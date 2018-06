David Pastrňák se stal opět držitelem Zlaté hokejky. FOTO - archiv

Pastrňák obhájil - podle očekávání

Útočník David Pastrňák obhájil prvenství ve Zlaté hokejce. Dvaadvacetiletý hráč Bostonu ovládl jubilejní 50. ročník ankety s náskokem 107 bodů před Jakubem Voráčkem z Philadelphie. Před rokem Pastrňák předčil Voráčka o 49 bodů a stal se nejmladším vítězem v historii ankety.

Třetí příčku obsadil stejně jako loni další útočník David Krejčí. Pastrňákův spoluhráč z Bostonu zůstal za Voráčkem o 34 bodů. Nejlepším hráčem působícím v Evropě je na šestém místě Pavel Francouz, který hájil branku Čeljabinsku v KHL. Také reprezentační jednička uplynulé sezony zkusí štěstí v NHL, kde uzavřela smlouvu s Coloradem.

»Jsem rád, že tu mohu být mezi těmi deseti nejlepšími hráči a dalšími lidmi. Chci poděkovat mamince, bráchovi a babičkám. U nás je ta rodina úzká, ale bez nich bych to nedokázal. Je pro mě velká čest vyhrát tuto anketu. A jestli vyhraju za rok i potřetí? To vážně nevím, žiju ze dne na den a každý si užívám. Uvidíme,« řekl na pódiu Pastrňák.

Staronový držitel 25 kilogramů vážící bronzové sošky hokejisty od Zdeňka Němečka má za sebou v NHL čtvrtou sezonu a vytvořil si v ní nová maxima. V 82 zápasech si připsal 80 bodů za 35 branek a 45 asistencí. V play off ve 12 duelech nasbíral 20 bodů za šest gólů a 14 přihrávek.

Bruins ale ztroskotali už ve 2. kole na Tampě Bay. Po porážce 1:4 na zápasy mohl Pastrňák, který loni podepsal s klubem šestiletý kontrakt na 40 milionů dolarů, posílit reprezentaci na světovém šampionátu v Dánsku. V pěti zápasech včetně neúspěšného čtvrtfinále zaznamenal čtyři góly a dvě nahrávky.

Osmadvacetiletý Voráček vedl průběžně po prvním kole ankety, v níž hlasují zástupci Českého svazu ledního hokeje, trenéři reprezentace, mládežnických výběrů i klubů nejvyšší soutěže a novináři, právě před Pastrňákem. Po druhém už měl takřka stobodové manko. O vítězi rozhodovaly pouze hlasy ve třetím kole.

Ani jeden hlas nezískal Jaromír Jágr. Šestačtyřicetiletý rekordman ankety s dvanácti prvenstvími má za sebou vinou zranění nevydařenou sezonu, do níž vstupoval jako hráč Calgary a zakončil ji v Kladně.

Jako nejlepší junior byl na slavnostním vyhlášení v pražském Foru Karlín oceněn podruhé za sebou 19letý Martin Nečas, který pomohl Brnu k obhajobě extraligového titulu. V hlavní anketě skončil Nečas sedmý.

»Kromě rodiny, jež mě nesmírně podporuje, musím hrozně moc poděkovat Liborovi Zábranskému, který mě vzal v Brně do áčka, a také Martinu Eratovi, jenž mě dvě sezony vychovával - hlavně tedy během té první - a byl to takový můj druhý táta,« uvedl Nečas na adresu majitele Komety a lídra mistrovského týmu.

Nejlepší hokejistkou byla zvolena Alena Polenská, útočnice Dynama Petrohrad a kapitánka reprezentace. Ocenění pro sledge hokejistu sezony převzal Pavel Doležal z Pardubic.

Na slavnostní vyhlášení byli pozváni všichni dřívější vítězové ankety, mezi předávajícími či v hledišti nechyběli Patrik Eliáš, Dominik Hašek, Vladimír Martinec, Vincent Lukáč, Jiří Králík, Igor Liba, Tomáš Vokoun, Miloš Holaň či Roman Turek.

Výsledky 50. ročníku ankety Zlatá hokejka

1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 659 bodů, 2. Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/NHL) 552, 3. David Krejčí (Boston Bruins/NHL) 518, 4. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL) 360, 5. Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning/NHL) 353, 6. Pavel Francouz (Traktor Čeljabinsk/KHL) 334, 7. Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL; Kometa Brno) 250, 8. Ondřej Kaše (Anaheim Ducks/NHL) 234, 9. Martin Erat (Kometa Brno) 226, 10. Milan Gulaš (Škoda Plzeň) 199.

Pastrňák: Nehraju kvůli cenám, ale Zlaté hokejky si moc vážím

Pokud David Pastrňák vydrží v nastoleném tempu, mohl by jednou ohrožovat čelní příčky v počtu prvenství v anketě Zlatá hokejka. A možná i zdánlivě nedostižného Jaromíra Jágra, legendu s dvanácti triumfy. Dvaadvacetiletý rodák z Havířova má však jiné ambice, mnohem víc prahne po týmových trofejích.

Pastrňák obhájil vítězství v anketě jako sedmý hráč v historii. "Ani jsem nevěděl, kolika hráčům velkých jmen se ta obhajoba nepodařila. Je to pro mě obrovská čest, že se mi to povedlo. Hraju hokej hlavně proto, že mě to hrozně baví, ne pro individuální ocenění, ale zároveň si toho moc vážím," řekl Pastrňák novinářům.

Mnohé legendy mu tleskaly během slavnostního večera přímo v sále. "Bylo to samozřejmě výročí Zlaté hokejky, takže jsem rád, že přišla spousta lidí a legend z minulosti. Je super, že dorazilo devět hráčů z první desítky a kdyby mohl dorazit Ondra Palát, nepochybuju, že by tady byl také. Je to dobře pro Zlatou hokejku i celý český hokej," uvedl Pastrňák.

Dovrší za rok vítězný hattrick? "To je dlouhá cesta. Nejdůležitější je zdraví. Kdybych neodehrál všech 82 zápasů základní části, nemohl bych být tak produktivní. Doufám, že zdraví vydrží a vydrží nám všem klukům, co jsme tady, ale i dalším," přál si Pastrňák.

Na nahánění stále hrajícího Jágra nepomýšlí. "Jde o kolektivní sport. Popravdě na tohle vůbec nemyslím. Pro mě je ze všeho nejdůležitější, abychom udělali týmový úspěch," prohlásila ofenzivní opora Bostonu.

Bruins patřili mezi nejlepší celky NHL v základní části, v play off však nepřešli ve druhém kole přes Tampu Bay. "Ta sezona byla velmi úspěšná jak týmově, tak individuálně. Také dlouhá a play off bohužel nevyšlo, ale postoupili jsme dál než rok předtím. Měli jsme dobrou partu zkušených a mladých hráčů, hráli dobrý hokej a je to vždy jednodušší po osobní stránce, když se daří týmu," podotkl Pastrňák.

V porovnání s loňskem vyzdvihl především porci zkušeností, které nabral. "Myslím, že zkušenost v hokeji je obrovská pomoc. Čím jich máte více, tím lépe se chováte v situacích, kdy je to důležité. Mám za sebou další rok hokeje a rok trénování, každým rokem bude tohle lepší."

Poslední sezona mu skončila porážkou ve čtvrtfinále světového šampionátu v Dánsku s USA. "Teď jsem v posledním týdnu volna a musím se nachystat, abych byl připravený na nadcházející ročník stejně jako na ten předchozí," uvedl Pastrňák.

Volno od hokeje si ale dopřeje ještě v červenci, kdy vyrazí na tenisový Wimbledon. "Je to můj nejoblíbenější turnaj, vždy u nás běžel v televizi. A můj nejlepší kamarád (Dominik Volek) randí s Kristýnou Plíškovou, tak jsem moc rád, že mi to umožní a vychutnám si to přímo na místě," těšil se Pastrňák.

Loni podepsaná šestiletá smlouva s Bostonem na 40 milionů dolarů mu dodává klid v přípravě. "Je to určitě větší pohoda. Bez té jistoty trénujete, ale máte to v hlavě. Nevíte, kdy a za jakých okolností poletíte do zámoří. Teď si mohu krásně naplánovat celé léto. Je to určitě jiné," řekl Pastrňák.

Další pořadí:

11. Jan Rutta (Chicago Blackhawks/NHL) 151, 12. Roman Červenka (Fribourg-Gottéron/Švýc.) 108, 13. Tomáš Mertl (Škoda Plzeň) 87, 14. Dmitrij Jaškin (St. Louis Blues/NHL) 73, 15. Jan Kovář (Metallurg Magnitogorsk/KHL) 71, 16. Michal Kempný (Chicago Blackhawks/NHL; Washington Capitals/NHL) 64, 17. Jiří Sekáč (Ak Bars Kazaň/KHL) 60, 18. Dominik Kubalík (Škoda Plzeň; Ambri-Piotta/Švýc.) 59, 19. Radko Gudas (Philadelphia Flyers/NHL) 57, 20. Martin Růžička (Oceláři Třinec) 48, 21. Jakub Vrána (Washington Capitals/NHL) 44, 22. David Rittich (Calgary Flames/NHL; Stockton Heat/AHL) 42, 23. Michal Řepík (Slovan Bratislava/KHL; Sparta Praha) 37, 24.-25. Radek Faksa (Dallas Stars/NHL), Tomáš Plekanec (Montreal Canadiens/NHL; Toronto Maple Leafs/NHL) oba 35, 26. Filip Zadina (Halifax Mooseheads/QMJHL) 34, 27. Tomáš Nosek (Vegas Golden Knights/NHL) 29, 28. Dominik Furch (Avangard Omsk/KHL) 25, 29. Jan Kolář (Amur Chabarovsk/KHL) 20, 30. Michael Frolík (Calgary Flames/NHL) 15, 31.-32. Petr Mrázek (Detroit Red Wings/NHL; Philadelphia Flyers/NHL), Jakub Nakládal (Lokomotiv Jaroslavl/KHL) oba 14, 33.-35. Vojtěch Mozík (Viťaz Podolsk/KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Miroslav Svoboda (Škoda Plzeň) všichni 12, 36. Michal Neuvirth (Philadelphia Flyers/NHL) 11, 37.-39. Patrik Bartošák (Vítkovice Ridera), Jaroslav Bednář, Petr Koukal (oba Mountfield Hradec Králové) všichni 10, 40.-42. Filip Hronek (Grand Rapids Griffins/AHL), Vladimír Sobotka (St. Louis Blues/NHL), Libor Šulák (Pelicans Lahti/Fin.; Grand Rapids Griffins/AHL) všichni 8, 43.-46. Dominik Hrachovina (Tappara Tampere/Fin.), Lukáš Krajíček (Oceláři Třinec), Tomáš Kundrátek (Torpedo Nižnij Novgorod/KHL), Filip Pyrochta (Bílí Tygři Liberec) všichni 6, 47.-48. Michal Gulaši (Kometa Brno), Roman Polák (Toronto Maple Leafs/NHL) oba 5, 49.-52. Leoš Čermák, Jakub Krejčík (oba Kometa Brno), Michal Moravčík (Škoda Plzeň), Michal Vondrka (Piráti Chomutov) všichni 4, 53.-55. Tomáš Čachotský (Dukla Jihlava), Libor Kašík (Aukro Berani Zlín), Marek Trončinský (Dynamo Pardubice) všichni 3, 56.-57. Jakub Jeřábek (Montreal Canadiens/NHL; Laval Rocket/AHL; Washington Capitals/NHL), Marek Kvapil (Kometa Brno) oba 2, 58.-61. David Ciencala (Oceláři Třinec), Libor Hájek (Saskatoon Blades/WHL; Regina Pets/WHL), Tomáš Hyka (Vegas Golden Knights/NHL; Chicago Wolves/AHL), Martin Kaut (Dynamo Pardubice) všichni 1.

(red)