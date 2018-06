Ilustrační FOTO - Haló noviny

Státní půjčky na bydlení pro mladé

Stát půjčí mladým rodinám do 36 let na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení až dva miliony korun.

Úroková sazba bude jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení bude ve výjimečných případech 25 let. Příjem žádostí bude zahájen 15. srpna. Návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na svém jednání schválila vláda. Pro letošek je na půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) vyčleněno 650 milionů korun. Státní úvěr lze kombinovat s hypotékou. Hypotéku tímto úvěrem ovšem nejde splatit.

Půjčky na bydlení pro mladé navrhovala už předchozí vláda, zájem byl ale mizivý. »Hlavním důvodem byla velice nízká částka, kterou stát poskytoval. Žadatelé by si k tomu museli většinou vzít ještě spotřebitelský úvěr, tak si už rovnou sjednali hypotéku u banky,« sdělila už dříve ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová (za ANO).

Nyní schválená verze zahrnuje tři kategorie. Na modernizaci bytu stát půjčí nejvýše 300 000 korun. Při koupi bytu je maximum 1,2 milionu korun, v případě stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka stanovena na dva miliony korun. Úvěr bude poskytnut maximálně do 80 procent skutečných nákladů na výstavbu nebo koupi, u rodinných domů včetně pořizovací ceny pozemku.

Rozdíl je také v tom, kdo o půjčku může žádat. Podle předchozího nařízení musel být jeden z žadatelů mladší než 36 let, společně navíc museli pečovat o dítě do šesti let. »To se teď změnilo. Pokud o půjčku požádají manželé nebo registrovaní partneři, dítě mít nemusí. Ovšem pokud manželé nebudou, dítě do šesti let je podmínkou. Tímto opatřením sledujeme rodinu a všechny vazby na ni. Takže podporujeme manželství,« řekla dále ministryně.

Maximální doba splatnosti je stanovena u modernizace na deset let, u koupě nebo stavby až 20 let. Ve výjimečných případech, jako například při závažné nemoci, je doba splácení prodloužena na 25 let. Bonusem je odečet 30 000 korun z jistiny za každé narozené nebo osvojené dítě v průběhu trvání úvěrového vztahu.

(ng)