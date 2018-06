Správný záměr

Ministryně Schillerová prý, bude-li znovu pověřena řídit ministerstvo financí, seškrtá »mrtvé duše« na státních úřadech o 2210 míst, čímž ušetří státu 3,5 miliardy. Jde o chvályhodný záměr.

Na úřadech, tedy i ministerstvech, byla všude tabulková místa, která se neobsazovala, a prostředky se následně rozpustily do platů ostatních zaměstnanců. Co to znamenalo? Především to, že státní správa byla přebujelá a zbytečně nafouklá. Pamatuji, že před Listopadem se občas kritizoval nárůst počtu úředníků. Proti dnešku to však »byly jen drobné«. Každý z nás, kteří jsme prožili tehdejší dobu, ví, že třeba města o okresy měly třetinu a méně zaměstnanců, než je tomu při součtu všech úředníků regionu dnes. Z oddělení a odborů postupně po Listopadu vznikly úřady, které, aby plnily své »papírové války«, se nadýmaly a nadýmaly. Kupovaly se či pronajímaly, anebo dokonce stavěly nové budovy, protože staré pro nárůst úředníků i agend nestačily. Příklady ani nemusím uvádět. Také ministerstva a centrální úřady nabobtnaly na neúnosný stav.

To potvrzuje zjištění britského profesora Starkinsona, který studoval život společenských struktur. Došel k závěru, že jakmile taková struktura vznikne, má v sobě tendenci narůstat (bobtnat). Dokázal na faktech, že když se tomu nečelí, taková instituce musí vynakládat 80 procent na to, aby uřídila sama sebe. A 20 % energie dává potom tomu účelu, pro který původně vznikla. Došel k závěru, že jediným účinným nástrojem, jak takovému nedobrému vývoji čelit, je krácení mzdových fondů.

Proto vítám záměr ministryně Schillerové, i když se obávám, že mnoha úspěchů nedosáhne.

Václav ŠENKÝŘ, předseda Kontrolního výboru města Děčína