Evropská komise noční můrou farmářů

Finanční limit, nad který by nedostávaly farmy tzv. přímé platby, by podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy ovlivnil podniky hospodařící na dvou třetinách české zemědělské půdy.

Zejména by pak byli v nevýhodě hospodáři v živočišné výrobě, jako jsou chovatelé prasat, skotu a drůbeže. Podmínka na tzv. zastropování plateb se objevila v návrhu Evropské komise (EK) ohledně nové zemědělské politiky po roce 2020. Komise zatím počítá se snižováním rozpočtu na zemědělství, což Pýcha také odmítl.

Zemědělské podniky získávají mimo jiné tzv. dotace na hektar, tedy peníze dle výměry, na které hospodaří. Podle současného návrhu komise by však od platby 60 000 euro (zhruba 1,5 milionu korun), což podle Pýchy odpovídá zhruba 200 až 300 hektarů výměry, dostávaly menší platbu na další hektary. Od platby 100 000 euro (zhruba 2,6 milionu korun) by pak další peníze v přímých platbách získat neměly. Průměrná velikost farmy v Česku je 133 ha, což je nejvíce v EU. Podle Pýchy by mohly některé podniky ztratit až 28 procent současných dotací a podpor.

Komise navrhuje možnost zmírnění zastropování - peníze by se snižovaly méně, pokud by podnik zaměstnával hodně lidí. »Stále hovoříme o zemědělské revoluci 4.0, v návrhu EK je ale to, že pokud bude člověk zaměstnávat hodně lidí, tak mu ty dotace tolik kráceny nebudou. Jde to proti duchu modernizace výroby,« dodal jednatel společnosti Zemagro Svatopluk Müller.

Běžní farmáři podle Pýchy už v současnosti nechápou, co všechno by měli v rámci žádostí o dotace splnit. Svaz, který je organizací podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené, včetně práva účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně, požaduje snížení administrativních povinností.

»Návrh není přijatelný. Při vstupu do EU v roce 2004 nikdo nehovořil o tom, že by mělo být nějaké zastropování. Hovořilo se o tom, že se podmínky ve starých a nových členských zemích srovnají, a to v roce 2015. Nyní máme rok 2018, a ty podmínky stále stejné nejsou,« dodal Müller. Pýcha doufá, že se v následujícím roce podaří návrh ve spolupráci například s Evropským parlamentem změnit.

Podobné vyjádření dalo už v minulosti české ministerstvo zemědělství, které upozornilo, že jde o prvotní návrh, který se ještě může změnit. »V tomto kontextu je třeba upozornit na aktivity některých členských zemí vedených Francií, které bezprostředně na zveřejněné návrhy reagovaly přípravou memoranda, v němž nesouhlasí s krácením rozpočtu a žádají zachování stávající úrovně,« uvedl úřad. Ministerstvo tento postoj sdílí.

»Nařízení, která předložila komise, přinesou vyšší administrativní zátěž. Stále přetrvávají pochybnosti ohledně zjednodušení auditního a kontrolního systému. Ministerstvo proto bude usilovat o reálné a viditelné zjednodušení podmínek,« uvedl úřad.

(ng)