Kim Čong-un letos už potřetí v Číně

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přicestoval na dvoudenní návštěvu do Číny a setkal se s prezidentem Si Ťin-pchingem.

Nejvyšší čínský představitel na schůzce vyzval KLDR a USA, aby realizovaly výsledky summitu Kim Čong-una a šéfa Bílého domu Donalda Trumpa z minulého týdne. Kim na summitu slíbil pracovat na jaderném odzbrojení Korejského poloostrova, Trump za to nabídl Severní Koreji bezpečnostní záruky. Severokorejský vůdce je letos v Číně už potřetí.

Čínský prezident podle státní televize CCTV dnes vyzdvihl, že díky »soustředěnému úsilí příslušných zemí« byla obnovena jednání o záležitostech na Korejském poloostrově a celková situace směřuje k míru a stabilitě. Summit Kim Čong-una a Donalda Trumpa v Singapuru podle Si Ťin-pchinga znamenal »důležitý krok k politickému řešení jaderné problematiky« v oblasti.

O tom, že Kim míří do Číny, spekulovala v noci japonská tisková agentura Kjódó. Ta tento závěr vyvodila z informace, že v Pekingu přistálo nákladní letadlo KLDR, které Pchjongjang před týdnem využil během historického setkání Kima a Trumpa v Singapuru.

V březnu přijel Kim do Pekingu vlakem, byla to jeho první zahraniční cesta od nástupu k moci v roce 2011. Podruhé se vydal do Číny v květnu, kdy zvolil leteckou dopravu.

Čína je dlouhodobě nejbližším diplomatickým spojencem KLDR a jejím hlavním obchodním partnerem. Zlepšení americko-severokorejských vztahů Peking uvítal a líbí se mu zejména Trumpova ochota přerušit manévry s Jižní Koreou. Podle Soulu »se USA a Jižní Korea dohodly na přerušení všech aktivit souvisejících s vojenským cvičením naplánovaným na srpen«. Washington to potvrdil s tím, že na toto téma budou tento týden jednat ministři obrany a zahraniční i Trumpův bezpečnostní poradce.

Jak uvedla agentura Reuters, přerušení manévrů vyvedlo z míry mnoho bezpečnostních odborníků, kteří se o tom dověděli až po Trumpově jednání s Kimem. Japonský vládní mluvčí Jošihide Suga prohlásil, že v plánech na společná vojenská cvičení Japonska a USA se nic nemění. Jihokorejské ministerstvo obrany souhlasí se zrušením srpnových manévrů s tím, že je třeba podpořit současná jednání s KLDR.

