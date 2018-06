Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vláda ČR se zodpovídá pouze Sněmovně

Česká vláda se podle Ústavy zodpovídá jen Sněmovně. Ta jí vyjadřuje důvěru, může jí vyslovit i nedůvěru. Jednou z možností kontroly kabinetu jsou třeba vyšetřovací komise, ale během volebního období především interpelace ústní nebo písemné na premiéra a členy vlády.

Ústním interpelacím je určena doba vždy ve čtvrtek odpoledne při sněmovních schůzích – poslanci se ptají, premiér a ministři odpovídají. Samostatnou kapitolou jsou interpelace písemné. Na popsání problematiky i vyjádření otázek a pak i odpovědí mají poslanci i členové vlády víc prostoru. Nejsou nijak časově omezeni, jako při otázkách a bezprostředních odpovědích ve Sněmovně při ústních interpelacích - dotaz dvě minuty, odpověď pět minut, doplňující doba na odpověď dvě minuty.

Je to velká šance pro poslance i pro vládu, jejíž členové mají měsíc čas na podrobné zpracování odpovědi. Je tu i další šance pro interpelující členy dolní komory, a také pro ostatní poslance, kteří mohou na dané téma diskutovat. Premiér či ministr na písemné dotazy odpovědí buď ústně na schůzi Sněmovny, nebo písemně do 30 dnů – což se děje prakticky ve všech případech. Ovšem může se také stát, a děje se to dost často – že poslanec není s odpověďmi zástupců exekutivy spokojen. A právě zde má širší pole působnosti. Pokud ho odpověď neuspokojila, může požádat předsedu komory o projednání své interpelace na schůzi Sněmovny. Zde je pro dodatečné otázky i odpovědi dost času. Navíc se mohou do rozpravy zapojit se svým názorem i další poslanci, což při ústních interpelacích není povoleno.

Poslanci KSČM využívají všech možností komunikovat s ministry

Ostatně svědky projednávání písemných interpelací na schůzi Sněmovny z pera poslanců KSČM budeme v nejbližší době. Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová interpelovala ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ohledně rozdělení aprobačních zkoušek pro lékaře ze třetích zemí, místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček se zase u ministra vnitra Lubomíra Metnara zajímal o to, zda policistům nehrozí větší papírování. Oba ministři se s odpověďmi popasovali, ale Aulickou ani Ondráčka neuspokojili. Takže požádali šéfa komory Radka Vondráčka (ANO), aby zařadil jejich písemné interpelace na schůzi Sněmovny. »Budu chtít podrobné vysvětlení od pana ministra před ostatními poslanci, na většinu otázek mi vlastně neodpověděl,« reagovala Aulická.

Ondráček by byl s ministrovou odpovědí konstatující současný právní stav docela spokojen. »Ale chtěl jsem, aby řekl, že je mnou zmíněná obava z dalšího papírování pro policisty nesmyslná, a že udělá vše pro naplnění programu vlády, která chce snižovat administrativu, a tím i papírování,« řekl Ondráček našemu listu. Ministerstvo vnitra podle něj zavádí nové formuláře pro policisty, a on se ptá, jaká je společenská poptávka po tom, aby někdo evidoval tzv. napomenutí policisty třeba pro řidiče. Zda to opravdu společnost požaduje. »Podle mě nikoho nezajímá, kolikrát někoho policie napomenula. Třeba když ve vesnici starodůchodce ve starším autě ve dne nesvítí, má ho na to upozornit, ale teď má řešit napomenutí vyplněním písemného bloku?,« ptá se Ondráček. »Proč vymýšlet nové lejstro? Chci vyvolat diskusi. Když to otevřeme, mnozí kolegové se přidají a věřím, že budou na mé straně. Policisté jsou potřeba především v ulicích,« prohlásil Ondráček.

Věřme, že si problémy poslanci s ministry vyjasní v rozpravě. Může se však stát, že poslanci opět spokojeni nebudou. Pak mohou navrhnout, aby Sněmovna s odpověďmi vyslovila nesouhlas. I to se stává. V takovém případě je potřebná podpora většiny přítomných poslanců. Když většina z nich nesouhlasí s odpovědí, ministr musí vypracovat novou odpověď, u které se popsaná procedura může na žádost interpelujícího poslance opakovat. Někdy poslanci, kteří by vyjádřili nespokojenost s odpovědí ministra, ve svých lavicích chybějí, a ministr je díky malému odporu hlasů od další odpovědi osvobozen.

(ku)