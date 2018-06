Ilustrační FOTO - Haló noviny

Islámský stát zaútočil

Teroristická skupina Islámský stát (IS) zaútočila na obyvatele středního Iráku.

V pouštní a málo zalidněné oblasti přepadla několik vesnic, její členové unesli 30 lidí a těla sedmi z nich se nyní našla. Podle jejího zdroje policie po zbylých pohřešovaných pátrá. Na sociálních sítích se objevily snímky mrtvých mužů oblečených do tradičního arabského šatu se svázanýma rukama a zakrytýma očima. »Býval to relativně obydlený kraj, ale vylidnil se. Pro lidi, kteří žijí ze zemědělství nebo pastevectví, je nyní nebezpečný,« řekl zdroj agentury AFP. Místní lidé podle něj už nejsou ozbrojeni, protože zbraně jim v letech 2003 až 2011 původně zkonfiskovala americká armáda a po ní od roku 2014 je odzbrojovaly šíitské milice bojující proti IS na straně vlády.

(čtk)