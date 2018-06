Ilustrační FOTO - Pixabay

Na 85 % běženců zůstává v rozvojových zemích

Kvůli válečným konfliktům, násilí a pronásledování bylo v loňském roce na útěku asi 68,5 milionu lidí, což je pátým rokem po sobě nový rekord. Asi polovina běženců jsou děti. Oznámil to v úterý Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Velký podíl na vysokém počtu uprchlíků mají aktuálně konflikty v Africe a také útěk statisíců barmských Rohingů do Bangladéše.

Nových uprchlíků bylo vloni mezi běženci 16,2 milionu, což znamená, že denně ze svých domovů ve světě prchá v průměru na 44 000 lidí. Ze zprávy úřadu OSN také vyplývá, že 85 % uprchlíků se zdržuje v rozvojových zemích, a to i v těch nejchudších. Není tedy pravda, že uprchlickou krizí jsou zasaženy rozvinuté země, uvedla ČTK.

»Dostali jsme se do bodu, kdy je nucenému přesídlování potřeba čelit jiným a globálnějším způsobem - tak, aby státy a společenství nezůstaly v těchto situacích osamoceny,« řekl nicméně i tak vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi.

Kvůli tomu, aby unikli konfliktu nebo pronásledování, vloni odešlo ze svých domovů zhruba 25,4 milionu lidí, což je téměř o tři miliony více než rok předtím. Asi o 300 000 na 3,1 milionu lidí stoupl počet těch, kteří na konci loňského roku čekali na udělení statusu uprchlíka. Jediný z dílčích údajů, který se nezvýšil, je počet lidí, kteří sice opustili své domovy, ale zůstali ve své zemi. Je jich asi 40 milionů, což je méně než v roce předchozím. Těchto tzv. domácích běženců má nejvíce Sýrie, za ní jsou Kolumbie, Kongo a Afghánistán.

Nejvíc uprchlíků z Palestiny

Více než pětina uprchlíků jsou Palestinci, ostatní jsou především z pěti zemí - Sýrie, Afghánistánu, Jižního Súdánu, Barmy a Somálska.

Z pohledu absolutních čísel nejvíce uprchlíků přijalo Turecko, na jehož území je 3,5 milionu běženců, hlavně Syřanů. Z pohledu poměru k domácí populaci je uprchlíky ale nejvíce zatížen Libanon.

Výrazně ale klesá počet migrantů, kteří připlouvají do Evropy přes Středozemní moře. Do poloviny června připlulo na 40 000 lidí, což je v porovnání se stejným obdobím minulého roku přibližně polovina, informovala dnes mezivládní Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Ve srovnatelném období roku 2016 to bylo více než 215 000 lidí.

Podle statistiky IOM při snaze o překonání Středozemního moře letos také výrazně méně lidí zahynulo. Do poloviny června jich bylo 857, zatímco vloni ve Středozemním moři zahynulo přes 2000 migrantů a předloni téměř 3000. Humanitární organizace se však domnívají, že havarují menší čluny a lidé tonou, aniž se o tom organizace dozvědí.

(rj)