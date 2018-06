Ilustrační FOTO - Haló noviny

O platech se bude dál jednat

Zástupci vlády se zatím nedohodli s odboráři na růstu platů ve veřejném sektoru.

Dál se bude jednat o termínu navýšení, poměru rozdělení přidávané sumy na tarify a odměny a o případném rušení platové tabulky pro lidi s nejnižším výdělkem, řekl včera po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryněmi financí Alenou Schillerovou (za ANO) a práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou (ANO) předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Další schůzka se má konat 9. července. Kabinet včera odborům víc peněz na platy neslíbil.

Odbory požadují pro učitele o 15 procent vyšší sumu na platy a pro ostatní pracovníky veřejného sektoru zvýšení tarifů o deset procent, a to od října. Premiér minulý týden řekl, že do platů poputuje příští rok o deset procent peněz víc než letos. Učitelé by si měli přilepšit o 15 procent. Pro ostatní zaměstnance, tedy hasiče, policisty či úředníky, má být na platy o šest procent prostředků víc. Tarify by se jim měly zvýšit o dvě procenta, zbytek by byl na odměny.

»Budeme dál jednat o možnosti změny v poměru mezi tarifním navýšením a tím, co by zůstalo nadřízeným na nadtarifní složku... Kompromis by se dal hledat v termínu, v poměru mezi objemem a faktickým přidáním do tarifů a v možnosti zrušení první tabulky pro nejhůře odměňované,« uvedl Středula. Podle něho má ministerstvo práce nyní spočítat, kolik by škrtnutí nejnižší tabulky a odměňování pracovníků podle vyšší tabulky stálo. U nejhůř placených by to představovalo navýšení asi o 3,5 procenta a vyšlo na několik stovek milionů, upřesnil Středula.

(ng)