ČR a Kazachstán pojí přátelská chemie

Čtvrtstoletí od navázání diplomatických vztahů mezi Republikou Kazachstán a ČR, resp. 20. výročí založení nového hlavního města Kazachstánu - Astany. To byly důvody, proč minulou středu v pražském Hotelu Hilton uspořádalo Velvyslanectví Republiky Kazachstán v ČR konferenci spojenou s recepcí pro přátele Kazachstánu.

Tucet řečníků, prezentace nové knihy o vzájemných vztazích Kazachstán-Česko: 25 let přátelství a spolupráce 1993-2018, promítání filmu o českém internacionalistovi, který aktivně žil v Kazachstánu, a výstava o tamní »Dubaji«, Astaně. To vše trvalo asi tři hodiny, a přece se nikdo nenudil, přece nikdo nebyl unaven, přece mnozí doslova hltali nejen hostitele, velvyslance Kazachstánu v ČR a SR Seržana Abdykarimova. Hlavním hostem byl Vojtěch Filip, místopředseda PSP ČR a předseda meziparlamentní skupiny přátelství Česko-Kazachstán.

Filip o Kazachstánu

Ten ve svém příhovoru mj. zdůraznil, že: Současný Kazachstán velice úspěšně pracuje na velkých infrastrukturních projektech, zejména na kazašské části mezinárodního dopravního koridoru Západní Evropa-Západní Čína, který je grandiózním vkladem Kazachstánu do významného projektu ČLR - nové hedvábné stezky.

Pozitivně hodnotím taktéž program pod názvem Třetí modernizace Kazachstánu: globální konkurenceschopnost, který předložil prezident Nursultan Nazarbajev. Tento program stejně jako ekonomická politika Nurly Žol a národní plán 100 konkrétních kroků v posledních letech výrazně přispívají ekonomickému růstu Kazachstánu. Od Třetí modernizace je možné po právu očekávat, že vytvoří efektivně fungující nový model hospodářského růstu státu a zajistí jeho globální konkurenceschopnost ve světovém společenství. Kazachstán je úspěšným členem Euroasijské hospodářské unie a od prosince 2015 i členem WTO. Mezi Kazachstánem a EU v prosinci letošního roku bude již tři roky fungovat nová Dohoda EU-Kazachstán o partnerství a spolupráci, která vytváří kvalitnější rámec pro rozvoj politických a ekonomických vztahů mezi Republikou Kazachstán a EU pro růst úrovně obchodu a investic.

Sám osobně jsem navštívil s parlamentními delegacemi osmkrát Kazachstán a naplňuje mě s hrdostí skutečnost, že jsem měl možnost setkat se a jednat třikrát s prezidentem Nazarbajevem, kterého je třeba považovat za výraznou osobnost světové politiky posledních desetiletí, a mám velkou radost, že se mohu považovat za osobního přítele pana prezidenta.

Naposledy jsem navštívil Kazachstán v květnu letošního roku, kdy jsem vedl delegaci Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zaznamenal úspěšná jednání s kazachstánskými partnery. Osobitou radost jsem pak měl z návštěvy EXPO 2017 v Astaně v červenci loňského roku, zejména z faktu, že český pavilon v Astaně navštívilo více než 430 000 návštěvníků a že mimořádně zaujal i kazašskou vládu. Mezinárodní výstava EXPO 2017 vytvořila mimořádně významné předpoklady pro rozšíření ekonomické a vědeckotechnické spolupráce mezi ČR a Republikou Kazachstán. Česká vláda vyhodnotila účast ČR na výstavě v Astaně velice pozitivně, protože se na EXPO 2017 České republice podařilo nejen významně se zaprezentovat, ale taktéž využít výstavu ke zvýšení exportního potenciálu českých firem.

Jsem přesvědčen, že po vzniku nové české vlády a při mém vykonávání funkce místopředsedy PSP ČR spolu s naším mimořádně schopným přítelem, kazašským velvyslancem Seržanem Abdykarimovem, se nám společně podaří dále rozvíjet spolupráci PSP ČR a Mažilisu Kazachstánu, což bude dalším vkladem do prohloubení česko-kazašského přátelství a všestranného rozvoje vzájemně výhodné spolupráce.

Nevadilo ani minus 40

Tolik Filip. V rámci vyměňování si superlativů s panem velvyslancem a »křtu« zmiňované knihy k pětadvacetinám vzájemných vztahů poslanec potvrdil, že obhájit předsednictví v meziparlamentní skupině přátelství nebylo snadné, ale o to víc je rád, že se to podařilo.

Po předsedovi ÚV KSČM vystoupil Ivan Jančárek, zástupce náměstka ministra zahraničních věcí ČR pro řízení sekce mimoevropských zemí a ředitel odboru AFR. Kazachstán považuje za významného regionálního hráče a třetí největší následnický stát Sovětského svazu, který za dobu své samostatnosti jasně potvrdil své místo na slunci. Zavzpomínal na cestu exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka do Astany a Almaty, kde v zimním období členům delegace nevadilo ani minus 40 stupňů Celsia, neboť je zahřála otevřenost a srdečnost hostitelů, kdy třeba pan velvyslanec Abdykarimov neměl problém s tím se sebrat a řídit jeden z diplomatických vozů, když to bylo potřeba...

Rudolf Jindrák, ředitel Odboru zahraničního Kanceláře prezidenta ČR, označil Kazachstán, devátou největší zemi světa, za jednoho z klíčových partnerů, s nímž nás mj. pojí desetinásobek vzájemného obchodu než se všemi ostatními zeměmi regionu dohromady. Za důležité považuje, že Kazachstán je jedním z našich nejspolehlivějších partnerů v OSN. Zmínil také relativně čerstvý bezvízový styk a vydanou knihu považuje za dárek našim potomkům, až budou jednou slavit 50. výročí vzájemné spolupráce.

Neopomněl také připomenout, že Miloš Zeman byl jediným prezidentem, kterému bylo umožněno kouřit v pracovně Nazarbajeva. Spolu pak otvírali loňské EXPO, neboť oba státníky pojí mj. i přátelská chemie... Slavnostnímu otevření tehdy byly v nedalekém press centru přítomny i Haló noviny.

Pan EXPO

Vedle Filipa největší očekávání vyvolávalo vystoupení Jana Mládka, exministra průmyslu a obchodu ČR, bez kterého by ČR nikdy na EXPO 2017 zastoupena nebyla. Ten připomněl v této věci zásluhy rovněž Miloše Zemana, Vojtěcha Filipa a podnikatele Zdeňka Zbytka. Také to, že český pavilon na EXPO 2017 obdržel bronzovou medaili.

Nebo to, že Kazachstán vloni dodal do ČR skoro milion tun surové ropy, takže každý 10. litr benzinu v pumpách u nás je právě z této obří a krásné země na pomezí Evropy a Asie. Ví se totiž málo, že podle dvou hlavních výkladů o hranici mezi Evropou a Asií je čtyři, resp. dokonce 11 % území Kazachstánu geograficky rozprostřeno právě na našem, starém kontinentu. A tak Mládek zavtipkoval, že by Kazachstán mohl požádat o vstup do EU.

To současný zástupce MPO a spolupředseda Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci v letech 2016-17 Jiří Koliba zdůraznil, že naše účast na EXPO povznesla tradiční dobré vztahy na vyšší technologickou úroveň. I on podtrhl prorůstovou trajektorii vzájemného obchodu, která se blíží dosud rekordnímu roku 2014.

František Masopust, předseda představenstva České komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS připomněl, že na českých vysokých školách studují tisíce Kazachů, pročež je třeba s nimi pracovat i po jejich návratu do domoviny, a Jan Krs, národní komisař české účasti ne EXPO 2017, zase fakt, že už to bude 13 let, co 24. června 2005 sjely první vozy Škoda z výrobní linky v Kazachstánu za účasti Nursultana Nazarbajeva. Co se EXPO týče, pochválil Astanu za lepší organizaci než měla tzv. velká, světová, výstava EXPO 2015 v Miláně a připomněl, že přítomný kazašský velvyslanec Abdykarimov vloni na EXPO aktivně pracoval i v rámci své dovolené... Obecně ocenil práci dobrovolníků z řad kazašského studentstva, kteří výstavě dodali mladický zápal. Zkušenosti se skvělými dobrovolníky ostatně Astana nabrala už při množství dřívějších významných akcí, které pořádala (jako zasedání OBSE 2010 či kongres lídrů světových a tradičních náboženství 2015).

Trampolína vztahů

Také předseda představenstva Česko-kazachstánského energetického Konsorcia CZET Zdeněk Zbytek se vrátil k energeticko-ekologické výstavě EXPO 2017, kterou označil za trampolínu našich vzájemných nejen obchodních vztahů. Zbytek se díky výstavě dočkal vloni 3. září i cesty do epicentra prvního jaderného výbuchu, do Semipalatinsku, kde tamní jaderný polygon v roce 1991 nechal uzavřít právě Nazarbajev.

A věděli jste, že kazašské kořeny má i exministryně pro lidská práva a národnostní menšiny ČR Džamila Stehlíková? Přítomným prozradila, že rozum a duch v jejím nitru preferují ČR, duše a srdce Kazachstán. Na povaze holubičky vysvětila, jak jsme si podobní.

Projevy uzavřel bývalý velvyslanec Československa v Mongolsku a ředitel Klubu přátel Asie Jiří Šíma, někdejší spolupracovník Haló novin - profesí historik a orientalista. V souvislosti s Kazachstánem neopomněl zmínit i našeho nejslavnějšího levicového novináře Julia Fučíka, protože slavný autor přirovnání SSSR k zemi, kde zítra již znamená včera, po svých cestách Sovětským svazem samozřejmě nevynechal ani Kazachstán.

A právě Kazachstánu za dob 1. světové války a následně za časů SSSR byl věnován už podruhé promítaný dokument o příběhu života dalšího našeho novináře, odboráře a alpinisty, politického emigranta ing. Rudolfa Marečka, jenž Kazachstánu a jmenovitě oblasti Semirečije věnoval celý svůj život.

Roman JANOUCH

FOTO - autor