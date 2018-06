TEN

Sedmnáctého června jsme slavili, tedy pardon měli bychom slavit, jeden z nejnevýznamnějších, jasně nejneslavenější a všemi i oslavenci opovrhovaný svátek. Den otců.

Řekněme si upřímně, už jenom to slovo otec nezní moc libozvučně. Kdo by namítal, že slovo matka také ne, pak mu odpovím, že při svátku matek se o matkách prostě nemluví. Jsou to mámy, maminky ale rozhodně ne matky.

Proto jsem se snažil alespoň ve své mysli slovo otec převést na lepší, a to tatínek nebo spíše táta. Dále pak do morseovky, ale trošku jinak. Tak tedy táta. Čárka, tečka. Čárka je T. Tečka je E. Čárka a tečka je N. Pokud vezmeme v potaz, že svátek matek je oslavován po celé republice, květinářství nemají kapacity a sklady květinami přetékají, pak je až ostudné, že o svátku tatínků se téměř neví, a když už o něm někdo povědomost má, tak ho neslaví. Táta je prostě TEN.

Nevím, jestli je to tím, že my muži nemáme ten zvyk, lépe řečeno zlozvyk, se připomínat, pitvořit se a využívat jakoukoli možnost dostat nějaké to cosi darem, nebo je nám to prostě jedno. Každopádně den otců bych nechtěl slavit ani já. Otcem může být každý muž. Stačí, aby měl dostatečně zdravý genetický materiál, ale být tátou je jen pro vyvolené. A co je na tom to nejlepší, ale zároveň nejtěžší? Porotou, kdo bude otec a kdo táta, o tom rozhodují děti.

Když mi moje malá dcerka přišla popřát ke Dni tatínků, byl jsem hrdý na to, že nejsem otec. Byl jsem pro ni tatínek a táta.

Je prostě lepší být TEN. Hlavně ne OTEC.

Pavel JÁCHYM