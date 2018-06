Někteří patrně ztratili paměť

Dnešní moderní technika nám umožňuje mapovat vzdálenou i bližší historii, dění v naší republice. Sedmého října 2010 napsal denik.cz »Miroslav Poche z ČSSD rezignuje na své funkce«. ČTK to tehdy podle článku deniku.cz řekl předseda pražské sociální demokracie Petr Hulinský. Podle Hulinského jednal Poche v rozporu se stranickými principy. Tehdejší ústřední manažer ČSSD trval na tom, že je účetnictví ČSSD v naprostém pořádku. »Je to osobní selhání, za které musí Poche nést důsledky.« Poche tehdy údajně skrytý dar sám přiznal. Zřejmě před pár lety u něho tak trochu zvítězil smysl pro realitu. Doba se však změnila.

Poche nám zestárl a řídí se heslem »čím víc urvu, tím lépe se budu mít«, a to bez ohledu i na své stranické kolegy. Že by přemýšlel o tom, do jakého problematického stavu se dostává jednání o vládě, u něj nepřichází v úvahu. Vlastní zájmy jsou nadřazeny zájmům občanům i naší republiky. Argumentace typu, že je příbuzným prezidenta Masaryka, je poněkud neadekvátní. Ne každý příbuzný musí být čistý jako lilie. Moderní doba je velice zrádná v tom, že internet uchovává názory jednotlivců, politiků i články médií. V mnohých případech by právě politici byli rádi, aby se zapomnělo na jejich dřívější výroky.

Své problémy s finančními dary nebo fiktivními sponzory měly i jiné strany. Mnohé z nás by zajímalo, zdali pánové, kteří se tehdy ke kauze Pocheho vyjadřovali, dovedou dnes hovořit pravdu. Možná, kdyby zapřemýšleli, našli by v ČSSD na funkci ministra vhodnějšího kandidáta. Právě o tom hovoří místopředseda strany Zimola, který nám sdělil, že strana má odborníků opravdu dost. Jak se toto zamotané klubíčko rozmotá, dnes nedokáže nikdo odhadnout. Je však pravdou, že dohody o budoucí vládě by neměly zkrachovat na jménu jedince, který je bezesporu nahraditelný.

Emil PERNICA, první místopředseda Jihomoravského KV KSČM