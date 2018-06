Sjezd Levice přinesl velmi živou diskusi

Miliony očí, zaměřených na neobvyklé konání sedmi špičkových předáků v Quebeku, se rychle obrátily, v naději na mírová rozhodnutí, k nebývalému konání dvou předáků v Singapore. Tentokrát měly štěstí!

Ačkoli většinou téměř úplně ignorované, významné dění probíhalo také v Německu; levicová Die Linke. pořádala sjezd ve starém obchodním městě Lipsku. Co na něm bylo tak významného?

Charismatická Sahra Wagenknechtová byla jednou z hlavních postav VI. sjezdu Die Linke., který se konal 8.-10. června v Lipsku.

V Bundestagu, zákonodárném sboru mocného Německa, je sedm stran. Jedině Die Linke. (Levice), dlouho ostrakizovaná, vytrvale bojuje nejen za práva pracujících, dětí a penzistů, ale také proti veškerým vojenským konfliktům, za ukončení prodeje zbraní a za postavení bezpilotních letounů, dronů, vysílaných z německého území, mimo zákon. Další dvě strany o sobě tvrdí, že jsou pokrokové - sociální demokraté a Zelení. Tohoto nároku silně pozbyly během let, kdy zemi spravovaly (1998–2005). Zapojily se do děsivého bombardování Srbska, prvního vojenského střetu Německa od roku 1945, a přijaly zákony zraňující pracující, zvlášť ty, kteří ve stále nejistější ekonomice ztratili zaměstnání.

Zelení stále podporují pokrokové věci jako práva žen, osob s jinou sexuální orientací nebo imigrantů. Ale mnozí příznivci, teď úspěšní kariéristé, ztratili dřívější zápal i jakýkoli zájem o potřeby dělnické třídy a vytáhli do pole s odmítáním jakéhokoli uvolnění napětí vůči Rusku.

SPD, navzdory těsným vazbám na většinu odborových svazů, je provozována, podobně jako Demokratická strana v USA, silně v partnerství s velkopodnikáním a pod trvalým tlakem konzervativních křesťanských stran, s nimiž se podílí na vládě. Nesmělý posun některých předáků k politice uvolňování je povětšinou zapomenut a SPD pravidelně souhlasí s plány na přezbrojování, vývoz zbraní a vysílání vojenských jednotek do ciziny.

Die Linke., s přibližně desetiprocentní voličskou podporou a s 69 ze 709 křesel v Bundestagu, a většinou sama v opozici, se ozývá dost hlasitě na to, aby jí byla věnována pozornost, byť i jen ze strachu o ztráty voličů ve prospěch soupeře. Její přítomnost je proto životně důležitá.

I přesto v poslední době ztrácí na výkonu. I když v posledních volbách zvýšila procento svých hlasů a začala získávat mladé členy a zaplňovat tak ztráty v řadách »starých věrných« voličů v hroutících se oblastech jako východní Německo a Porúří. I malé počty z milionů voličů, otrávených obratem SPD doprava, vhodily do uren svůj hlas právě pro Die Linke.

Mnozí ji odmítli, vidíce ji teď jako »součást zavedeného režimu«, a buď zůstali doma, nebo hlasovali pro Alternativu pro Německo (AfD), ultrapravicovou stranu, zásadně infikovanou profašisticky. Její spolupředseda Alexander Gauland nedávno prohlásil: »Hitler a nacisté nejsou ničím jiným než stopou ptačího lejna v úspěšných více než tisíciletých německých dějinách«, a při jiné příležitosti: »máme právo být hrdí na úspěchy německých vojáků ve dvou světových válkách«, což jeho nohsledi odměnili hlasitým potleskem a výkřiky »Bravo«.

Rozdílný potlesk

To na sjezdu Levice zněl jednomyslný potlesk při hodně rozdílných příležitostech: proti jakémukoli růstu militarizace, jež může až příliš snadno skončit všeobecnou atomovou destrukcí. Potom rozhodný potlesk k uchování smlouvy s Íránem. A pak ze vzdoru vůči všem znakům znovuzrození fašismu, především AfD, jež, s 92 křesly v Bundestagu a s 15 % preferencí, je blízko překonání SPD coby druhé nejvýznamnější síly v Německu.

Jako v tolika dalších zemích nejen v Evropě se tahle alarmující hrozba přiživuje na přílivu imigrantů, obětí válek v Afghánistánu, Iráku a Sýrii a na bezútěšné chudobě, zvlášť v subsaharské Africe, silně zaviněné těmi, kteří vyvolali válku na severu. Právě výsledný příliv žadatelů o azyl a uprchlíků dal pravicovým, profašistickým hnutím narůstající, nenávistí obtěžkanou sílu, zaměřenou zvlášť na »muslimy« nebo »islám«, jež údajně ruinují čistou tisíciletou »západní kulturu«. Tohle tak ničivé stavění jedné skupiny proti druhé má dlouhou, předlouhou historii, a to nejen v Německu!

Tyhle otázky, teď vznášené ve všech stranách, také rozdělovaly delegáty sjezdu Die Linke. Tradiční dělení na radikální, »levicovější«, a pragmatické pravičáky, honící se za šancí účasti ve státních vládách (jako v Duryňsku, Brandenbursku a Berlíně) a jednoho dne i ve federální koalici, se teď důkladně popletlo.

Polemika kolem migrantů

Současnou polemikou je, zda povolit příchod všech uprchlíků, bez větších omezení, řešení upřednostňované »reformisty«, nebo spíše přijímat jen uprchlíky z válek a z politického útlaku, ale ne ty, kteří přicházejí hlavně z ekonomických důvodů a hledají lepší život. To je víceméně postoj Sahry Wagenknechtové, dosud považované za hlavního »levičáka« ve straně, ale teď obviněné ze sklonu před lidovým tlakem, živeným důrazem sdělovacích prostředků, na imigrantskou zločinnost a násilí, v naději na získání těch, kteří se jinak přiklánějí k AfD. Sklání se i ona tímto směrem? Spor byl zamlžován (mám-li se vyhnout hrubším slovům) až příliš viditelnou osobní nevraživostí mezi Sahrou, spolupředsedkyní poslaneckého klubu Die Linke. v Bundestagu, a Katjou (Kippingovou), spolupředsedkyní strany (na takových jednáních jsou všichni soudruzi a používají křestní jména). Na začátku sjezdu dokument o kompromisu, jenž odsouhlasili skoro všichni, zanechal otázku »horní hranice« a přesnou definici slov jako »uprchlík« účelově elastickou - nebo neurčitou.

Během jednání, jehož 580 delegátů odráželo novou geografickou rovnováhu mezi Východem a Západem, už ne s velkou východoněmeckou většinou, Sahra (východňačka, dokud se nevdala za západoněmeckého spoluzakladatele strany Lafontaina) občas chyběla v čelní řadě prominentních stranických předáků. Sdělovací prostředky si ji žádají často; velice atraktivní, vždy dobře oblečená, se zvláštní aurou, založenou na jejím působivém intelektu, zřetelné vnitřní síle a velkém charismatu. To získává televizní diváky, a, překvapivě pro levičáka, ji klade na páté místo na žebříčku všeobecné popularity. K tomu je skutečně velkolepým řečníkem.

Vyvolání duchů

Tentokrát byla ve svém projevu, jako poslední ze stranických celebrit, silná jako vždycky, v projevu o lidských právech, proti hrozbě války - a ostře jasném o tom, co skutečně znamená kapitalismus. Ale potom její poslední odstavce vyvolaly duchy, už myslící na cesty k domovu. Stěžujíc si na útoky, jež ji obvinily z posunu doprava, dokonce blíž k AfD, a nazývajíc je skandálními, znovu přišla s názorem, že Německo nemůže skutečně přijmout každého, kdo se snaží vstoupit, ale jen opravdu utlačované oběti, a mělo by místo toho klást důraz na ukončení problémů v domovských zemích možných emigrantů. Trvala na tom, že státní hranice by neměly být nesmyslně propustné. Což, jak tvrdili její odpůrci, porušilo levicovou etiku.

Její závěrečná slova odkryla druhého významného kostlivce stranického sporu. K prolomení stagnace Die Linke. na 9-11 %, a obracejíc se na ty, kteří jsou nespokojení se SPD a dalšími stranami a stali se snadnou kořistí rasistické AfD, navrhla, ve spíše nezřetelných pojmech, nové, širší hnutí, přehlížející stranickou příslušnost a založené na právech pracujících a antifašismu. Katja a její stoupenci tvrdí, že takový posun by Die Linke. prvotně poškodil, což je obvinění, jaké Sahra vehementně popírá. Tento horký problém vedl někoho k domněnce, že jejím skrytým cílem je zformovat nové »Wagenknechtovské hnutí«.

Ať už byly záměry jakékoli, ohromný sjezdový sál byl zaplaven hněvem a vzruchem. Návrh na znovuotevření debaty - na jednu hodinu - byl schválen většinou jediného hlasu – 250:249. Následovalo přes 25 prohlášení, žádné delší než minutu nebo dvě, stejnou měrou od delegátů a delegátek, a možná i jako dobrý příklad volné, neřízené stranické demokracie jako na žádném dosavadním sjezdu. Někdo Sahru s pohnutím odsoudil, někdo ji bránil - s hlučným potleskem nebo pískotem delegací z různých spolkových zemí, nebo mládežnické sekce. Ale velká většina řečníků výmluvně vyzývala k ukončení tohoto vnitrostranického sporu. Hlavní otázky, jež na VI. sjezdu převažovaly, byly jak nejlépe čelit růstu špatně placených nejistých zaměstnání, o obrovské potřebě bydlení za dostupné ceny, dlouho zpožďované zlepšování škol, školek a péče o nemocné a staré, a, především o potřebě zbavit se hrozby války a fašismu. Organizovat lidi k těmto cílům, prosazovat činnost na základní úrovni - to musí zůstat hlavním poselstvím, ne osobní spory, jež až příliš dychtivě chňaply a zveličily sdělovací prostředky.

Nakonec byly jejich hlasy slyšet! Všichni čtyři hlavní předáci, straničtí spolupředsedové Katja Kippingová a západoněmecký odborář Bernd Riexinger, i spolupředsedové frakce Die Linke. v Bundestagu, Sahra a Dietmar Bartsch (tady je vždy daná vyrovnanost pohlaví), se spojili a ukončili sjezd se závazkem k pokojné diskusi a prodebatování otevřených otázek společně, možná na mimořádné konferenci, ale jinak se scházet společně ke klíčovým problémům, jimž čelí Německo - a Evropa i svět. To byla dojemně nadějná zpráva, následovaná sborovým zpěvem Internacionály. Nejbližší měsíce ukážou, jak dobře umí Die Linke. překonat spory a potíže, přitáhnout a aktivovat větší část veřejnosti a dát pocítit svou váhu. Je to naléhavé.

Victor GROSSMAN

Překlad Vladimír SEDLÁČEK

FOTO - archiv