a často špatně dopadá. Nakonec nezbude, než zavolat právě profesionála, ale to často bude dražší, než kdyby člověk na samém začátku ho zavolal a sám se do ničeho nepouštěl.

Držme se tedy onoho slova profesionál. Zmíněný billboard nám nabízí údajně skutečné profesionály. Proč však Marvanová se svými vizemi neuspěla a její strana, jíž byla předsedkyní, skončila ve ztracenu? Proč Pospíšil musel odejít z funkce ministra spravedlnosti, nebylo to přece kvůli neshodám s premiérem Topolánkem? To jen média se pokusila nějak vysvětlit Pospíšilův propad a tak z něj udělala »téměř národního hrdinu«. A jak to bylo s jejich předchůdci na pražské radnici? To pan Hudeček nebyl profesionálem? I když, než nastoupil do funkce primátora, jistě TOP 09 ho takto propagovala. Ukázalo se však, že to ovšem nebyla pravda. Podobných příkladů je více. Snad voliči pochopí, že všechno je opravdu, ale opravdu jinak.

Jaroslav KOJZAR