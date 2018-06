Proč nevoláme po otevření archivů v USA, Británii, SRN atd.?

Opět jsou dávány požadavky na Rusko stran většího přístupu do jejich archivů. Sice se z Ruska říká, že drtivá většina byla již zpřístupněna, ale to jistým kruhům nestačí, nestačí jim například ani to, že autor životopisu Gustáva Husáka historik Michal Macháček nedávno opakovaně prohlásil, že v ruských archivech dlouze bádal a co hledal, k tomu nalezl příslušný archivní pramen. Oproti tomu materiály o vraždě prezidenta Kennedyho zůstávají dosud spíše zavřené, prezident Trump k uvolnění ani po půl roce od svého příslibu nedal souhlas.

Kruhy (ideově) spřízněné s Ústavem pro studium totalitních režimů, Člověkem v tísni a dalšími organizacemi toho vyznění se zaměřují na dokumenty o invazi v roce 1968. Nedávno projevovaly také zájem o únorové události roku 1948 a dále například o odvlékání českých občanů ruského původu do gulagů. A právě zde by měly k tomu americké archivy dost co říci. Řada našich exponentů jak z roku 1948, tak 1968 emigrovala na Západ a jistě tam přinesla s sebou řadu svých informací, které jistě dotvářely mozaiku poznatků západních speciálních služeb. Mohli bychom se tak ze západních archivů dozvědět leccos zajímavého namátkou o Janu Masarykovi, operaci Unthinkable, operaci Gladio a jiných. Osvětlilo by nám to i některé otázky spojené například s korespondencí Milady Horákové do exilu s Petrem Zenklem, hlubší objasnění diskrétní předstihové informace tehdejšího SSSR státům NATO o přípravě invaze Varšavské smlouvy a i další detaily k operaci CIA Splinter Factor.

Takové podrobnosti, které by bylo možno následně konfrontovat s materiály ruských archivů, zohledňujíc i to, že by ruská strana poté nesporně k uvolnění svých dosud blokovaných informací zaujala vstřícnější stanovisko, by nesporně nejen výrazně posunuly dopředu naše historické bádání a také v neposlední řadě by jistě přispěly ke zlepšení nepříliš pozitivního povědomí o instituci zvané ÚSTR. Základem historického bádání, ale i mediální práce s informacemi, je totiž jejich ověřování z více pokud možno nezávislých zdrojů. Proč po tom ÚSTR, naše veřejnoprávní média a liberálně-demokratické iniciativy nevolají ani letos, v roce 2018 nabitém historickými výročími, lze jen těžko pochopit, a ani tak úctyhodná instituce, jako jsou Jandovy Evropské hodnoty, nám to dosud neobjasnila. Skoro bych ještě dodal, že opomíjení takovéhoto zřejmého požadavku může i znejistit některé naše kolísavé občany ve víře v NATO coby garanta naší bezpečnosti…

Vladislav ČERNÍK