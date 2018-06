Na pouhý komerční základ

Reuters nám svého času nabídl fotosérii zdravotnictví ve Spojených státech. Řeknu vám, že bych se nechtěla dostat do situace, že bych se tam - ale já tam nepojedu - náhodou dostala. Systém zdravotní péče, jak ho známe u nás, zde neexistuje a to, co bylo přijato prezidentem Obamou, nebylo schopno pojmout všechny a nabídnout chudším pacientům všepotřebnou péči. Dnes navíc prezident Trump by nejraději i to, co z ní zbylo, zlikvidoval. Podle informace Reuters zhruba 45 milionů Američanů do 65 let zdravotní pojištění vůbec nemá. Jsou ovšem tzv. mobilní kliniky, které základní lékařskou pomoc mají přímo v náplni práce. Je jich však málo a většina z nich je dotována neziskovými organizacemi. Reuters uvádí jako příklad nemocnici ve Virginii a kliniku RAM (Ramote Area Medical). Prý i v dalších místech jsou podobné kliniky, jenže snad žádná z nich, jak potvrzuje Reuters, není schopna zabezpečit všestrannou péči a drahé zákroky.

Medicínská péče ve Spojených státech je bezesporu na vysoké úrovni, ale nikoli pro všechny. Vlastně jen pro ty, kteří mají peníze a buď si platí pojištění, anebo jsou schopni si zákroky zaplatit přímo. Myslím, že je načase si to uvědomit, protože i u nás jsou síly, které by chtěly naše zdravotnictví převést na pouhý komerční základ.

Michaela KNOTKOVÁ