Rusko už je po vítězství nad Egyptem jednou nohou v osmifinále

Další favorité selhali - Poláci a Kolumbijci

Fotbalisté Polska vstoupili do mistrovství světa v Rusku nečekanou porážkou 1:2 se Senegalem. Africký celek v Moskvě za vítězstvím nasměroval v prvním poločase vlastní gól stopera Thiaga Cionka, po přestávce přidal druhou branku Mbaye Niang. Poláci stihli v závěru už jen snížit zásluhou Grzegorze Krychowiaka. Ve druhém utkání skupiny H porazili Japonci Kolumbii 2:1. Fotbalisté Ruska porazili po vydařeném druhém poločase v druhém utkání na domácím mistrovství světa Egypt 3:1 a jsou blízko postupu.

První poločas byl z obou stran nevýrazný. Poláci vůbec nepřipomínali favorita skupiny a vidět nebyl ani nejlepší střelec evropské části kvalifikace Lewandowski. Senegal také nepředvedl oslnivý výkon, přesto šel do vedení. Niang v souboji přetlačil Piszczeka, míč se poté dostal přes Maného ke Gueyemu a jeho střelu do protipohybu brankáře srazil stoper Cionek.

»Měli jsme plán, ale jedna věc je něco naplánovat a druhá pak to uvést v praxi. To je něco úplně jiného a my jsme dnes nehráli dost týmově a dynamicky,« prohlásil trenér Polska Adam Nawalka. »Sice jsme dali první gól se štěstím, ale vyhráli jsme díky disciplíně a kompaktní obraně,« uvedl kouč Senegalu Aliou Cissé.

Do druhé půle sice vstoupili Poláci nebezpečným přímým kopem Lewandowského, ale prosadil se opět soupeř a bílo-červení cítili křivdu. Čtvrtý rozhodčí totiž po ošetřování pustil na hřiště Nianga zrovna ve chvíli, kdy Poláci zahráli malou domů, stoper Bednarek se navíc nedohodl s brankářem Szczesny a senegalský útočník zakončoval do prázdné branky.

»Když jsem se vracel na hřiště, tak jsem viděl, že zahráli malou domů. Cítil jsem, že by z toho mohla být šance a nakonec z toho byl vítězný gól,« prohlásil Niang. »Nevím, co k tomu říct. Takové situace nevidíte každý den. Ale nic to nemění na tom, že jsme do druhé půle vstoupili nekoncentrovaně,« řekl polský obránce Michal Pazdan.

Polsko sice mělo po přestávce více ze hry, ale do šancí se dlouho dostat nedokázalo - až v 70. minutě mířil těsně vedle Milik. Čtyři minuty před koncem sice snížil Krychowiak, který hlavičkou po přímém kopu Grosického částečně odčinil špatnou malou domů před druhým gólem. Na víc už se Nawalkův výběr nezmohl a utrpěl teprve druhou prohru v posledních 19 soutěžních zápasech.

Senegal vyhrál jako první z afrických účastníků MS v Rusku a protáhl svou sérii neporazitelnosti na 20 soutěžních zápasů. Ve druhém utkání skupiny H nastoupí proti Japonsku, Polsko čeká Kolumbie.

Kolumbie dlouhé oslabení neustála, Japonci slaví výhru 2:1

Jihoameričané inkasovali už ve 3. minutě z penalty, Carlos Sanchéz navíc za hraní rukou v pokutovém území dostal červenou kartu.

Kolumbijci dokázali i v oslabení srovnat v 39. minutě z přímého kopu zásluhou Quintera, Japoncům ale historicky první výhru nad jejich dnešním soupeřem zařídil po změně stran po rohu hlavou Osako. Šlo zároveň o premiérové vítězství asijského týmu nad jihoamerickým v historii světových šampionátů.

Japonští fotbalisté zažili vstup do šampionátu z říše snů. Už ve třetí minutě Osako obral o míč chybujícího stopera Davinsona Sáncheze a řítil se sám na Ospinu. Samostatný nájezd sice brankář Arsenalu zneškodnil, ale míč se dostal k dobíhajícímu Kagawovi, jehož střelu zastavil Carlos Sánchez pouze paží. Důsledkem byla druhá nejrychlejší červená karta v historii MS a Kagawa navíc nařízenou penaltu bezpečně proměnil.

O deset minut později mohl vyrovnat Falcao, který špičkou kopačky usměrňoval do branky centr z přímého kopu. Brankář Kawašima, jenž se v 35 letech stal nejstarším japonským hráčem na MS, si ale poradil.

»Modří samurajové« se v přesilovce paradoxně zatáhli a čekali na rychlé protiútoky. Na konci nejnebezpečnějšího brejku stál po čtvrthodině Inui, ale z dobré pozice mířil mimo tyče. Podobnou příležitost nevyužil po další chybě Davinsona Sáncheze ani Osako.

V 39. minutě se aktivní Kolumbijci dočkali vyrovnání. Sudí Skomina nařídil přímý kop po střetu Hasebeho s Falcaem a Quintero chytrou střelou pod skákajícími hráči ve zdi překvapil Kawašimu. Na letošním MS to byla už čtvrtá branka z přímého kopu, na šampionátu v roce 2014 přitom tímto způsobem padly pouhé tři góly za celý turnaj.

»Jak jsem řekl o poločase v kabině, není to jen o počtu hráčů. Musíte se snažit početní převahu využít, správně presovat, uvolňovat se do správných prostorů. To jsme v prvním poločase nedělali a Kolumbie nám i v oslabení dělala problémy,« uvedl po zápase japonský trenér Akira Nišino, který k týmu přišel jen dva měsíce před startem šampionátu místo odvolaného Vahida Halihodžiče.

Do druhého poločasu vstoupili Japonci přece jen aktivněji. Krátce po sobě se do šance dostali Osako a Inui, obě střely ale vyrazil pozorný Ospina. Po hodině hry přišel na hřiště nejlepší střelec minulého šampionátu James Rodríguez, který se před zápasem potýkal se zraněným lýtkem, ani on ale obraz hry nezměnil.

Naopak, v 72. minutě dostal asijský celek po další velké šanci Sakaie příležitost zahrávat rohový kop. Střídající Honda poslal centr na hranici malého vápna, Ospina zůstal na půli cesty a Osakovi už stačilo hlavou trefit branku.

»Když po třech minutách přijdete o hráče, navíc tak důležitého, není snadné hrát skoro celý zápas o deseti. V útočné fázi jsme dokázali být nebezpeční, ale každý zisk míče nás v oslabení stál hodně sil, což se ke konci zápasu projevilo,« řekl trenér José Pekerman, který dovedl Kolumbii na minulém šampionátu do čtvrtfinále.

Po inkasovaném gólu ještě jednou zahrozili Jihoameričané, Lermovu fantastickou patičku mezi dvěma obránci ale Rodríguez v gól neproměnil. Zbytek zápasu si už Japonci pohlídali a oplatili Kolumbii porážku 1:4 z minulého šampionátu. »Po přestávce jsme začali hrát úplně jinak, kontrolovali jsme lépe míč a nutili soupeře běhat bez balonu. Vytvářeli jsme si šance a nakonec i dali rozhodující branku,« těšilo trenéra Nišina.

Fotbalisté Ruska i podruhé na MS zvítězili, Egypt porazili 3:1

Do klíčového duelu nastoupil v egyptské základní sestavě nejlepší střelec a hráč anglické ligy Muhammad Salah a při debutu na šampionátu vstřelil jediný gól svého týmu z penalty, jímž uzavřel skóre. »Co se týče Salaha, lékaři mi řekli, že je připraven a myslím, že v zápase se ukázal v dobré formě. Pokud by se ve finále Ligy mistrů nezranil, mohl s námi tři týdny intenzivně trénovat. Takhle se musel připravovat samostatně,« uvedl po zápase trenér Egypta Héctor Cúper.

Na druhé straně dostali oproti zápasu se Saúdskou Arábií (5:0) od začátku příležitost Denis Čeryšev a Arťom Dzjuba a trenérovi Stanislavu Čerčesovovi volba vyšla na výbornou, neboť oba skórovali. Ještě předtím otevřel skóre vlastním gólem Ahmad Fasí.

»Nezávisle na tom, zda Smolov v prvním zápase skóroval, nebo ne, preferoval jsem dnes Dzjubu. Je v dobré formě a takticky se pro tento zápas více hodil,« poznamenal k volbě hrotového útočníka Čerčesov.

Rusko do zápasu vstoupilo aktivněji a v prvním poločase mělo optickou převahu, gólovou šanci si však nevypracovalo. Ohrozit gólmana Muhammada Šanávího se pokusili například Ignaševič, Golovin nebo Čeryšev, jejich pokusům ale scházela razance či přesnost. Na druhé straně se osmělili Hasan, Muhsín a v závěru poločasu střelou z otočky Salah, avšak ani oni nenadělali gólmanovi Igoru Akinfejevovi problémy.

Start druhého dějství už přinesl změnu skóre. Šanáví vyrazil centr jen k Romanu Zobninovi a jeho nepřesnou skákavou střelu si do vlastní branky srazil kapitán Fasí. Už pět nešťastníků překonalo na MS v Rusku svého gólmana, k dorovnání rekordu z MS 1998 ve Francii chybí jediný zásah.

Dvěma góly v rozmezí tří minut pak Rusové zápas rozhodli. Nejprve Fernandes přihrávkou pod sebe našel před brankou Čeryševa a ten dal třetí gól na turnaji. V 62. minutě bylo s africkým celkem ještě hůř. Vytáhlý útočník Dzjuba si hrudí zpracoval centr, obehrál obránce Gabra a vystřelil neomylně k tyči. Rusko dalo v prvních dvou zápasech osm branek, což se naposledy pořádající zemi povedlo v roce 1934 Itálii.

Čtvrt hodiny před koncem se dostal ke slovu Salah. Po faulu na něj nejprve sudí Caceres nařídil přímý kop, po debatě s rozhodčím u videa ale změnil verdikt na penaltu, kterou egyptská hvězda s přehledem proměnila. Ruští fotbalisté tak inkasovali z první střely na jejich branku na turnaji.

»První poločas jsme odehráli velmi dobře. Z 94 minut jsme odehráli špatně deset až patnáct, a proto jsme prohráli. Nemyslím si, že by to bylo nedostatkem soustředěnosti. Chybělo nám i trochu štěstí v zakončení. Obecně jsem ale s přístupem hráčů spokojený,« řekl trenér Egypta Héctor Cúper.

Skupina A:

Rusko - Egypt 3:1 (0:0)

Branky: 47. vlastní Fasí, 59. Čeryšev, 62. Dzjuba - 73. Salah z pen. Rozhodčí: Caceres - Cardozo, Zorrilla (všichni Parag.) - Irrati (video, It.). ŽK: Smolov - Hasan. Diváci: 64.468.

Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutěpov, Ignaševič, Žirkov (86. Kudrjašov) - Zobnin, Gazinskij - Samedov, Golovin, Čeryšev (74. Kuzjajev) - Dzjuba (79. Smolov). Trenér: Čerčesov.

Egypt: Šanáví - Fasí, Gabr, Hegází, Abdal Šáfí - Hamad, Alnaní (64. Vardá) - Salah, Saíd, Hasan (68. Subhí) - Muhsín (82. Abdal Munaím). Trenér: Cúper.

1. Rusko 2 2 0 0 8:1 6 2. Uruguay 1 1 0 0 1:0 3 3. Egypt 2 0 0 2 1:4 0 4. Saúdská Arábie 1 0 0 1 0:5 0

Skupina H:

Kolumbie - Japonsko 1:2 (1:1)

Branky: 39. Quintero - 6. Kagawa z pen., 73. Osako. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.) - Makkelie (video, Niz.). ŽK: Barrios, Rodríguez - Kawašima. ČK: 3. C. Sánchez (Kol.). Diváci: 40.842.

Kolumbie: Ospina - Arias, D. Sánchez, Murillo, Mojica - C. Sánchez, Lerma - Cuadrado (31. Barrios), Quintero (59. Rodríguez), Izquierdo (70. Bacca) - Falcao. Trenér: Pekerman.

Japonsko: Kawašima - Sakai, Jošida, Šodži, Nagatomo - Hasebe, Šibasaki (80. Jamaguči) - Haraguči, Kagawa (70. Honda), Inui - Osako (85. Okazaki). Trenér: Nišino.

Polsko - Senegal 1:2 (0:1)

Branky: 86. Krychowiak - 38. vlastní Cionek, 60. Niang. Rozhodčí: Šukrallá - Tulefát (oba Bahrajn), Marrí (Katar) - Dias (video, Portug.). ŽK: Krychowiak - Sané, Gueye. Diváci: 44.190.

Polsko: Szczesny - Piszczek (83. Bereszyňski), Cionek, Pazdan, Rybus - Blaszczykowski (46. Bednarek), Krychowiak, Milik (73. Kownacki), Zieliňski, Grosicki - Lewandowski. Trenér: Nawalka.

Senegal: K. N'Diaye - Wague, Koulibaly, Sabaly, Sané - Gueye, A. N'Diaye (87. Kouyaté), La Sarr, Niang (75. Konaté) - Mané, Diouf (62. N'Doye). Trenér: Cissé.

1. Japonsko 1 1 0 0 2:1 3 Senegal 1 1 0 0 2:1 3 3. Kolumbie 1 0 0 1 1:2 0 Polsko 1 0 0 1 1:2 0

(zr)